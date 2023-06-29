Итак, тема, которую активно мусолили практически с первого дня начала войны в Украине, похоже, закрыта – Грузия не принимает участия в помощи России в обходе санкций. Теперь это уже официально – теперь это не заверения «Грузинской мечты», которые смело можно игнорировать, исходя из их, мягко говоря, подмоченной репутации. Теперь – это официальная позиция западного мира, которую во время визита в Тбилиси подтвердили представители США и ЕС по вопросам санкций.

Два ирландца, один от имени Америки, второй – Европы, О’Брайан и О’Салливан, провели в столице Грузии ряд встреч и наконец дали местной заинтересованной публике ответ – немного общий, уклончивый, с большим количеством «воды», но все же вполне ясный: плохо, что Тбилиси не вводит своих санкций, но мы понимаем местную специфику, а главное – страна не помогает России обойти санкции.

Что ж, спасибо ирландскому дуэту, что снял тяжелую ношу с плеч грузинской общественности: ощущение того, что мы живем в стране, возможно, помогающей армии насильников и детоубийц убивать украинцев, – не из приятных.

Вообще же, о том, что Грузия стала коридором по обходу санкций для Москвы, говорят уже давно. В первую очередь виноват в этом премьер-министр Ираклий Гарибашвили, который сперва говорит, а потом думает, и то в лучшем случае. Как правило, просто говорит, несет несусветную чушь, и вообще ни о чем не думает.

Грузия не ввела против России своих собственных санкций по понятной причине – Россия бы их просто не заметила

В первые дни войны он заявил, что Грузия не присоединяется к санкциям против РФ, вызвав шок внутри страны, недовольство в Киеве и бурный одобрямс в Москве. Заявление было не только циничным на фоне уничтожения украинских городов, но и неточным – Грузия не ввела против России своих собственных санкций по понятной причине – Россия бы их просто не заметила.

Но при этом Грузия полностью присоединилась к международным санкциям, в первую очередь к финансовым. Можно было подумать, что кто-то в правительстве укажет премьер-министру на эту фактическую ошибку и он ее исправит, но что-то исправить – это не про Ираклия Гарибашвили. Он упорно продолжал говорить «мы не присоединяемся к санкциям», и с каждым разом его речи становились все ужаснее и ужаснее.

В сложившейся ситуации, также зная редчайшую жадность и беспринципность «мечтунов», никто не усомнился в том, что они будут помогать России обходить санкции. Масла в огонь подозрений подливала и Москва, которая как будто назло нахваливала грузинское правительство на все лады и на всех уровнях, начиная с Марго Симоньян, заканчивая Сергеем Лавровым.

Об участии Грузии в схемах по обходу санкций говорили почти все – от местной оппозиции до влиятельных западных СМИ. Иностранным журналистам, не очень разбирающимся в местной ситуации, сложно было не верить в это, видя многокилометровые очереди грузовиков на российско-грузинской границе. Они ведь не в курсе, что такие заторы на «Ларсе» имеют место более или менее всегда, и это вполне может не быть связано с санкциями.

Однако при этом официально Грузию никто в этом не обвинял. Более того, посольство США в Грузии, Госдепартамент и различные структуры ЕС всегда говорили: у нас нет данных по поводу того, что Тбилиси помогает России.

Страсти вокруг этого вопроса в очередной раз накалились после того, как Россия открыла воздушное сообщения и отменила визы для граждан Грузии – вот лишнее доказательство того, что Грузия участвует-таки в обходных схемах. Хотя на самом деле это решение Путина не связано напрямую с транзитом: в логистике важны грузовые автомобили и суда, а не пассажирские самолеты. Ну а снятие виз для граждан Грузии вообще не имеет никакого отношения к санкциям.

Обществу нужен был конкретный ответ на вопрос – берет ли страна на душу грех, помогая серийным убийцам?

Так или иначе, в последнее время ситуация вокруг этой темы накалилась: обществу нужен был конкретный ответ на вопрос – берет ли страна на душу грех, помогая серийным убийцам?

Грузию время от времени упоминали в перечне стран, заподозренных в помощи России, хотя не всегда и не в качестве главного участника, скорее транзитера, ответственность которого все же второстепенна. Транзит – вещь тонкая, государство-транзитер не отвечает за содержимое груза и даже не имеет права на его досмотр без наличия конкретного подозрения.

Что ж, теперь разговоры на эту тему можно прекратить – два ирландца все расставили по своим местам. Более того, они, по сути, позволили Грузии осуществлять параллельный импорт товаров, не попавших под санкции, и это для «мечтунов» действительно важная тема.

Если посмотреть статистику, то экспорт из Грузии в Россию вырос почти на 20%, и эта цифра наводит на нехорошие мысли, но, на самом деле, весь этот рост процентов на 90 связан с массовой покупкой россиянами подержанных автомобилей в Грузии.

Практически весь параллельный импорт из Грузии в Россию – это как раз автомобили. Более того, рост экспорта из Грузии в Армению, Казахстан и Кыргызстан – это тоже подержанные автомобили с руставского рынка. Даже при большом желании это невозможно квалифицировать как нарушение санкций.

И самое главное – даже если представить себе, что Грузия действительно является коридором для обхода санкций, то она – последний участок. А вот с первым большая беда. Европейские компании изловчились находить схемы и с удовольствием обеспечивают Россию всем необходимым, в том числе электроникой для ракет. Если на этой стороне коридора, предположительно, Грузия, то на той – Европа, Штаты, Тайвань, и все они в деле.

Крупным транзитным коридором для России стала вовсе не Грузия, а члены ЕС, Литва и Латвия, а о вовлеченности в обход санкций эстонского бизнеса с сожалением говорила и президент Эстонии Кайя Калас

Крупным транзитным коридором для России стала вовсе не Грузия, а члены ЕС, Литва и Латвия, а о вовлеченности в обход санкций эстонского бизнеса с сожалением говорила и президент Эстонии Кайя Калас.

Уверен, все обо всем догадываются. Например, о том, как крупным поставщиком вина в Россию стала великая винодельческая держава Латвия, о том, каким образом всего за год Казахстан совершил технологическую революцию и обзавелся сотнями заводов, которым позарез нужны чипы. Те самые чипы, которые, по странному стечению обстоятельств, можно использовать в российских ракетах. Какое совпадение, кто бы мог подумать!

Весь мир встал в позу дурачка, искренне не понимающего, что странам Центральной Азии столько чипов может потребоваться лет так через 200, и то если повезет. Но ничего личного, просто бизнес. Кому есть дело до убитых украинских детей…

На этом фоне Грузия действительно выглядит довольно-таки прилично – с ее «Тойотами» и «Мерседесами» 10-летнего возраста. И ирландский дуэт подтвердил это.

Как говорится, «Мечта» мне враг, несомненно, но истина дороже...

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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