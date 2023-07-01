На этой неделе в сухумском суде рассматривались дела, представляющие общественный интерес. На двух из них администрация судилась с городским собранием, чтобы получить право на застройку исторической части города многоэтажными зданиями, и, конечно, суд встал на сторону администрации и олигархов, которые лоббировали отмену решения городского собрания.

Иски администрации к горсобранию рассматривались в режиме чрезвычайной спешки, что бросалось в глаза, так как нехарактерно для абхазского правосудия. Спешили так, что приняли решение без прения сторон, тем самым нарушив главный принцип судопроизводства – состязательности.

30 июня депутаты собрания объявили журналистам, что решение суда будет опротестовано и собрание будет искать компромисс, который удовлетворит и общественность, и застройщиков.

Второй суд был по иску против Генеральной прокуратуры в вопросе, связанном с очевидными хищениями на ВЛ «Ачгуара». На бездействие прокуратуры, которая семь месяцев проводит проверку документов, представленных лидером общественного движения Адгуром Ардзинба и свидетельствующих о завышении цен при закупке материалов, прореагировал лидер АНД. Суд удовлетворил исковое заявление Адгура Ардзинба, признал «незаконным бездействие генерального прокурора Адгура Агрба» и обязал прокуратуру устранить «допущенное нарушение с извещением об этом в суд в разумные сроки».

Самое смешное в этом процессе, что лидер оппозиции, на самом деле, выполнил работу президента. Напомню, что в ноябре прошлого года именно Аслан Бжания на экстренном заседании с силовиками поручил генпрокурору Агрба провести предварительное расследование и даже определил срок – две недели. Вот и получается, что президент о своем поручении забыл, а лидер оппозиции пытается заставить прокуратуру выполнить поручение главы государства.

К другим событиям. На этой неделе мусульмане Абхазии отпраздновали Курбан-байрам, а в Сухуме из-за перегрузок сгорела электрическая подстанция – город оставался без света и воды больше суток. Гудаутский район так же сидел без света, но днем раньше – здесь была авария высоковольтной линии «Лыхны-2» и авария на подстанции «Мысра». 26 июня энергетики оставили без света город-герой Ткуарчал – здесь проводилась реконструкция трансформатора на Ткуарчал ГРЭС. Таким образом, что ни день, какой-то район остается без света и воды в разгар курортного сезона. А министр туризма Инал Хишба тем временем отбывает в Москву, а может, и не в Москву, но с длительным визитом. Цель этого визита, как и сам визит, содержится втайне.

Ну и раз уж мы заговорили о визитах. Министр иностранных дел Инал Ардзинба (не путать с лидером оппозиционной организации АНД) тоже отбыл из страны, но теперь в другом направлении – в Турцию. В Стамбуле он посетил офис Полномочного представителя Республики Абхазия в Турции и встретился с председателем Федерации абхазских культурных центров в Турции Муратом Махария. «Министр иностранных дел подчеркнул важность активизации работы с соотечественниками, расширения международных контактов Абхазии с участием российских коллег», – сообщает официальный ресурс МИД Абхазии.

В Анкаре министр встретился с послом России в Турции, отдал дань памяти основателю современного турецкого государства Ататюрку и встретился с лидером турецкой партии «Родина». Официальный информационный ресурс МИДа тиражирует цитату лидера этой партии (Vatan Partisi) Догу Перинчека: «Мы добьемся признания Абхазии общими усилиями в самое ближайшее время».

Но все чиновники, выезжающие из Абхазии, обычно возвращаются. На этой неделе в страну вернулся наш президент Бжания, который то ли работал в Москве, то ли отдыхал в Дубае (информация официальных и независимых источников разнится) более двух недель. Его эскорт с мигалками, «раздвигающий» всех на своем пути, был замечен в районе сухумского Маяка 27 июня. Эскорт двигался к гостинице Бжания, амбициозно названной «Грейс аква вилла». Красную ленточку по поводу открытия никто не перерезал, но, как говорят рекламные агенты, это «единственная гостиница, где из ванной комнаты открывается вид на море». Но злобным к президенту СМИ опять все не слава богу – они выставляют фотографии, на которых городские службы облагораживают улицу вокруг президентского отеля и подчеркивают, что строилась она 17 лет, но построить ее Бжания смог, только став президентом. Вопрос по существу: «За чей счет весь этот строительный бум?», зависает в воздухе. Пользователи социальной сети тоже не высказывают никакой радости, они отмечают, что для того, чтобы все время находиться в Москве или отдыхать в Дубае, не надо быть президентом. А вот для того, чтобы строить гостиницы, апартаменты и облагораживать за счет бюджета территорию личного бизнеса, должность эта весьма кстати.

Тем временем турагенты посыпают голову пеплом – им стыдно возить туристов по разбитым дорогам столицы. Испанский стыд – самая популярная в Абхазии эмоция, и они выставляют в социальной сети ужасающие видео дорог и тротуаров, пытаясь обратить внимание администрации столицы на существующее положение дел в городе, где ямы и выбоины на центральной дороге давно стали причиной пробок в часы пик.

Соглашение по аэропорту, которое было подписано в Москве 16 июня министром экономики Кристиной Озган, наконец-то появилось на сайте правительства Абхазии и вызвало изумление общественности – беспрецедентные права и преференции, предоставляемые частному российскому инвестору, больше напоминают обязательства по репарациям агрессору, проигравшему войну, чем взаимовыгодное сотрудничество. «Это больше похоже на то, что иностранный инвестор нанял правительство решать все вопросы в свою пользу - отнимать земельные участки, предоставлять льготы на 25 лет, предоставлять все разрешения быстро и так далее», – написал экономист Ахра Аристава на своей странице в соцсети. Действительно, никакой выгоды для абхазского государства в данном соглашении не прослеживается. Соглашение еще не поступило на ратификацию в парламент. Народные избранники сейчас занимаются пакетом законов, связанных с инициативой президента о строительстве 30 тысяч апартаментов на побережье страны. Парламентский комитет пригласил к обсуждению специалистов, представителей общественных организаций, политических партий и движений, большая часть из которых уже огласила свою позицию – оставить проекты законов, поступивших от президента, без рассмотрения.

Общественная организация «Союз ветеранов и граждан» 27 июня зарегистрировала инициативную группу по проведению референдума о недоверии президенту Бжания. Они считают, что необходимость проведения досрочных президентских выборов очевидна, но хотят, чтобы все это произошло в рамках закона. «Чтобы остановить небольшую группу случайных людей, прорвавшихся к власти, не допустить развала страны и при этом оставаться в правовом конституционным поле», – объясняют они смысл своей инициативы.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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