На первый план военных действий России в Украине вновь вышла проблема Запорожской АЭС. В Киеве уверены: Москва готова устроить на станции теракт. Тем временем Украина, несмотря на все опровержения Москвы, продолжает вгрызаться в оборонительные порядки российской армии. К такому выводу пришли международные эксперты на основании данных из открытых источников. России приходится задействовать все новые резервы для удержания позиций. Параллельно идет активный набор на военную службу, и если верить заместителю председателя российского Совбеза Дмитрию Медведеву, то число готовящихся отправиться в зону боевых действий приближается к 200 тысячам, что может говорить о больших потерях в российских войсках.

Украинские войска продолжают продавливать российскую оборону – в Генштабе ВСУ отчитались об успехах на Бахмутском направлении. Украинские подразделения продолжают охват флангов, России же для удержания господствующих над городом высот приходится задействовать резервы. Основные бои развернулись вокруг села Клещеевка. Согласно неподтвержденным данным, российские войска были вынуждены отступить из населенного пункта. Если ВСУ удастся закрепиться в Клещеевке и на близлежащих высотах, вся южная часть Бахмута окажется под их огневым контролем.

В Москве продвижение украинских сил категорически отвергают. Минобороны утверждает, что все атаки в районе Бахмута, равно как и на других направлениях отбиты.

«В течение дня ВСУ продолжали попытки наступательных действий на донецком, лиманском, южно-донецком и запорожском направлениях. На Донецком фронте грамотными и смелыми действиями обороняющихся подразделений Южной группы войск в течение суток успешно отражено девять атак противника в районах Белогоровка, Первомайское, Северное, Невельское и Красногоровка Донецкой Народной Республики. Кроме того, в районе города Артемовск Донецкой Народной Республики были поражены три скопления живой силы и техники ВСУ», – заявил официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков.

Впрочем, сообщения российского Минобороны международные эксперты часто ставят под сомнение. Так, в сети появилась видеозапись мощного взрыва, прогремевшего во вторник вечером в Макеевке – пригороде Донецка, находящемся под российским контролем. В Москве утверждали, что ВСУ нанесли удар по жилым кварталам, в результате чего один человек погиб, 36 получили ранения. Украинская же сторона заявляла об уничтожении российского склада боеприпасов. На кадрах видно, что взрывы произошли на территории недостроенного и безлюдного массива, где, по всей видимости, действительно хранился большой запас боекомплекта.

Тактику украинских войск проанализировал американский Институт изучения войны. По мнению экспертов, несмотря на сообщения российского Минобороны, ВСУ на данном этапе не пытаются большими силами быстро проломить российские линии обороны, делая упор на постепенное истощение сил противника. Аналитики напоминают, что прошлогодней операции по вытеснению российских войск с правого берега Днепра в Херсонской области предшествовали долгая артподготовка и сравнительно небольшие атаки на разных участках фронта. В итоге это привело к полному отступлению российской армии с правого берега Днепра. И несмотря на то, что нынешнее контрнаступление Украины менее красочно и молниеносно, чем освобождение большой части Харьковской области, оно тем не менее куда более успешно, чем провалившееся зимнее наступление России. А своими темпами более всего похоже на начальный этап менее эффектного, но в итоге столь же эффективного херсонского контрнаступления.

При этом эксперты отмечают: в Москве косвенно признают, что потери российских войск в результате действий ВСУ куда выше, чем пытается представить Минобороны. Так, заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев невольно раскрыл число военнослужащих, которые должны обеспечить пополнение потерь:

«По данным Минобороны, с 1 января текущего года по 4 июля в ряды вооруженных сил принято более 185 тысяч человек. Из них в запасе около 109 тысяч человек, и другие категории граждан, призванные на службу по контракту. Хочу особо отметить, что попытка вооруженного мятежа не изменила отношения граждан к службе по контракту в зоне «специальной военной операции». Наши контрактники и волонтеры демонстрируют очень высокий уровень поддержки президента, государства, готовы защищать свою Родину. Только за последнюю неделю почти 10 000 человек подписали контракты с вооруженными силами».

Между тем в последние дни заметно обострилась ситуация вокруг захваченной российскими войсками Запорожской АЭС. Москва и Киев обвиняют друг друга в подготовке атаки на ядерный объект или провокации с его подрывом. 4 июля советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявил о планах Украины атаковать в ночь на среду Запорожскую АЭС беспилотниками-камикадзе и ракетой «Точка-У». А президент Украины Владимир Зеленский заявил со ссылкой на разведку, что Россия разместила на крыше энергоблоков станции предметы, похожие на взрывчатку:

«Сейчас весь мир должен осознавать, что общая безопасность полностью зависит от глобального внимания к действиям оккупантов на станции. Россия должна четко отдавать себе отчет: мир видит, к каким сценариям готовятся террористы, и мир готов реагировать».

По словам украинского лидера, у разных государств мира есть собственные разведывательные и другие возможности, чтобы точно знать, что происходит и кто в этом виноват:

«Сейчас от нашей разведки мы имеем информацию о том, что на крыше нескольких энергоблоков Запорожской атомной станции российские военные разместили предметы, похожие на взрывчатку. Возможно, чтобы имитировать удар по станции. Возможно, у них какой-то другой сценарий. Но в любом случае мир видит – не может не видеть! – что единственным источником опасности для Запорожской атомной станции является Россия. И никто другой».

Впрочем, не удержался Зеленский и от упреков в адрес мирового сообщества. По его словам, своевременной и масштабной реакции на теракт на Каховской ГЭС не последовало, и это «может вдохновлять Кремль на новое зло».

Недовольство президента Украины может быть связано с позицией МАГАТЭ, чьи специалисты находятся на станции и, по словам генерального директора организации Рафаэля Гросси, не фиксируют никаких признаков того, что Москва готовит теракт или провокацию на АЭС:

«Я бы никогда не стал спорить с президентом Украины. Могу лишь сказать, что я был там и не видел этого. Однако мы продолжаем сохранять бдительность. Наши команды находятся там и информируют нас каждый день».

Жители Запорожья тем не менее ожидают любого развития событий. Но в целом к возможной провокации относятся спокойно. Близость к линии фронта приучила людей не паниковать.

«Если власти объявят о массовой эвакуации, мы, конечно, уедем. Вещей-то у нас чуть. Когда мы покидали Энергодар, мы уезжали почти с пустыми руками. Поэтому мы просто снова уедем, хотя, конечно, не хотелось бы», – говорит вынужденный переселенец из Энергодара Игорь.

Несмотря на то, что Минздрав Украины вечером 4 июля издал рекомендации на случай взрыва на АЭС, жительница Запорожья Елена Гавриленко не верит, что Россия решится повторить чернобыльскую катастрофу:

«Конечно, следим, как все запорожцы. Ну, мысли какие: я лично мало верю, что взорвут. Или если взорвут, то какой-то теракт, чтобы просто напугать. Я не думаю, что будет прямо радиация и что-то как-то повлияет на нас».

МАГАТЭ уже на раз поднимало вопрос о безопасности на ЗАЭС, называя ситуацию там все более непредсказуемой. Станция часто отключается от украинской энергосети в связи с постоянными обстрелами. 1-го июля Запорожскую АЭС впервые за последние четыре месяца удалось вновь подключить к резервной линии электропередач, но ситуация на станции остается напряженной.

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