Уровень демократии в Грузии снизился до самого минимального показателя за последние 10 лет – согласно ежегодному отчету Freedom House, грузинский индекс в 2022 году оказался ниже армянского и молдавского. Власти говорят о предвзятости доклада. В оппозиции считают, что рейтинг выявил системный регресс Грузии.

Международная правозащитная организация Freedom House опубликовала ежегодный доклад «Страны переходного периода», в котором оценивается состояние демократии в 29 странах.

Напомним, рейтинговая система организации оценивает состояние демократии на основе семи критериев: действия правительства на центральном и региональном уровнях, избирательная система, судебная система, гражданское общество, свобода СМИ и коррупция.

Грузия по уровню демократии вновь отнесена к странам с переходным или гибридным режимом. При этом уровень демократии, по оценке Freedom House, за год снизился с 3,07 до 3,04 балла по семибалльной системе, где «семерка» является высшим баллом.

«В национальном демократическом управлении» Грузия получила минимальные 2,25 балла, за «избирательный процесс» – 3,0, «степень независимости СМИ» оценена в 3,25 балла, «Судебная система» – в 2,50, «распространение коррупции» – в 3,50.

В докладе указано, что, хотя Армения не подавала заявку на вступление в ЕС, она продолжала повышать индекс демократии в 2022 году. Правозащитники указывают на «недостаточную эффективность правительства Грузии», которая контрастирует с прогрессом в Армении, Молдове и Украине. В значительной степени показатель Грузии снизился в категории «независимые СМИ». Речь идет, в частности, о давлении и насилии в отношении журналистов, поляризованной медиасреде, приговоре гендиректору оппозиционного канала «Мтавари архи» Нике Гварамия.

«В резолюции от июня 2022 года Европарламент осудил приговор Гварамия. В резолюции обвинения в отмывании денег, взяточничестве и подделке документов характеризуются как «подозрительные». Дело выглядело как попытка давления на СМИ», – говорится в докладе.

Журналист и продюсер Софо Лилуашвили убеждена, что арест ее супруга Ники Гварамия, гендиректора оппозиционной телекомпании, связан исключительно с его профессиональной деятельностью.

«Ника – единственный политический узник СМИ в Грузии. Он находится в незаконном заключении уже год только потому, что профессионально выполнял свою работу. На протяжении последнего года мы слышим жесткие отчеты многих правозащитных организаций, и это действительно заслуживает внимания, потому что сегодня наступил очень важный этап для нашего государства», – говорит Софо Лилуашвили.

Кроме того, в отчете отмечается, что демократия в Грузии находилась под пристальным наблюдением с того момента, как страна предприняла шаги к получению статуса кандидата в члены ЕС.

«Помимо постоянной политической поляризации страны год характеризовался тревожным массированным словесным давлением, в том числе со стороны государственных чиновников, травлей гражданского общества и оппозиции, а также тревожными случаями политически мотивированного правосудия. Совет Европы определил различные критические области, в том числе широко распространенную дискриминацию в отношении ЛГБТ-сообщества и религиозных меньшинств как в Интернете, так и лично», – отмечается в отчете.

Кроме того, Freedom House отмечает, что в 2022 году снизилась готовность «Грузинской мечты» воспринимать критику, в том числе со стороны стратегических партнеров. В отчете критикуется политика правительства Грузии, организация считает, что правительство делает недостаточно для получения статуса кандидата, и определяет поляризацию как главную проблему.

В правящей партии назвали домыслами падение позиции Грузии в очередном рейтинге демократии Freedom House.

«На самом деле, плюрализм СМИ – одно из главных достижений нашей власти», – так отреагировал председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе на отчет Freedom House, согласно которому рейтинг независимых СМИ снизился «из-за многолетнего насилия и преследований в отношении журналистов».

«Я не знаю, пусть сами разбираются, но вы помните, что при предыдущем правительстве все телекомпании, в том числе Общенациональный вещатель, были монополизированы государством. Они захватили одну за другой сначала Общественную телерадиовещательную компанию, затем телекомпании «Рустави 2» и «Имеди» – такова была ситуация при прежней власти, это была полная телевизионная монополия. В наше время сформировалась плюралистическая медиасреда, которая естественно сохранилась до наших дней. В такое время говорить о неудачах – это просто домыслы и распространение неверной, ложной информации», – сказал Кобахидзе.

По словам члена партии бывшего премьера Георгия Гахария, депутата Анны Бучукури, индекс ухудшается последние два года:

«Мы всегда гордились позицией Грузии в рейтингах, всегда говорили о том, что среди участников ассоциированного трио Украины, Молдавии и Грузии являлись безусловными лидерами, но сейчас, как видим, показатели ухудшаются с каждым годом. У этого простое объяснение: партия власти «Грузинская мечта» готова заплатить любую цену ради сохранения власти».

Помимо Грузии снижение качества демократии наблюдается в Беларуси, Казахстане, Таджикистане, Узбекистане, Черногории, Боснии и Герцеговине, но самое быстрое и разностороннее ухудшение демократии в прошлом году наблюдалось в Венгрии и России.

Freedom House, в частности, отмечает, что правящие партии в Грузии, Сербии и Венгрии «стремились манипулировать своими избирателями, подрывать систему сдержек и противовесов, а также скрывать свои фундаментально антидемократические действия формальным следованием конституционным и законодательным процедурам».

Подписывайтесь на нас в соцсетях