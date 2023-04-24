Изида Чаниа

В Абхазии три ветви власти. Все три ветви – законодательная, исполнительная и судебная – самостоятельны, что означает их независимость друг от друга. Так написано в Конституции. Почти 30 лет назад законодатели осознавали, что президентская форма правления таит в себе определенные опасности авторитаризма, и необходим хоть какой-то баланс, который позволит и самим ветвям, и обществу не допустить чрезмерной концентрации власти в одних руках. Тем более что у исполнительной власти и без того более чем достаточно рычагов давления – единоличное формирование правительства, назначение глав администраций и так далее. Поэтому парламент держал линию на ограничение полномочий президента, и даже в прошлом созыве им были приняты, к примеру, законы об Уполномоченном по правам человека или о Контрольной палате, к формированию которых президент не имел никакого отношения, а их главы избирались на альтернативной основе.

Достаточно небольшого срока, чтобы сломать систему и выстроить ее под одного человека

Худо-бедно, но эта система работала: в парламенте и судах принимались самостоятельные решения, омбудсмен делал заявления, которые порой вступали в противоречие с действиями исполнителей, а Контрольная палата не скрывала отчеты о своих проверках министерств и ведомств, и так далее. Но оказалось, что достаточно небольшого срока, чтобы сломать систему и выстроить ее под одного человека.

На самом деле, никакой чрезмерной изобретательности президент и его команда не проявили и сильно не заморачивались: после госпереворота 2020 года они вломились в администрацию президента и парламент и больше оттуда не выходили. Аслан Бжания отблагодарил всех, кто поддержал его – участвовал в погромах у здания МВД, перекрывал дороги и жег покрышки, расстреливал и поджигал машины, финансировал противоправные действия, бил окна и ломал двери в здании администрации, налаживал связи с криминальным миром, выступал на митингах, навязывал обществу версию о его отравлении, создавал почву для отмены результатов президентских выборов и так далее. Все были удостоены места в исполнительной, законодательной и судебной власти, возглавили администрации городов и районов, получили доступ к финансовым ресурсам, создав таким образом оборонительный рубеж для Бжания. Принцип профпригодности не учитывался, про конкурсы забыли, кажется, навсегда.

К сожалению, весьма смутные представления вновь назначенных чиновников о народе, его традициях, игнорирование базовых принципов абхазского государства и Конституции стало характерной чертой нынешнего времени

Я приведу в пример лишь одно кадровое назначение, потому как считаю эту должность самой главной в любой стране. Министром просвещения был назначен молодой человек, ни одного дня не проработавший в системе образования. Кажется, именно под него из названия ведомства исключили слово «образование». У 28-летнего Инала Габлия была только одна заслуга: он сын московского друга Аслана Бжания. Неудивительно, что любое его публичное проявление (слава богу, это очень редко случается) сопровождается скандалом. Чего только стоит его попытка «защитить абхазский язык», запретив принимать этнических абхазов в неабхазские школы, или предложение о внедрении в многоконфессиональном обществе, где нет государственной религии, уроков православия? Если бы этот мальчик хотя был жил до своего назначения в Абхазии, он бы знал, с какой настороженностью общественность воспринимала частные школы, которые создавались по религиозному принципу. К сожалению, весьма смутные представления вновь назначенных чиновников о народе, его традициях, игнорирование базовых принципов абхазского государства и Конституции стало характерной чертой нынешнего времени.

Ну да бог с ними, с министрами. Следом шло формирование нового парламента. Не буду напоминать, как проходили выборы в парламент, об административном ресурсе, и даже не буду упрекать электорат, который, выбирая депутатов, руководствовался отнюдь не своими интересами и даже не интересами государства. Для запланированного спикера парламента так вообще были созданы безальтернативные условия – в общем, поработали на славу. В результате мы имеем пропрезидентский парламент, который, если иногда и не хочет принимать какие-то решения, поступающие от исполнительной власти, то исключительно от нежелания выступать в роли «козла отпущения».

