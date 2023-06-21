«Грузинская мечта» отложила принятие закона «О деолигархизации»

«Грузинская мечта» не утвердит закон «О деолигархизации» до декабря текущего года. Об этом сообщил председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе.

По его словам, с просьбой не принимать закон к премьер-министру Ираклию Гарибашвили обратились в Брюсселе, в том числе председатель Европейского Совета Шарль Мишель.

«Мы не примем закон («О деолигархизации») на следующей неделе, не вернемся к нему до декабря. В любом случае, мы будем ждать позицию Европейской комиссии и Европейского Совета. Нас интересует, будет ли снят вопрос о деолигархизации, который предполагает персонифицированный подход», – заявил Ираклий Кобахидзе.

Деолигархизация – одна из рекомендаций Еврокомиссии для получения Грузией статуса кандидата на вступление в ЕС. Грузинский парламент принял вышеуказанный законопроект в двух чтениях. Однако в Венецианской комиссии Совета Европы призвали Тбилиси отказаться от утверждения документа, заявив, что что необходимо провести «системные реформы».

Такую же формулировку содержит устный доклад Еврокомиссии, который касается выполнение Грузией 12 рекомендаций. Сегодня его обсудили на закрытой встрече с послами ЕС в Брюсселе. В нем указано, что у Грузии «ограниченный прогресс» по выполнению требования о деолигархизации.

Напомним: в Брюсселе считают, что грузинские власти полностью выполнили три рекомендации, по большинству из них у страны «частичный прогресс». Нет прогресса у Грузии, по версии ЕС, лишь по одной рекомендации, которая предусматривает плюрализм СМИ.