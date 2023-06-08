Сухумский суд удовлетворил жалобу активиста молодежного движения

Сухумский Городской суд под председательством судьи Беллы Хасая сегодня, 8 июня удовлетворил жалобу представителя молодежного движения «ҲАРАҲПИЦУНДА» («Наша Пицунда») Рашида Тания.

Суд, в частности, отменил постановление управления внутренних дел МВД самопровозглашенной республики Абхазия о привлечении Тания к административной ответственности за мелкое хулиганство и назначении ему наказания в виде штрафа в размере 120 рублей. Суд также постановил прекратить дело об административном правонарушении.

Напомним, что утром 4 мая абхазские силовики доставили в сухумское УВД «для установления личностей и обстоятельств происходящего» восемь граждан – шесть девушек и двое юношей. Активисты, выступающие против строительства апартаментов и приватизации энергетических объектов, расклеивали по городу баннеры с цитатами Владислава Ардзинба, Фазиля Искандера, действующих лидеров Абхазии.

Девушек отпустили домой «после профилактической беседы», а в отношении Айнара Хашига и Рашида Тания завели дела об административном правонарушении по статье «мелкое хулиганство». Их отпустили через шесть часов, предупредив, что цитаты, размещенные на баннерах, проверят на экстремизм.

Отметим, что завтра, 9 июня сухумский городской суд рассмотрит вопрос об отмене постановления об административном правонарушении в отношении Айнара Хашига.