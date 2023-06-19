Украина продолжает контрнаступление. За две недели боевых действий под контроль Киева перешли несколько населенных пунктов, но о прорыве российской обороны пока говорить не приходится. Впрочем, аналитики отмечают, что положение на фронте для России далеко не столь благоприятное, как пытаются представить в Кремле и Минобороны.

Спустя две недели с начала контрнаступления украинские военные медленно продавливают российскую оборону. По данным Киева, небольшой, но стабильный прогресс наблюдается на трех направлениях наступления по всей линии фронта протяженностью 1000 километров. При этом в ВСУ подчеркивают: пока это разведка боем и большая часть сил находится в резерве, ожидая, пока в российской обороне появится достаточная брешь, чтобы обеспечить прорыв и выход основных подразделений на оперативный простор. Президент Украины Владимир Зеленский обещает, что деоккупации нет альтернативы:

«Что касается государства-террориста, единственное, что должно их сейчас волновать, – как подготовить их общество, российское общество, к тому, что они будут терять все то, ради чего уничтожают будущее своего государства. Захваченные территории Россия будет терять. Нашим шагам по деоккупации нет и не будет альтернативы. Наши военные двигаются: позиция за позицией, шаг за шагом идем вперед».

По данным украинского Минобороны, в ходе наступления освобождены восемь населенных пунктов: Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное и Пятихатки.

В российском информационном пространстве сведения о последнем населенном пункте разнятся. Т.н. военкоры, ведущие свои репортажи с линии фронта, а также глава оккупированной части Запорожской области Владимир Рогов потерю села еще вчера признавали, но российское Минобороны по-прежнему настаивает: все атаки ВСУ успешно отбиты:

«В течение последних суток Вооруженные силы Украины продолжали попытки наступления на запорожском, южно-донецком и донецком направлениях. Наиболее активные действия велись на запорожском направлении. Противник силами до трех батальонных тактических групп, усиленных танками и ББМ, под прикрытием дымовых завес предпринимал безуспешные попытки наступательных действий в несколько эшелонов в районах населенных пунктов Новопокровка, Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области. Грамотными и решительными действиями частей группы войск «Восток», ударами авиации и огнем артиллерии все атаки противника были отражены», – заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Впрочем, комментарии российских официальных лиц в связи с ситуацией на поле боя многие ставят под сомнение. Так, на прошедшем на днях Петербургском экономическом форуме президент России Владимир Путин сообщил об уничтожении американских комплексов «Пэтриот» в количестве более чем в два раза превышающем число переданных Украине систем:

«Но послушайте, если мы под Киевом уничтожили пять комплексов «Пэтриот», то что нам стоит уничтожить любое здание и сооружение в центре Киева?»

Официально на вооружении у Украины стоят два комплекса «Пэтриот», каждый из которых состоит из нескольких компонентов: пусковых установок, радара, командного пункта и вспомогательных машин. В том, что заявлениям российского лидера и чиновников верить не стоит, уверяет и украинский президент Владимир Зеленский:

«Кто бы там, в России, ни рассказывал, будто наши «Пэтриоты» уничтожены, все они есть, все они работают, все они сбивают российские ракеты. И сбивают максимально эффективно. Ни один «Пэтриот» не уничтожен!»

С тем, что для российских войск ситуация на фронте складывается вовсе не так благополучно, как пытается представить Владимир Путин, согласны и в британской разведке. По данным военных аналитиков Его Величества, Россия начала перебрасывать части Днепровской группировки с восточного берега для усиления запорожского и бахмутского направлений. Речь может идти о нескольких тысячах военнослужащих 49-й армии.

При этом американский Институт изучения войны высказывает предположение, что украинская армия, скорее всего, сделает паузу в атаках, чтобы провести переоценку своей тактики. Большого же украинского наступления специалисты ожидают не раньше чем через неделю.

Не утихают бои и на дипломатическом фронте. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в ходе визита в Пекин добился от Китая подтверждения обещания не поставлять России оружие для войны в Украине. Впрочем, если официальный Пекин абстрагировался от принятия стороны в конфликте, то частным китайским фирмам заниматься подобными операциями запрещать не спешит:

«Мы и другие страны получили от Китая заверения, что он не помогает и не будет помогать России летальным оружием для использования в Украине. Мы не видели никаких данных, которые бы свидетельствовали об обратном. Однако нас постоянно беспокоят китайские фирмы – компании, которые могут предоставлять технологии, используемые Россией для продолжения агрессивной войны в Украине», – заявил Блинкен.

В конце февраля власти США обвинили Китай в намерении предоставить России оружие и боеприпасы для войны против Украины. В ответ Пекин заявил, что российско-китайское сотрудничество основано на принципе не причинения вреда третьим странам, и призвал Вашингтон не вмешиваться в отношения двух стран.

Так или иначе, по мнению влиятельной британской газеты Times, что бы ни произошло на поле боя в ближайшие недели и месяцы, очевидно, что Россия не достигла своих главных военных целей – смены руководства Украины и геополитического подчинения страны. Но при этом безопасность, процветание и свобода Украины пока не гарантированы. И на это есть две основные причины.

Во-первых, по мнению автора публикации, даже после окончания боевых действий сохранится угроза потенциальной российской агрессии в будущем, притом, что неясно, кто окажется у власти в России после войны. Гарантией же безопасности Украины при любом дальнейшем политическом раскладе в России могло бы стать ее членство в НАТО, но пока альянс не демонстрирует готовности выдать Украине входной билет, ограничиваясь лишь торжественными обещаниями. Об этом, в частности, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг:

«На саммите в Вильнюсе и в рамках подготовки к саммиту мы не обсуждаем выдачу официального приглашения. Мы обсуждаем, как сблизить Украину с НАТО, и консультации продолжаются, и я не в состоянии предвосхитить исход этих консультаций».

Обязательства, которые в отношении Украины приняла на себя Америка Байдена, очень похожи на оборонные связи США с Тайванем и Израилем. В целом они крепки, но могут меняться в соответствии с видением каждого следующего правительства в Вашингтоне. Вторая же угроза становлению послевоенной Украины, согласно Times, – коррупция. Страна борется с ней с 1991 года, но лишь эпизодически и запоздало добивается каких-то успехов. В послевоенную Украину потекут колоссальные суммы, выделенные на восстановление инфраструктуры, промышленности и жилья, и это потребует максимально прозрачного механизма распределения средств. Частные инвесторы и международные доноры потребуют гарантий. А это означает, что Украине предстоит отстроить не только разрушенные объекты, но и социальные и политические институты, а это гораздо сложнее.

Подписывайтесь на нас в соцсетях