Перспектива дипотношений между Грузией и Украиной становится непрогнозируемой из-за позиции властей двух государств по поводу дальнейшей судьбы Михаила Саакашвили. По решению президента Зеленского грузинский посол вынужден был сегодня покинуть Киев для консультаций в Тбилиси. Председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что консультаций по вопросу Михаила Саакашвили не будет.

«Абсолютно исключено, абсолютно исключено», – повторял Ираклий Кобахидзе, председатель «Грузинской мечты», говоря журналистам о перспективах обсуждения вопроса о передаче Михаила Саакашвили украинской стороне. Для проведения консультаций с грузинским правительством по этому вопросу посол Грузии в Украине Георгий Закарашвили по решению президента Владимира Зеленского был вынужден покинуть Киев. Украинские власти, вопреки вчерашнему призыву грузинского МИДа, не стали пересматривать свое решение. Но и правящая сила «Грузинская мечта» не намерена обсуждать данный вопрос, от имени всего правительства заявил партийный лидер Ираклий Кобахидзе. Назвав шаги Киева оскорбительными, он несколько раз повторил:

«Абсолютно исключены консультации по вопросу Саакашвили».

Часом ранее Кобахидзе обрушился с критикой на лидера фракции партии Зеленского в Раде «Слуга народа» Давида Арахамия, выступавшего за немедленное освобождение Саакашвили. Кобахидзе назвал Арахамия «человеком без родины». Слова депутата украинской Верховной рады Алексея Гончаренко, призвавшего разорвать дипломатические отношения между Тбилиси и Киевом, пока грузинские власти не пойдут на уступки по Саакашвили, Кобахидзе посчитал пустыми.

По каким вопросам готовы вести в Тбилиси консультации с Киевом, уточнил спикер парламента Шалва Папуашвили. Из его слов следует, что грузинские власти желают наряду с бывшим президентом увидеть в тюрьме его бывших соратников – экс-министра юстиции и высокопоставленного чиновника МВД, которые сейчас занимают должности в украинских госструктурах:

«Не то чтобы говорить о передаче Михаила Саакашвили Украине. Мы уже давно ждем, что Зураб Адеишвили (экс-министр юстиции) и Гия Лорткипанидзе (бывший замминистра внутренних дел) будут переданы Грузии для отбывания срока здесь».

Часть парламентской оппозиции в сложившейся ситуации всю ответственность возлагает на правящую «Грузинскую мечту». Депутат «Гирчи» Яго Хвичия же считает, что ответственность несут одновременно и украинские, и грузинские власти, но, конечно же, больше – «Грузинская мечта»:

«Не стоит ради Саакашвили портить отношения между странами – это касается и Грузии, и Украины. В этой ситуации стоило ли нам обижать воюющие со злом героический народ и страну ради Саакашвили? Я бы на месте Зеленского так не поступил. Но тем не менее фактически это шаги «Грузинской мечты» привели нас к сегодняшней ситуации».

Еще один депутат, лидер партии «Граждане» Алеко Элисашвили советует украинскому президенту не прислушиваться только к мнению однопартийца Давида Арахамия:

«Насколько я восхищен за последние полтора года президентом Зеленским, настолько я разочарован и считаю, что по отношению к Грузии он допустил серьезную политическую ошибку. Страсбургский суд отказал Саакашвили в отправке на лечение за рубеж, это ведь известно, и все равно после этого высылать посла, ну после этого уже начинается дипломатическая война. Видимо, по Грузии у Зеленского советник только господин Арахамия. А Арахамия с ним только про Саакашвили говорит. И Зеленский не видит, что, помимо Саакашвили, есть еще остальная Грузия, которая поддерживает его, Украину».

«Ни одно безответственное решение по отношению к нам не заставит нас сменить линию поддержки Украины и украинского народа», – заявил в конце рабочего дня министр иностранных дел Илья Дарчиашвили. По его словам, за все это время Грузия оказывала посильную помощь и поддержку Украине с гуманитарной и дипломатической точки зрения, и это продолжится несмотря на «беспочвенное решение» Киева по поводу Саакашвили. «Грузинская мечта» заявляет, что справедливо осужденный Михаил Саакашвили намеренно наносит вред своему здоровью, чтобы добиться «незаконного освобождения», а его семья и партийные соратники, так же как и зарубежные партнеры, ему в этом помогают.

Бывший президент более года находится в клинике «Вивамеди». Он считает себя личным узником Путина. На своей странице в соцсети он и сегодня обвинил власти во лжи по поводу его состояния здоровья. В своем посте в Facebook Саакашвили утверждает, что Украина еще четыре месяца назад потребовала от грузинских властей его экстрадиции, в то время как министр юстиции Рати Брегадзе этот факт опровергает, как опровергает и отказ допустить к Саакашвили зарубежных врачей.

Михаил Саакашвили осужден на шесть лет, параллельно идут судебные процессы по трем делам. Президент Саломе Зурабишвили одной из причин, почему она отказывается его помиловать, называет незаконченные судебные процессы против Саакашвили. Хотя, по мнению президента Зурабишвили, по отношению к бывшему президенту можно было бы избрать более щадящее заключение, к примеру, домашний арест с электронным браслетом слежения.

Многие оппоненты власти и правозащитники с учетом клановости судебной системы в стране, нескрываемого злорадства и реваншистских заявлений представителей «Грузинской мечты» по поводу состояния Саакашвили считают выдвинутые против него обвинения и вынесенные приговоры политически мотивированными.

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