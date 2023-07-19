С 10 июля Грузия исключена из бельгийского списка безопасных стран-партнеров. И хотя эксперты считают, что безвизовому режиму это не угрожает, такое исключение – тревожный знак. Вместе с тем, оно может привести к увеличению числе обращений из Грузии за убежищем в Бельгии, говорят эксперты.

В соответствии с требованиями закона Королевства Бельгия «Об иностранцах», изменения списка безопасных стран были официально опубликованы 10 июля и в тот же день вступили в силу. Грузия больше не входит в него.

«Чтобы определить, безопасна ли страна, учитываются правовая ситуация, верховенство закона и общие политические условия в государстве», – сказано в сообщении.

Там же говорится, что в отношении Грузии Бельгия руководствовалась мнением Государственного секретаря Королевства Бельгия по вопросам убежища и миграции Николь де Мур, которая находилась с визитом в Грузии в 2022 году.

В связи с этим событием, накануне бельгийское издание The Brussels Times опубликовало статью, в которой происходящее прямо увязывается со стремительным ослаблением демократических институтов и ухудшением ситуации с правами человека в стране.

«Из-за ухудшения ситуации с правами человека в Грузии Бельгия в настоящее время считает заявление граждан Грузии, ищущих убежища, более заслуживающим доверия, что потенциально может открыть двери для лиц, ищущих убежища. Сегодня Грузия находится в центре международного внимания из-за упадка демократии и прав человека, кульминацией которого стал отказ от предоставления статуса государства-кандидата в члены Евросоюза», – отмечает издание.

Вано Чхиквадзе, руководитель программы европейской интеграции Фонда «Открытое общество», также предполагает, что исключение Грузии из списка безопасных стран приведет к увеличению потока просителей убежища в Бельгии, так как жесткие требования, установленные для граждан безопасных стран, в случае с Грузией уже не будут действовать. Однако это вовсе не означает, что граждане Грузии получат возможность безосновательно получить убежище в Бельгии.

«Это не означает, что каждый, кто попросит убежища, получит его незамедлительно. Каждый случай рассматривается индивидуально, и решение будет приниматься соответствующим образом... Если у конкретного случая нет реальных оснований, просьба о предоставлении убежища – пустая трата времени и денег», – заявил эксперт.

Профессор Корнелий Какачия, директор Грузинского института политики (GIP), в интервью Радио Свобода называет решение бельгийских властей очень тревожным знаком для Грузии.

«Это диагноз в соответствии с анализом ситуации, которая наблюдается в нашей стране с точки зрения демократии – в отношении ограничения прав человека или свободы СМИ... Мы видели ряд отчетов или заявлений, но теперь у нас есть факт, когда государство-член ЕС приняло конкретное решение. Нравится это правительству или не нравится, факт остается фактом: текущая ситуация в Грузии оценивается неудовлетворительно».

Вместе с тем, по мнению эксперта, если поток соискателей убежища в Бельгию примет бесконтрольный характер, это может создать проблемы для безвизового въезда в Евросоюз.

Если решение Бельгии увеличит поток мигрантов, по мнению Вано Чхиквадзе, она может потребовать от Грузии проведения активной информационной кампании, а также ужесточения контроля за потоками из Грузии, вплоть до установления прямого присутствия представителей Евросоюза в аэропортах Грузии.

По мнению же посла Грузии в Бельгии Вахтанга Махароблишвили, безвизовому режиму «ничего не угрожает»:

«Что касается безвизового режима, никаких замечаний от ЕС по этому поводу не поступало. Более того, сегодня проходит заседание комитета по ассоциации Грузия-ЕС, и, естественно, эта тема была бы поднята, если бы существовала какая-либо угроза. Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что ЕС в целом рассматривает Грузию как безопасное государство», – заявил посол журналистам.

На фоне сообщения о том, что Бельгия исключила Грузию из списка безопасных стран, глава грузинского внешнеполитического ведомства Илья Дарчиашвили проводит встречи с высокопоставленными представителями институтов ЕС, в том числе с еврокомиссаром по вопросам расширения и политике соседства Оливером Вархели и главой директората ЕС по вопросам соседства и расширения Гертом-Яном Купманом.

Бельгия включила Грузию в список безопасных стран в августе 2016 года. «Это означает, что Грузия... соответствует самым высоким международным стандартам законодательства и правосудия», – заявляли тогда в правительстве Грузии.

Необходимо отметить, что в 2022 году к Бельгии с просьбой о предоставлении убежища обратились 1026 граждан Грузии, а за первое полугодие текущего года – 409. Согласно бельгийскому законодательству, список безопасных стран пересматривается не реже одного раза в год и может обновляться на основе самой актуальной информации о ситуации в стране.

В целом, по мнению Корнелия Какачия, решения других стран ЕС, по его мнению, во многом будут зависеть от того, предоставит ли Еврокомиссия в конце года Грузии статус кандидата на членство в ЕС, что также подразумевает оценку текущей ситуации с точки зрения прав человека.

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