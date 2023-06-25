Кобахидзе: Цель оппозиции и президента - открытие «второго фронта»

Лидер «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что 24 июня представители грузинской оппозиции вместе с президентом страны Саломе Зурабишвили проявили свое главное намерение - ввязать Грузию в войну, открыв «второй фронт».
«Вчера мы все увидели оппозицию, одновременно возбужденную, - это были «Наци», «Евронаци», Хазарадзе, Гахария, «Гирчи», Саломе Зурабишвили и так далее. Когда не хватает ума правильно проанализировать события, он должен хватить на то, чтобы хотя бы замолчать», - заявил Кобахидзе.
По словам лидера партии власти, эти люди подтвердили, что их цель - открыть в Грузии «второй фронт».«Вместе с этим нам вчера пришлось услышать много глупостей. Речь зашла и о созыве Совета безопасности. Это и есть истинное лицо коллективного «Единого национального движения», лицо коллективной оппозиции. Представьте на минуту, если бы эти люди вчера представляли руководство страны, они бы вовлекли в беду.
Поэтому общество должно оценить, проанализировать все, в том числе это лицо оппозиции. Мы можем легко поднять посты в Facebook, заявления о восстановлении территориальной целостности в связи с теми процессами, которые развернулись вчера.
Ряд заявлений содержал призыв войти в Абхазию и Цхинвальский регион. Это и есть лицо этих людей. Когда мы заявляем, что цель их - ввязать страну в войну, открыть «второй фронт», - все это еще раз нашло подтверждение в их оговорках, которые они столько времени таили в сердцах», - заявил лидер «Грузинской мечты».
Призыв созвать Совет безопасности Кобахидзе назвал «чушью», которую сказал «человек, которого называют президентом Грузии».
«Никто в мире не созвал Совет безопасности. Глупо было бы созывать Совет безопасности в связи с событиями, которые произошли в России. Президент обладает определенными полномочиями, и президент должна осознавать, что это парламентская республика, где не президент, а правительство несет ответственность за принятие решений по вопросам безопасности. Если президент не смогла понять этого на пятом году своего пребывания в должности, то это представить себе невозможно», - заявил лидер партии власти.
- Напомним, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин вечером 23 июня начал военный переворот в России. Он назвал его «маршем справедливости». Утром 24 июня «вагнеровцы» захватили Ростов-на-Дону и направили колонну в направлении Москвы. Позже появилась информация, что наемники Евгения Пригожина заняли некоторые военные объекты в Воронеже и появились в Липецкой области.
- Сам лидер «вагнеровцев» потребовал выдать им министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова, обвиняя их в преступлениях. ФСБ возбудила против Евгения Пригожина уголовное дело о военном мятеже. Президент РФ Владимир Путин, а вслед за ним и другие российские официальные лица назвали происходящее «предательством» и «изменой».
- Однако вечером 24 июня пресс-служба президента Беларуси заявила, что Пригожин по итогам переговоров с Александром Лукашенко согласился остановить движение наемников. Об этом белорусский лидер сообщил в телефонном разговоре президенту Путину. И глава ЧВК «Вагнер» заявил, что наемники «разворачивают свои колонны» и «уходят в полевые лагеря согласно плану».
- Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что уголовное дело против Пригожина будет прекращено, а сам лидер «вагнеровцев» уедет в Беларусь.
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