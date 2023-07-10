Путин утвердил российско-абхазское соглашение о гражданстве

Президент России Владимир Путин подписал закон «О ратификации соглашения между Российской Федерацией и Республикой Абхазия об урегулировании вопросов двойного гражданства». Информация об этом опубликована на российском Портале правовой информации.

Напомним, что главы МИД России и самопровозглашенной республики Абхазия подписали соглашение 27 сентября 2022 года. Документ был принят Госдумой РФ 29 июня текущего года и одобрен Советом Федерации 5 июля.

Соглашение предусматривает, что граждане одной стороны вправе без отказа от имеющегося у них гражданства приобретать гражданство другой. Также предусматривается, что лица, обладавшие абхазским гражданством на 26 августа 2008 года и сохранившие его до сих пор, смогут получить российское гражданство в упрощенном порядке.

Лица с двойным гражданством пользуются правами на социальное обеспечение, образование, медицинское обслуживание в соответствии с законодательством той стороны, на территории которой они постоянно проживают. По такому же принципу действует призыв на военную службу.

Ранее в абхазском МИДе заявили, что о начале процедуры приема заявок на приобретение российского гражданства абхазские граждане будут проинформированы заблаговременно. Глава абхазского МИДа Инал Ардзинба говорил, что процедура получения абхазского гражданства не меняется.