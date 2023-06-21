Из промежуточного доклада Европейской комиссии следует, что задания Брюсселя для получения кандидатского статуса Грузией выполнены лишь на четверть: полная готовность по трем из них, в остальных зафиксирован «частичный прогресс». В партии власти, напротив, считают, что Грузия образцово выполнила поставленные задачи, и ожидают положительного решения. В оппозиции обвиняют власть в провале домашнего задания Евросоюза.

Сегодня за закрытыми дверями Европейская комиссия представила послам стран – членов ЕС устный доклад, в котором даны оценки Грузии, Украине и Молдове на пути к вступлению в Евросоюз. По данным источников Радио Свобода, три из 12 рекомендаций Грузии были оценены как «полностью выполненные»: избрание независимого общественного защитника, консолидация усилий в борьбе с насилием в отношении женщин, имплементация решений Европейского суда по правам человека.

В ходе дебатов были высказаны рекомендации по пунктам о деолигархизации, судебной реформе и свободе СМИ.

Плюрализм медиа-среды оказался единственной рекомендацией, по которой, по мнению Еврокомиссии, Грузия не продвинулась ни на шаг. Докладчики вновь рекомендовали предпринять необходимые шаги по защите безопасности журналистов и владельцев СМИ.

«Частичный прогресс» отмечен в «преодолении политической поляризации», «реформе судебной системы», «борьбе с коррупцией», «защите прав человека» и другим пунктам. Примечательно, что у Грузии нет «хорошего прогресса» ни в одном из пунктов.

Промежуточные итоги не очень расстроили лидеров «Грузинской мечты». Премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что настроен оптимистично.

«Несколько дней назад в Брюсселе я провел встречи с президентом Шарлем Мишелем, с министрами, у меня создалось впечатление, что у нас должны быть позитивные ожидания. Я ознакомил их с шагами, предпринятыми Грузией для получения статуса. Если нашей целью является снижение уровня напряжения и деполяризации, то нам должны предоставить кандидатский статус. Мы выполнили все рекомендации, все одиннадцать!» – заявил премьер, очевидно, подразумевая, что принятый в двух чтениях закон о деолигархизации, как одна из рекомендаций, по просьбе Брюсселя временно положен под сукно.

В свою очередь, спикер парламента Шалва Папуашвили заявил, что непредоставление статуса кандидата Грузии «наравне с Молдовой и Украиной было вопиющей несправедливостью», и призвал ЕС побыстрее исправить этот недочет:

«Как мы знаем, по большинству рекомендаций есть удовлетворительный прогресс, и мы продолжим работу в этом направлении. Парламент в этом направлении провел весьма интенсивную работу. Понимаем, что в Брюсселе осознали, что прошлогоднее решение было несправедливым по отношению к Грузии, так как в ассоциированной тройке мы прочно занимали место лидера, и наша страна была обделена».

В оппозиции считают, что власть не только не выполняет рекомендации, но предпринимает усилия по нагнетанию напряженности, ограничивая свободу СМИ, подавляя инакомыслие. Самая важная часть из 12 рекомендаций не выполнена, и «Грузинской мечте» нечем похвастаться на этом этапе, заявила депутат от оппозиции Хатия Деканоидзе:

«Из 12 рекомендаций самые важные, а именно судебная реформа, реформа избирательного кодекса, свобода СМИ, деполяризация, не были реализованы. Очень сложно хоть одну из 12 рекомендаций назвать выполненной от начала до конца, потому что власть ограничивает свободу СМИ и приступила к радикальным действиям по ограничению инакомыслия. Не предпринято ни единого шага по обеспечению верховенства закона в стране, поэтому «Грузинской мечте» хвастаться особенно нечем. То, что сегодня обсуждается формальная часть предоставления статуса, – это в первую очередь заслуга наших граждан и геополитических изменений».

Часть экспертов высказали убеждение, что «Грузинская мечта» сознательно тормозит процесс, так как полное выполнение рекомендаций серьезно ограничит влияние партии власти накануне выборов 2024 года.

По мнению основателя «Центра стратегического анализа» Георгия Рухадзе, основной проблемой Грузии остается теневое правление, и неспособность власти обеспечить прогресс в европейском направлении – следствие олигархического правления Бидзины Иванишвили:

«В Брюсселе прекрасно осознают, что основная проблема, которая тормозит развитие страны, – это неформальное правление и захват всех институтов власти. С этим связаны и контроль над судебной системой, и ограничение свободы СМИ, рост насилия в стране, и многое другое. Обратите внимание, те три пункта, которые названы выполненными, не несут никакой угрозы режиму олигарха. Остальные полностью или частично проигнорированы, что говорит о том, что «Грузинская мечта» не собирается ограничивать влияние Иванишвили. Фактически правящая сила манипулирует процессом евроинтеграции в избирательных целях, прекрасно осознавая, что интеграция с ЕС является прямым наказом большинства избирателей».

Сегодняшняя обновленная оценка является своего рода промежуточным обзором перед заключением, которое Европейская комиссия представит во второй половине октября.

По словам Рикарда Йозвяка, редактора европейского бюро Радио Свобода, октябрьский документ будет более обширным и будет включать важные рекомендации о том, как продолжить сотрудничество ЕС со странами-претендентами. Из разговоров с официальными представителями ЕС Рикард Йозвяк сделал вывод, что, несмотря на то что грузинские власти еще далеки от полного выполнения рекомендаций, Грузии могут предоставить статус страны-кандидата, но вместе с тем от Тбилиси потребуют выполнения дополнительных условий, чтобы пройти следующий этап и начать переговоры о присоединении. Как правило, Брюссель умеет выдвигать новые условия, и одним из них может стать полное согласование внешней политики Грузии с политикой Евросоюза.

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