Посол Грузии в Украине Георгий Закарашвили не вернется в Киев, и никаких консультаций по поводу вопроса Михаила Саакашвили не будет. Об этом сообщил министр иностранных дел Илья Дарчиашвили в ночном эфире ТВ «Имеди». Оппоненты, критикуя власти за такую позицию, ищут ответ на вопрос, когда и при каких обстоятельствах могут наладиться отношения между двумя странами.

«Это несправедливое, безосновательное, недружественное и недипломатичное решение», – заявил министр иностранных дел Илья Дарчиашвили в ночном эфире проправительственного ТВ «Имеди». Тогда же общество узнало, что посол Георгий Закарашвили не вернется в Киев. И консультаций не будет по поводу освобождения или отправки на лечение из заключения бывшего президента Грузии, а ныне гражданина Украины Михаила Саакашвили. Именно с этим предложением, по решению президента Украины Владимира Зеленского, грузинский посол покинул Киев в течение 48 часов:

«Он (Закарашвили) продолжит работать в министерстве в ранге посла из Тбилиси, из Грузии. Посольство Грузии в Киеве продолжает работу, дипломаты на месте».

Других пояснений и заявлений от министра Дарчиашвили сегодня уже не прозвучало. На каком уровне оказались дипотношения между двумя дружественными странами, говорили представители правящей «Грузинской мечты». Депутат Ираклий Кадагишвили обвинил Киев в попытке превратить Тбилиси в проводника политической воли Украины:

«Наши с Украиной дипотношения сегодня на минимальном уровне. Украинская власть не смотрит на Грузию как на суверенную, независимую страну и считает, что Грузия должна стать страной, предоставляющей предложенные Михаилом Саакашвили сервисы».

Претензии украинской стороны по поводу ненадлежащего обращения с Михаилом Саакашвили спикер парламента Шалва Папуашвили назвал вымышленными и призвал оппозицию и критические СМИ смотреть на происходящее с «колокольни Грузии», а значит, посчитать неприемлемыми действия Киева:

«Украина сначала отозвала из Грузии посла, а потом украинская власть фактически выдворила из страны посла Грузии, единственного из послов, который остался в Киеве, не испугался российских бомб. Флаг Грузии ни на одну минуту не опускался в Киеве, когда флаги других стран были спущены. И в ответ на это этот посол выдворяется из страны, что по отношению к нашей стране и народу – недипломатический жест».

Не все в оппозиции разделяют такой взгляд.

«Выпустить одного Саакашвили хотя бы на лечение – что за проблема?» – недоумевает депутат «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе и продолжает:

«Допустим, Украина несправедливо требует отправки Саакашвили, но что будет, если мы его отпустим? Я не говорю, что мы во всем должны соглашаться с Украиной, но и забывать не стоит о том, что Зеленский сейчас – один из лидеров свободного мира, и для сохранения, поддержания дипотношений или из каких-то других соображений возьмем и отпустим Саакашвили! Вот что случится, что за проблема?»

Депутат политической группы «Еврооптимисты» Хатия Деканоидзе не припоминает за три десятка лет независимости двух государств такого «холода» в их отношениях:

«Ниже этого никогда не опускались отношения Грузии и Украины. И это очень печально. В Украине идет российская агрессия. Грузия с первой же минуты должна была быть рядом с Украиной. Жаль, что Грузия выбрала совсем другую стратегию. Думаю, прежние отношения между Грузией и Украиной возобновятся, когда «Грузинской мечты» уже не будет у власти».

Без помощи западных партнеров в решении этой проблемы не обойтись, считает бывший замглавы Совбеза, беспартийный депутат Теона Акубардия:

«К несчастью, «Грузинская мечта» не понимает, что дипломатические, дружеские отношения с Украиной являются важным фундаментом в вопросе суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также интеграции в НАТО и ЕС. Наша общая борьба против оккупации и защита национальных интересов базируется именно на этих дружеских и партнерских отношениях. Своими заявлениями «Грузинская мечта» показывает, что идет против объявленных страной интересов. Она не старается наладить отношения хотя бы с помощью партнеров, дружественных стран. Все это означает переход отношений в холодную фазу, что навредит долгосрочным интересам Грузии».

В свое время Теоне Акубардия, как и многим в Грузии, не понравились прошлогодние слова главы СНБО Украины Алексея Данилова о том, что Украину устроило бы открытие второго фронта в Грузии и в Молдове для восстановления военным путем территориальной целостности своих стран. Но с тех пор грузинские власти взяли их на вооружение, чтобы каждый раз утверждать, что высокопоставленные чиновники Украины, их западные партнеры и «глобальная партия войны», о существовании которой пока что известно только «Грузинской мечте», заинтересованы в открытии второго фронта в Грузии.

Неоднократные опровержения этих домыслов со стороны зарубежных партнеров в рядах партии власти в расчет не принимаются. И грузинским, и украинским наблюдателям порой непонятны и призывы украинского политика Давида Арахамия о необходимости смены власти в Грузии.

Тем не менее в стране больше склоняются к мнению, что можно и нужно быть снисходительнее к риторике и решениям украинского президента Зеленского, чья страна и народ вот уже пятьсот дней противостоят широкомасштабной российской военной агрессии.

Подписывайтесь на нас в соцсетях