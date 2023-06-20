В Брюсселе считают, что Грузия полностью выполнила три рекомендации

Еврокомиссия на этой неделе представит устный доклад о том, как Грузия, Украина и Молдова продвигаются на пути к членству в Евросоюз. С информацией 21 июня ознакомят в Брюсселе послов стран ЕС. Затем доклад заслушают на заседании Совета по общим вопросам Европейского союза, которое пройдет в Стокгольме.

По информации грузинской службы Радио Свобода, в Брюсселе считают, что Грузия полностью выполнила 3 из 12 рекомендаций для получения статуса кандидата. В ЕС говорят, что страна должна сосредоточиться на политической деполяризации, судебной реформе, деолигархизации, свободе СМИ.

В рабочей версии устного доклада указано, что выполнены следующие рекомендации:

Избрание независимого Народного защитника. Гендерное равноправие. Исполнение решений Европейского суда по правам человека.

Рекомендации, по которым Грузия имеет «частичный прогресс»:

Деолигархизация. Политическая поляризация. Функционирование и подотчетность государственных институтов и избирательной системы. Инклюзивная и эффективная судебная реформа. Борьба с коррупцией. Борьба с организованной преступностью. Защита прав человека. Участие гражданского общества в принятии решений.

В Брюсселе считают, что у Грузии нет прогресса по одной рекомендации – плюрализм СМИ. В ЕС заявляют о необходимости внести поправки в Закон о вещании, обеспечить безопасность журналистов, повысить уровень защиты журналистики и владельцев СМИ.

Согласно предварительному докладу, в Брюсселе считают, что из 12 рекомендаций Грузия:

полностью выполнила три (25%);

частично – восемь (67%);

не выполнила – одну (8%).

Из семи рекомендаций Украина:

полностью выполнила две (29%);

по одной у страны хороший прогресс (14%);

по четырем у страны определенный прогресс (57%)

Из девяти рекомендаций Молдова:

полностью выполнила три (33%);

по двум у страны хороший прогресс (22%);

по четырем – частичный (45%).​

Напомним, что до конца года станет известно, получит ли Грузия статус кандидата на вступление в ЕС. Ранее Брюссель предоставил этот статус Украине и Молдове.

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