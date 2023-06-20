В Брюсселе считают, что Грузия полностью выполнила три рекомендации

Еврокомиссия на этой неделе представит устный доклад о том, как Грузия, Украина и Молдова продвигаются на пути к членству в Евросоюз. С информацией 21 июня ознакомят в Брюсселе послов стран ЕС. Затем доклад заслушают на заседании Совета по общим вопросам Европейского союза, которое пройдет в Стокгольме.
По информации грузинской службы Радио Свобода, в Брюсселе считают, что Грузия полностью выполнила 3 из 12 рекомендаций для получения статуса кандидата. В ЕС говорят, что страна должна сосредоточиться на политической деполяризации, судебной реформе, деолигархизации, свободе СМИ.
В рабочей версии устного доклада указано, что выполнены следующие рекомендации:
- Избрание независимого Народного защитника.
- Гендерное равноправие.
- Исполнение решений Европейского суда по правам человека.
Рекомендации, по которым Грузия имеет «частичный прогресс»:
- Деолигархизация.
- Политическая поляризация.
- Функционирование и подотчетность государственных институтов и избирательной системы.
- Инклюзивная и эффективная судебная реформа.
- Борьба с коррупцией.
- Борьба с организованной преступностью.
- Защита прав человека.
- Участие гражданского общества в принятии решений.
В Брюсселе считают, что у Грузии нет прогресса по одной рекомендации – плюрализм СМИ. В ЕС заявляют о необходимости внести поправки в Закон о вещании, обеспечить безопасность журналистов, повысить уровень защиты журналистики и владельцев СМИ.
Согласно предварительному докладу, в Брюсселе считают, что из 12 рекомендаций Грузия:
- полностью выполнила три (25%);
- частично – восемь (67%);
- не выполнила – одну (8%).
Из семи рекомендаций Украина:
- полностью выполнила две (29%);
- по одной у страны хороший прогресс (14%);
- по четырем у страны определенный прогресс (57%)
Из девяти рекомендаций Молдова:
- полностью выполнила три (33%);
- по двум у страны хороший прогресс (22%);
- по четырем – частичный (45%).
Напомним, что до конца года станет известно, получит ли Грузия статус кандидата на вступление в ЕС. Ранее Брюссель предоставил этот статус Украине и Молдове.
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