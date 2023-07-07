На этой неделе на набережную Сухума вернулся мостик через речушку Сухумка, который снесли в целях безопасности в ночь накануне митинга общественности 30 мая. «Стратегически важный мост», которым, по мнению силовиков, могли воспользоваться митингующие, чтобы передислоцироваться к зданию администрации президента, был снова водружен на канавку. Оппозиция пока не обещает митингов.

История с незаконным строительством в исторической части города получила на этой неделе свое продолжение. Напомним, что ранее муниципальный суд отменил решение Сухумского городского собрания от 2009 года, ограничивающего высотность зданий в исторической части города, тем самым узаконив незаконные строения и дав добро на дальнейшую хаотичную застройку столицы.

Депутаты собрания провели заседание, на котором выслушали юристов, представлявших их в суде. Саид Гезердава и Эсма Колбая сообщили, что судом были допущены процессуальные и иные нарушения, в том числе суд принял решение в отсутствие представителей Городского собрания. Депутаты были единодушны – подать кассационную жалобу на решения городского суда.

Еще одна кассационная жалоба на решение сухумского суда поступила в Верховный суд от Генеральной прокуратуры. «Государево око» намерено опротестовать решение суда, который счел, что прокуратура бездействует, вот уже более полугода занимаясь проверкой фактов, свидетельствующих о хищениях при ремонте высоковольтной линии «Ачгуара». Суд потребовал от генпрокурора устранить нарушения. Прокуратура считает, что суд вышел за пределы своих полномочий.

Центральная избирательная комиссия 6 июля зарегистрировала инициативную группу по проведению референдума о недоверии президенту Аслану Бжания. В состав группы входят 36 человек, которым надо собрать за два месяца 10 тысяч подписей. Еще месяц уйдет на проверку достоверности подписей, и президент должен будет назначить дату проведения референдума. На это закон отводит ему до трех месяцев. То есть датой проведения референдума может стать как октябрь, так и декабрь – это зависит от настроения президента. Еще одна странность закона о референдуме такова, что его результат не является обязательным к исполнению.

Напомню, что инициаторы проведения референдума уверены, что деятельность нынешнего руководства страны во главе с президентом Бжания направлена на уничтожение государственности, и считают, что референдум – это единственный цивилизованный способ отстранить президента от должности.

Третья ветвь власти на этой неделе безропотно приняла отчет по республиканскому бюджету за 2022 год. Ни единого вопроса, никакого обсуждения доклад министра финансов не вызвал. Диссонировали с реальностью и восторженные отзывы о бюджете представителя Контрольной палаты.

В честь грядущего 30-летия победы в грузино-абхазской войне (30 сентября 2023 года) депутаты парламента приняли законы о ветеранах войны и национально-освободительного движения, предусматривающие социальные гарантии данной категории людей. Однако закон вступит в силу только в 2024 году, так что ветеранам придется подождать. Но обсуждение проектов законов было хорошим поводом для депутатов публично продемонстрировать высочайшую степень патриотизма.

Долго спорили депутаты и над решением об отчислениях средств в бюджеты двух районов из прибыли Рицинского национального заповедника и Новоафонской пещеры. Пришли к выводу, что это незаконное решение… и приняли его, временно, до 2024 года.

Очередное письмо в адрес директора Государственного телевидения поступило 6 июля от общественной организации «Абхазская национальная конференция». Авторы письма требуют от директора Ирины Агрба прямых эфиров на злободневную тему – проектов законов об апартаментах, поступивших в парламент. Напомню, что ранее такие же обращения направляли в адрес директора телевидения и другие общественные организации. Никакого эффекта. Пользователи социальных сетей иронизируют над информационной политикой АГТРК и других государственных информационных ресурсов, называя их пресс-службой президента и выкладывая смешные ролики. Действительно, информационная лента официальных информационных ресурсов выглядит весьма странно: они рассказывают чуть ли не о каждом подстриженном кустике, о рядовой уборке вокзала или улицы, о закрученных лампочках, ямочном ремонте каждой ямки и о каждой канавке, расчищенной в каком-нибудь районе. Пока госСМИ создают благостную картинку, жители Абхазии от Псоу до Ингура в разгар курортного сезона зачастую живут без света и воды и отмечают, что давно сбились со счета, по какому кругу подрядные организации меняют и ремонтируют трубы.

Но в центре внимания оказалась встреча президента Бжания с членами Общественной палаты. Они предложили президенту обсудить важные вопросы, связанные с демографической политикой государства, проблемы образования и так далее. Бжания позволил некоторым высказаться, но акцентировал свое внимание на проекте законов, связанных со строительством апартаментов. Было очевидно, что цель его прихода в ОП – продавливание проектов законов об апартаментах. Представители палаты предложили президенту поправки к проектам, которые они намерены передать в парламент, и в крайне деликатной форме выразили свои опасения.

На что Бжания, демонстрируя полное слияние всех ветвей власти, заявил представителям палаты, что депутаты до ухода на каникулы должны принять пакет проектов законов об апартаментах, поступивший из администрации президента. Бжания не скрывал свое раздражение по поводу противников принятия законов об апартаментах и «иноверцев», не ограничивал себя в выражениях и характеристиках и периодически перемежал свое выступление неуместными шутками и анекдотами, в том числе и в адрес членов Общественной палаты. Недовольные граждане страны разобрали выступление Бжания на цитаты, отмечая полное игнорирование им мнения общественности и отсутствие государственного подхода к обсуждаемым вопросам.

О своем двухнедельном визите за пределы Абхазии Бжания ничего не рассказал, а члены палаты и не спрашивали. Обошла молчанием двухнедельное отсутствие Бжания в стране и пресс-служба президента.

Нелогичным показался мне рассказ президента о том, что во время пригожинской попытки переворота в Совбезе Грузии обсуждался вопрос о нападении на Абхазию. Бжания, который одновременно является не только президентом, но главнокомандующим, узнал об этом (по его словам) в Москве, но почему-то вместо того, чтобы вернуться в страну с первым самолетом, продолжал наблюдать за развитием ситуации издалека еще неделю.

Движение ветеранов войны «Аруаа» публично обратилось к главе парламентского комитета, в который поступил пакет проектов законов об апартаментах, Дауту Хутаба и еще раз подтвердило свою позицию в данном вопросе. Ветераны войны считают, что рассмотрение данных проектов недопустимо.

«Данный вопрос не является вопросом политической борьбы, а является угрозой национальной безопасности страны», – говорится в обращении. Ветераны войны призывают третью ветвь власти защищать интересы народа и государства и напоминают депутатам, что каждый из них несет ответственность перед историей и памятью тех, кто сражался и боролся за независимость нашей Апсны!»

Напомню, что ранее такую же позицию выразили представители более десятка общественных организаций.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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