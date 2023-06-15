Визит премьер-министра Ираклия Гарибашвили в Брюссель и заявления европейских чиновников после встречи с ним усилили опасения многих в Грузии, что страна может не получить статус кандидата на вхождение в ЕС в конце года. Скептицизм вызывает интерпретация европейских посланий представителями правящей «Грузинской мечты». В то время когда премьер-министр Гарибашвили заявляет в Брюсселе о выполнении 12 заданий для получения статуса, лидер правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе в Тбилиси увязывает этот вопрос с конспирологией и решением «глобальной партии войны».

Антизападную риторику и конспирологические мифы премьер-министр Ираклий Гарибашвили, уезжая в Европу, оставляет в Тбилиси. За два дня его визита в Брюссель и встреч с высокопоставленными должностными лицами евроструктур с его стороны не было сделано никаких скандальных заявлений. После встреч с еврокомиссаром по вопросам соседства и расширения Оливером Вархейем и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем Гарибашвили на своей странице Twitter поделился краткими заявлениями. В них глава грузинского правительства благодарил еврочиновников за поддержку Грузии на пути к ЕС и рапортовал о прогрессе в выполнении 12 рекомендаций, необходимых для получения страной статуса кандидата на вхождение в ЕС. Правда, с Вархейем и Мишелем, в отличие от прежних встреч, не было совместных конференций, что стало тревожным сигналом для многих грузинских наблюдателей и оппозиционеров.

И во время выступления на арт-фестивале «Европалия», посвященном Грузии, Ираклий Гарибашвили не стал повторять российскую версию интервенции в Украину, как это было недавно на братиславском форуме безопасности. Тогда премьер сказал, что причиной войны стало желание Киева вступить в НАТО. Гарибашвили лишь отметил, что «вторжение России в Украину ослабляет современные ценности и основополагающие принципы международного порядка» и что «Грузия уверенно стоит рядом с дружественной страной и свободным миром, с Украиной и украинским народом».

Тем не менее незамеченная ранее политкорректность Гарибашвили не спасла его от унизительных протестных выкриков и обвинений в его адрес. Куда бы ни направилась грузинская делегация во главе с премьер-министром, их поджидала маленькая, но шумная группа грузинских активистов с транспарантами «Ираклий-россиянин – не мой премьер-министр», были слышны и выкрики: «Вы – рабы, рабы России, попрошайки, езжайте со своим кабинетом в Россию!»

Не обошлось и без потасовки одного активиста с охраной премьер-министра. Активиста Эмзо Кварацхелия в Брюсселе «опознал» из Тбилиси председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе. И тут же обрушился на оппонентов из «Нацдвижения» и на бывшего экс-министра обороны, владельца ТВ «Формула» Давида Кезерашвили. По словам Кобахидзе, они «мутят воду везде» – и в Бельгии, и в Грузии:

«Там тоже оказался один из «националов», ЛГБТ-активист. Он и здесь активничал, теперь, оказывается, уехал туда. Кезерашвили финансирует такие малочисленные акции украденными у европейских пенсионеров черными деньгами».

Всех тех оппонентов, которые устраивают акции протеста и перформансы, Кобахидзе назвал «кровавыми «националами», «больными», «коллективным «Нацдвижением» и причислил их к «локальной партии войны». Но главную опасность, как поведал далее обществу глава партии власти, следует ожидать не от локальной, а от «глобальной партии войны». Это из-за нее, по словам Кобахидзе, шансы Грузии получить статус кандидата уменьшаются до 50%:

«Из 27 стран ЕС достаточно заставить одного сказать «нет» в предоставлении статуса кандидата, и страна останется без него. Исходя из этого, глобальной партии войны очень легко манипулировать решениями ЕС, поэтому риски высоки. Но если мы – и власть, и общество, покажем глобальной партии войны, что внутри страны у нас твердая позиция, наши шансы получить статус кандидата увеличатся».

При этом Ираклий Кобахидзе отказался называть страны, которые входят в «партию глобальной войны», «чтобы избежать неловкости». «Грузинская мечта» продолжает упорно заявлять, что большинство из 12 рекомендаций почти выполнены. Что касается двух – о деполяризации и деолигархизации – в первом случае «Грузинская мечта» ответственность возлагает на именуемую ею «деструктивной» радикальную оппозицию. А в случае деолигархизации партия власти призывает Еврокомиссию вообще изъять этот вопрос из 12 пунктов. В противном случае «Грузинская мечта» задействует закон «О деолигархизации», который в таком виде настоятельно рекомендуют не принимать эксперты Венецианской комиссии, поскольку перенятый от украинской модели закон учитывает персональный, а не системный подход к проблеме. Как утверждают и сами представители правящей силы, по этому закону олигархами будут объявлены состоятельные оппозиционеры, в том числе Давид Кезерашвили, но никак не основатель партии власти Бидзина Иванишвили.

В «Грузинской мечте» не услышали и сегодняшний призыв посла ЕС Павла Герчинского о том, что не следует отказываться от пункта «О деолигархизации» и что в ЕС ждут конструктивных новостей из Тбилиси с полноценным выполнением всех 12 заданий.

Беспартийный депутат, бывший глава Совбеза Теона Акубардия заявления представителей ЕС после встреч с премьер-министром Гарибашвили считает последним предупреждением Брюсселя Тбилиси:

«Разговоры с партнерами тоном «крутых парней» указывают на то, что власти ничего делать не намерены. От премьер-министра мы слышим упрямые заявления о том, что все выполнено, в то время как партнеры призывают сделать все, чтобы выполнить рекомендации. Они перешли к открытой пропаганде, чтобы обвинить не себя, а Запад в том, что Грузия, скорее всего, упустит этот шанс. Видно, что они хотят сохранить власть, но не цивилизованный выбор большинства грузинского населения. Мы накануне услышали два тяжелых заявления после встреч Гарибашвили. Еврокомиссар Вархей назвал «попытками» выполнение рекомендаций и призвал ускорить работу в этом направлении. В то же время был призыв Шарля Мишеля об осуществлении инклюзивных реформ. И ни одной совместной пресс-конференции с премьером. Это послание о том, что Грузия не на правильном пути, «Грузинская мечта» не ведет страну в Европу. Думаю, это было последнее предупреждение. И «Грузинская мечта» должна ответить за это».

Ничего хорошего в этом направлении от власти не ждет бывший министр обороны, глава НПО «Гражданская идея» Тина Хидашели:

«Пессимизм преобладает над оптимизмом в вопросе о том, что будет делать грузинская власть до конца года. Сегодня мы должны расширять круг друзей в ЕС, мы должны приумножать тех лидеров, министров иностранных дел европейских стран, которые будут отстаивать нашу евроинтеграцию на саммитах, заседаниях Европейского совета, Еврокомиссии. Вместо этого мы обретаем врагов благодаря риторике грузинских властей. В такой ситуации нам будет трудно лавировать и достигать результатов».

Тина Хидашели спешит добавить, что отчаиваться раньше времени тем не менее не стоит. Предварительной оценки Еврокомиссии по выполнению 12 пунктов осталось ждать до октября.

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