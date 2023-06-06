Премьер-министр Ираклий Гарибашвили не намерен смягчать тон и первым делать шаг в сторону деполяризации, что в качестве одного из главных пунктов прописано в 12 рекомендациях для получения страной статуса кандидата на вхождение в ЕС. Все оставшиеся 11 пунктов Гарибашвили обязуется выполнить до конца июня. Находящийся в Тбилиси глава комитета немецкого Бундестага по международным делам Михаэль Рот не стал скрывать, что некоторые заявления премьер-министра Грузии вызывают у него раздражение.

Ираклий Гарибашвили не общался с прессой после возвращения 30 мая из Братиславы, где отличился скандальным высказыванием о том, что Россия начала войну в Украине из-за желания Киева стать членом НАТО. А за прошедшую неделю вопросы к главе правительства накопились: в первые дни июня полиция задержала активистов, выступавших за свободу выражения перед зданием парламента. Среди задержанных оказались лица, которые мирно стояли с чистым листом бумаги, но, как выяснилось сегодня, Ираклий Гарибашвили обратил больше внимания на транспаранты с его вульгарно искаженным именем. Для общения с журналистами Ираклий Гарибашвили выбрал кутаисский стадион, который осмотрел в рамках подготовки страны к молодежному чемпионату по футболу. Стоя у края футбольного поля перед журналистами, премьер-министр назвал оскорбительные надписи в его адрес «примитивными провокациями несчастной маргинализированной оппозиции и ее стеллитов – НПО с деградированными и аморальными людьми».

Эта же «деструктивная, обанкротившаяся оппозиция», по словам Гарибашвили, ничего не сделала для выполнения 12 заданий для получения статуса кандидата на вхождение в ЕС. Поэтому глава правительства предложил Брюсселю для разрешения первого пункта из 12 – деполяризации, предоставить статус кандидата стране в конце года. А остальные 11 глава правительства «Грузинской мечты» обязуется выполнить уже к концу июня. В ответ на встречное заявление журналистов о том, что его антизападная риторика взывает раздражение и недовольство у западных партнеров и что об этом накануне в Тбилиси даже заявил глава комитета Бундестага по международным делам Михаэль Рот, Ираклий Гарибашвили гневно обрушился на них, не простив им предположение, что «из-за такой риторики канцлер германии Олаф Шольц вызывает к себе Гарибашвили»:

«Я хочу сказать вашим заказчикам, что они в очень беспомощной ситуации. Вы ничего другого не смогли придумать, кроме того, что, оказывается, кто-то вызвал к себе премьер-министра вашей страны. Это указывает на то, что вы в очень плохом положении, ущербные и вы, и ваши заказчики. Думайте о вашей стране, о защите ее интересов, а потом уже выполняйте вот такие грязные, аморальные поручения».

Глава правительства пригрозил всем, кто посмеет оскорбить полицейских, строгим преследованием в рамках закона, вновь окрестил часть оппозиции «неофашистами».

Такая риторика, нетерпимость и, как следствие – задержания активистов вызывают беспокойство в Брюсселе и Вашингтоне. Спикер Госдепа США Ведант Патель накануне напомнил грузинским властям, что «недостаточное проявление толерантности к инакомыслию не соответствует ценностям евроатлантической семьи, к которой желает присоединиться большая часть населения Грузии».

Глава правительства Ираклий Гарибашвили и другие лидеры правящей силы продолжают настаивать, что придерживаются правильной политики, когда сравнивают реакцию Запада на августовскую грузино-российскую войну 2008 года с реакцией на войну в Украине. Генсек «Грузинской мечты» мэр Тбилиси Каха Каладзе сегодня вновь повторил, что премьер-министр говорит правду и эту правду нужно часто повторять друзьям на Западе:

«У нас очень сложный и неудачный опыт: была война, мы потеряли территории, у нас много погибших людей – мирных жителей. Мы потеряли наших героических солдат… И что мы получили?! Только выражение беспокойства и возмущения. Поэтому мы должны осознать наше новейшее прошлое и следовать интересам нашей страны и народа».

Такая риторика ставит под угрозу евроатлантические перспективы страны, убеждены в рядах оппозиции и в гражданском секторе. Многие визит германского политика Михаэля Рота в Тбилиси, других европейских политиков в эти дни связывают именно с желанием на месте разобраться, что на самом деле происходит в Грузии и куда стремится грузинская власть, упорно не желающая пересмотреть курс экономического сближения с Россией на фоне ее войны в Украине.

Депутат «Лело» Саломе Самадашвили отмечает, что Грузии не следует упускать исторический шанс, который открыто поддерживает известный ранее евроскептицизмом канцлер Олаф Шольц. Вот что она заявила после встречи с германским коллегой Ротом:

«У европейских партнеров, у представителей власти Германии я заметила их огромное желание помочь грузинскому народу в защите европейского выбора. На этой же встрече высказываются опасения по поводу шагов грузинских властей. Это касается реформ в судебной системе, антикоррупционного бюро и ряда других направлений».

Частые визиты европейских политиков в Тбилиси, а также приглашения премьер-министра Гарибашвили в европейские столицы многие связывают с приближением часа принятия решения по предоставлению статуса кандидата. Правозащитники, глава НПО «Центр социальной справедливости» Тамта Микеладзе объясняет, чем чреват для Грузии отказ ЕС:

«Если не будет предоставлен статус, авторитарные тенденции в стране еще больше усилятся, а система может стать еще более жестокой. «Грузинская мечта» может воспользоваться этим отказом для усиления евроскептицизма. Это отразится и на без того сложной геополитической ситуации. Для России это станет сигналом, что Грузия остается в серой зоне, и очень важно, чтобы эти геополитические аспекты и вопросы безопасности тоже были учтены при принятии решения».

Визит в Германию и встреча премьер-министра Ираклия Гарибашвили с канцлером Олафом Шольцем запланированы на 9 июня. Предварительный ответ Еврокомиссии по предоставлению статуса Грузии ожидается в октябре.

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