В результате мы имеем пропрезидентский парламент, который, если иногда и не хочет принимать какие-то решения, поступающие от исполнительной власти, то исключительно от нежелания выступать в роли «козла отпущения»

Судебная власть тоже вроде бы определена как независимая. Но и с ней разобрались. Президент представил на должность председателя Верховного суда опять же человека без опыта работы исходя из личных соображений. Саида Бутба и ее муж работали вместе с Бжания в СГБ. Юристы указывают на многочисленные нарушения процедуры продвижения президентской кандидатуры, журналисты отмечают, что муж-то нашего Верховного судьи в момент избрания находился под следствием по причине превышения служебных полномочий – избиения ветеранов войны на сухумской набережной. Но депутаты парламента словно загипнотизированные поддерживают протеже Аслана Бжания.

Итак, все ветви власти срослись, и казалось бы можно успокоиться. Но процесс не останавливается. На последнем заседании сессии парламента депутаты утверждали кандидатов на должности Уполномоченного по права человека и главы Контрольной палаты. Это тот самый случай, о котором я говорила выше, – кандидатов на эти должности выдвигает не президент, а парламент. Конечно, у меня возникает вопрос, чем руководствуется парламент при выдвижении и при голосовании? Парламент, как и положено, выдвинул альтернативные фигуры, неизвестно каким образом возникшие в их голове. В Контрольную палату – Каму Гогия, человека, имеющего опыт работы в данной сфере, кандидата экономических наук, работавшего в Минфине, в Контрольно-ревизионном управлении, в Управлении государственной статистики, и… депутата парламента шестого созыва, бывшего прокурора Галского района, юриста Каху Пертая. Понятно, что парламент предпочел проголосовать за Каху Пертая, который поддерживал Бжания будучи в парламенте.

На пост Уполномоченного по правам человека опять же парламентом были выдвинуты две кандидатуры – Дианы Керселян и Анас Кишмария. То есть обе кандидатуры выдвинули депутатские группы численностью не менее 11 человек. Диана Керселян имеет опыт работы в правозащитной сфере, в НПО, Анас Кишмария не имеет. Конечно, депутаты проголосовали за Анас Кишмария. Но удивителен не их выбор (мы понимаем, что профессионализм – ерунда), а то, что за Диану Керселян проголосовало всего два человека. Одиннадцать депутатов выдвинуло Керселян, но только двое проголосовало. То есть Диану Керселян использовали вслепую, чтобы создать видимость альтернативного голосования. Чтобы сразу отмести национальную составляющую сообщу, что в парламенте четыре армянина, и только один из них проголосовал за Керселян.

Парламент добровольно отказался от своей независимости и выполнил президентский заказ, теперь у Бжания в вопросе нарушения прав человека – зеленый свет

Различные группы в соцсети пытаются преподнести данный факт как высочайший уровень недоверия к НПО, но, на мой взгляд, ситуация не вышла за пределы президентской практики – родственные отношения кандидата с вице-спикером, который является преданным соратником президента. Парламент добровольно отказался от своей независимости и выполнил президентский заказ, теперь у Бжания в вопросе нарушения прав человека – зеленый свет. Я бы могла вспомнить и про новый состав Общественной палаты, сформированной недавно по такому же принципу, и про Совет старейшин, но это уже переливание из пустого в порожнее.

Теперь все одно, и по чиновникам, представляющим сегодня государственные органы управления в Абхазии, можно составить не только генеалогическое древо семьи президента и семей его соратников, но также отследить и все его бизнес-связи за пределами нашей страны, из которых и вырастают токсичные для государства идеи – апартаменты, безвозмездно даримые дачи и санатории, приватизация энергосистемы и так далее. Или вот новая (хорошо забытая старая) история об игровом бизнесе, который чуть не привел страну к национальной катастрофе, повысив уровень преступности и суицида, особенно среди молодежи. В 2006 году парламент по требованию общественности ввел запрет на данный вид деятельности, указав и чисто экономическую причину – невозможность финансового контроля. С финансовым контролем в стране мало что изменилось, но пару дней назад родственник Аслана Бжания, по совместительству глава администрации одного из районов, Константин Пилия «взял огонь на себя» и озвучил эту идею. Мы опять будем спорить о том, чему уже дана оценка и что, казалось, безвозвратно ушло в историю, а теперь, «низкий поклон» нашему президенту, снова на повестке дня.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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