В Тбилиси обсуждают визит премьер-министра Ираклия Гарибашвили в Брюссель. За полтора месяца он второй раз встречается с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Глава грузинского правительства и члены его команды убеждают европейских партнеров, что к концу июня будут выполнены 12 европейских рекомендаций и что им следует исправить прошлогоднюю ошибку, предоставив Грузии статус кандидата. В оппозиции, ознакомившись с ответными заявлениями европейских лидеров, считают, что Брюссель оптимизм грузинской власти не разделяет.

Глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили на своей странице в Twitter пишет, что с еврокомиссаром по вопросам расширения и политики соседства Оливером Вархейем обсудил прогресс, который достигнут «Грузинской мечтой» на пути к Европе. А после встреч с главой Европейского совета Шарлем Мишелем премьер-министр поделился своими ожиданиями.

«Рад встрече с председателем Европейского совета. Мы подчеркнули, что стремление Грузии к ЕС никогда не было таким сильным, как сейчас, и надеемся, что Европейский совет примет еще одно историческое решение. Хочу поблагодарить президента Мишеля за его личную поддержку европейского будущего Грузии», – написал Ираклий Гарибашвили.

Историческое значение происходящего подчеркнул в своем Twitter после встречи с Гарибашвили и Шарль Мишель. Но из его краткой записи следует, что этот прогресс коснулся главных ожиданий.

«Системные реформы, инклюзивность и прозрачность нужны сейчас как никогда народу Грузии», – пишет Шарль Мишель.

Об этом Мишель говорил и полтора месяца назад, когда в Брюсселе встречался с Ираклием Гарибашвили. И за это время, как отметил депутат «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе, ситуация ухудшилось, так как усилилась антизападная риторика власти. «Грузинская мечта» накануне отказалась выполнять рекомендации Венецианской комиссии о законе «О деолигархизации». Несмотря на призыв не принимать его, к которому сегодня присоединилось и посольство ЕС в Грузии, накануне поздно вечером неожиданно для оппозиции парламентское большинство приняло законопроект во втором чтении и предложило Еврокомиссии изъять из 12 заданий пункт о деолигархизации. Поэтому Манджгаладзе считает, что Гарибашвили нечего было сказать европейским лидерам:

«Вот мне интересно, что Гарибашвили может сказать Мишелю? Говорит им, что мы все сделали, дайте нам статус или мы к России убежим? Гарибашвили уехал со своей антизападной риторикой, российскими посланиями, а не лучше было бы на самом деле выполнить эти 12 пунктов?»

И в «Нацдвижении» убеждены, что власти не заинтересованы в получении статуса кандидата. Говорит депутат Ана Цитлидзе:

«Из 12 обязательств главные – о деолигархизации, о реформе судебной системы, - не выполнены. И первый пункт «О деполяризации» невозможно выполнить, когда в стране у нас политзаключенные в лице бывшего президента Михаила Саакашвили и медиаменеджера Ники Гварамия. Тем не менее остается время, чтобы воспользоваться этим историческим шансом до конца года, чтобы получить статус кандидата. А в это время «Грузинская мечта» делает все, чтобы саботировать процесс. Саботажем и ничем другим не было то, что они вчера сделали, когда во втором чтении приняли закон «О деолигархизации».

Претензии оппонентов председатель парламентского комитета по евроинтеграции Мака Бочоришвили не принимает всерьез:

«Мы фактически завершили работу над 12 пунктами. Мы должны дождаться отчета Еврокомиссии. Конечно же, решающим будет политическое решение лидеров стран ЕС. Что касается критики оппозиции о том, что эти пункты выполнены фасадно, формально, – эта критика является поверхностной. Они вообще не принимали участия в парламентской работе для выполнения этих 12 пунктов. Потому их критику невозможно воспринимать серьезно».

Претензии у «Грузинской мечты» есть к европарламентариям. Спикер парламента Шалва Папуашвили сегодня заявил, что разочарован тем, что европарламентарии приняли резолюции в поддержку Михаила Саакашвили, и ждет от них извинений.

По мнению некоторых экспертов и оппозиционеров, частые визиты в Брюссель премьер-министра Ираклия Гарибашвили связаны с тем, что европейские лидеры лично хотят убедиться в европейских стремлениях правительства «Грузинской мечты» и даже вынести «последнее предупреждения», как предполагали сегодня в оппозиции, перед тем как принять решение в конце года о предоставлении Грузии статуса кандидата.

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