Кобахидзе: Цель оппозиции и президента - открытие «второго фронта»

Лидер «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что 24 июня представители грузинской оппозиции вместе с президентом страны Саломе Зурабишвили проявили свое главное намерение - ввязать Грузию в войну, открыв «второй фронт».

«Вчера мы все увидели оппозицию, одновременно возбужденную, - это были «Наци», «Евронаци», Хазарадзе, Гахария, «Гирчи», Саломе Зурабишвили и так далее. Когда не хватает ума правильно проанализировать события, он должен хватить на то, чтобы хотя бы замолчать», - заявил Кобахидзе.

По словам лидера партии власти, эти люди подтвердили, что их цель - открыть в Грузии «второй фронт».

«Вместе с этим нам вчера пришлось услышать много глупостей. Речь зашла и о созыве Совета безопасности. Это и есть истинное лицо коллективного «Единого национального движения», лицо коллективной оппозиции. Представьте на минуту, если бы эти люди вчера представляли руководство страны, они бы вовлекли в беду.

Поэтому общество должно оценить, проанализировать все, в том числе это лицо оппозиции. Мы можем легко поднять посты в Facebook, заявления о восстановлении территориальной целостности в связи с теми процессами, которые развернулись вчера.

Ряд заявлений содержал призыв войти в Абхазию и Цхинвальский регион. Это и есть лицо этих людей. Когда мы заявляем, что цель их - ввязать страну в войну, открыть «второй фронт», - все это еще раз нашло подтверждение в их оговорках, которые они столько времени таили в сердцах», - заявил лидер «Грузинской мечты».

Призыв созвать Совет безопасности Кобахидзе назвал «чушью», которую сказал «человек, которого называют президентом Грузии».

«Никто в мире не созвал Совет безопасности. Глупо было бы созывать Совет безопасности в связи с событиями, которые произошли в России. Президент обладает определенными полномочиями, и президент должна осознавать, что это парламентская республика, где не президент, а правительство несет ответственность за принятие решений по вопросам безопасности. Если президент не смогла понять этого на пятом году своего пребывания в должности, то это представить себе невозможно», - заявил лидер партии власти.