Сняты ограничения, введенные на Ингурском мосту из-за «мятежа Пригожина»

Власти самопровозглашенной республики Абхазия сняли ограничения, введенные на Ингурском мосту из-за «мятежа Пригожина» в России. Об этом сообщила грузинская служба Радио Свобода.

25 июня пограничники не пропускали жителей Абхазии на территорию, контролируемую властями Грузии. Ограничения не коснулись лиц, которые возвращались в Гальский район из Зугдиди.

Абхазские власти введенное ограничение не комментировали. 24 июня абхазский вице-президент Бадра Гунба провел совещание с руководителями силовых структур. Абхазской СГБ поручили усилить контроль на де-факто границах по рекам Ингури и Псоу, а также взять под охрану все объекты критической инфраструктуры.

Абхазский лидер Аслан Бжания, посещающий с визитом Россию, заявил о всеобъемлющей поддержке действий президента РФ Владимира Путина «в связи с попыткой вооруженного мятежа, предпринятой руководителями ЧВК «Вагнер».

Югоосетинский лидер Алан Гаглоев также поддержал Путина, призвав соотечественников, находящихся в составе ЧВК «Вагнер», «не оказывать какой-либо поддержки противозаконным действиям».

В Цхинвали объявили, что закрывают пограничные переходы на де-факто границе с Грузией на три дня.