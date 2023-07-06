Когда смотришь, как в очередной раз собачатся между собой власти Грузии и Украины, поневоле рождается вопрос: как мы дожили до такой жизни? Как это произошло с правительствами стран, являющихся естественными партнерами, ссору между которыми еще пару лет назад даже представить себе было немыслимо? Как мы дошли до такой реальности?

Правительство Грузии обвиняет Украину в желании втянуть страну в войну, дает указание своим сторонникам и обслуге называть Зеленского «клоуном», а высшие представители правящей элиты прозрачно намекают на то, что войны можно было избежать, но «предпринятых для этого мер оказалось недостаточно». В свою очередь, Киев обвиняет Грузию в оказании России помощи в обходе международных санкций, называет власть прокремлевской и обвиняет в медленном преднамеренном убийстве Михаила Саакашвили в угоду Путину.

Происходит это в период, когда солидарность с воюющей Украиной носит повсеместный характер, и даже большинство сторонников власти также на стороне украинского народа, уточняя, правда, что «Зеленский ведет себя в отношении нас неправильно». Ну а участие грузин в войне вообще не имеет прецедентов: грузинских добровольцев – около 2000 человек, и количественно они значительно опережают граждан всех других стран.

Вражда пусть не между странами, но даже между правительствами Грузии и Украины – противоестественна, ненормальна, противоречит вообще всему на свете. И тем не менее вот уже полтора года Киев и Тбилиси устраивают перманентные словесные баталии между собой. Стыд и позор!

Скажу так: преимущественно виновата грузинская сторона, однако и Киев в данном случае далек от совершенства

Как же все-таки такое стало возможным и кто в этом виноват? Скажу так: преимущественно виновата грузинская сторона, однако и Киев в данном случае далек от совершенства.

Первыми выстрелили «мечтатели» – все началось после того, как премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что «Грузия не будет присоединяться к международным санкциям», хотя если бы его развитие не приостановилось в глубоком детстве, он мог бы сформулировать куда более мягко, а главное – реалистично: мы не вводим свои санкции, но присоединяемся к международным…

Дальше – больше: выяснилось, что олигархический режим, правящий в Грузии, намерен, в лучшем случае, сидеть на двух стульях и войну воспринимает не как трагедию, а как шанс набить карманы. Символом «Мечты» в этом отношении стал министр сельского хозяйства, который так прокомментировал информацию о том, что Россия допустила на свой рынок молочную продукцию из Грузии: «Это хороший шанс для наших фермеров». Да, вот так – хороший шанс, как будто не было бомбежек Киева, уничтожения целых районов и городов…

Можно подумать, Путин объявил бы войну Грузии, если бы «мечтательская» элита сугубо из чувства солидарности посетила концерт

Другим символом «мечтательской» политики стал концерт львовского симфонического оркестра в Тбилиси, на котором не было ни одного представителя власти. Можно подумать, Путин объявил бы войну Грузии, если бы «мечтательская» элита сугубо из чувства солидарности посетила концерт…

В общем, повели себя поганые «мечтатели» в отношении Украины так, что клейма негде ставить. Но при этом финансовые санкции выполняют, запрещенным товаром с Россией не торгуют, основной параллельный импорт – подержанные автомобили. По сравнению с другими странами поведение просто-таки безупречное.

Своя доля ответственности за тот абсурд, в котором мы сейчас пребываем, лежит на правительстве Украине. Оно уже больше года говорит о том, что Грузия нарушает санкции, поставляет России запрещенные товары, и делает это так, будто другие страны не делают нечто намного хуже.

Казахстан и Кыргызстан прямо продают в Россию не только подержанные машины, но и военные технологии, купленные в Европе и полученные через балтийские порты, но почему-то не слышно адекватных заявлений руководства Украины в адрес этих стран. Хотя Грузия по сравнению с ними – прилежный ученик духовной семинарии, вся ее роль в обходе санкций ограничивается транзитом по ее территории, ограничить который у Тбилиси нет никаких юридических прав – таковы законы транзита.

Не слышно возмущения администрации Зеленского и двуличием Турции, которая буквально заваливает Россию всеми товарами – и разрешенными, и запрещенными. На вопрос, почему молчите по поводу Турции, ответ вполне рациональный: «Ну, вы же понимаете, Турция... У нас с ней особые отношения».

Спору нет, все правильно, но как-то некрасиво получается: Грузия – слабое звено, и ей давать по шеям можно

Что ж, все понятно, с Турцией особые отношения, Казахстан – слишком большой и могущественный, а про Китай вообще надо молчать в тряпочку. Спору нет, все правильно, но как-то некрасиво получается: Грузия – слабое звено, и ей давать по шеям можно…

Давайте скажем прямо: реальной причиной противостояния Киева и Тбилиси являются не санкции, а фактор Миши Саакашвили. Если представить себе, что завтра «Грузинская мечта» отпустит-таки Мишу и даст ему возможность вернуться в Украину, на следующий день все остальные претензии будут забыты, Тбилиси и Киев снова станут друзьями.

Прекрасно понимаю мотивы обеих сторон: для администрации Зеленского Миша – член команды, близкий друг, единомышленник и союзник в борьбе. Им тяжело видеть его в нынешнем состоянии, и они хотели бы, чтобы он вернулся в строй и вместе с ними боролся с путинским режимом. В конце концов, хоть мы и понимаем, что к чему, но тем не менее Саакашвили – гражданин Украины.

Требовать от них сострадания к нему – это все равно, что ожидать от евреев милости в отношении Гитлера, и это вовсе не преувеличение

Прекрасно понимаю одержимость «мечтунов» персоной Михаила Саакашвили: он для них Альфа и Омега, весь смысл их убогого и бессмысленного существования. Требовать от них сострадания к нему – это все равно, что ожидать от евреев милости в отношении Гитлера, и это вовсе не преувеличение. Данность такая, какая она есть, и в ней неправы обе стороны.

Упорное наслаждение, которое испытывают «мечтуны» от вида отощавшего Саакашвили, наводит на мысли о каком-то психическом сдвиге. Два года прошло уже, ну все, сколько уже можно наслаждаться видом поверженного врага? Не пора уже заканчивать с этим? С другой стороны, правительство Украины тоже слишком безоглядно и грубо вмешивается в дела какой-никакой, но все же страны... Возможно, если бы они действовали более тонко, то и пользы было бы больше.

Так или иначе, несомненно одно: важность того, что сейчас делает Украина, превышает важность тысяч персон Михаила Саакашвили, и считаю, что личность экс-президента Грузии не должна становиться определяющей в отношении стран-союзников.

Увы, имеем то, что имеем: «мечтуны» готовы объявить войну всему миру, лишь бы продолжить наслаждаться видом Саакашвили за решеткой, а украинские власти – проявлять явно необъективное отношение к Грузии, стремясь всеми способами вызволить его из заключения.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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