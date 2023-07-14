Нападение на одного из основателей телекомпании «Формула» Мишу Мшвилдадзе и кража у журналиста телекомпании «Пирвели» Нодара Меладзе внешней карты памяти из автомобиля. Оппозиция и неправительственный сектор связывают эти два факта и считают, что оба случая связаны с профессиональной деятельностью пострадавших. На эту тему «Эхо Кавказа» поговорило с директором «Либеральной академии Тбилиси», медиа-экспертом Лашей Тугуши.

– В МВД сообщают, что по факту кражи внешней карты памяти из автомобиля журналиста Нодара Меладзе, уже задержан один человек. Критики заявляют, что, скорее всего, это была простая кража, однако сам Меладзе утверждает, что злоумышленник не унес часы, очки и другие ценные предметы, а только внешний накопитель, на котором были записаны журналистские материалы. Как вы думаете, указывает ли это на то, что преступление совершено не просто с целью ограбить его?

Когда грабят машину известного журналиста и уносят только те предметы, которые связаны с его журналистской деятельностью, это выглядит странно

– Как видно, грабители отличаются особым интересом к журналистским расследованиям… Когда грабят машину известного журналиста и уносят только те предметы, которые связаны с его журналистской деятельностью, это выглядит, мягко говоря, очень странно. Соответственно, в данном случае, как и во многих других, возникает достаточно обоснованное подозрение, что это связано с его профессиональной деятельностью.

– Кстати, сам Меладзе утверждает, что ход делу следственные органы дали лишь после того, как он озвучил эту информацию в СМИ…

– Когда следственные органы обращают внимание на столь важные дела только после обнародования или скандалов – это сложно понять. Естественно, это не тот стандарт, которого мы ждем от органов.

– Причем на подобную пассивность следственных органов в делах, касающихся представителей критических СМИ, жалуются и сами журналисты, и представители неправительственного сектора, и оппозиция.

– Сейчас скопилось много «кричащих» подозрений и в обществе формируется очень плохое мнение об этих процессах, об объективности правовых процессов. Поэтому очень важно суметь с помощью политических процессов и формирования общественного мнения улучшить это положение, поскольку оно наносит серьезный ущерб качеству демократии и это, естественно, касается каждого гражданина, проживающего в этой стране.

– В затягивании следственного процесса ответственные органы обвиняет и один из соучредителей телекомпании «Формула» Миша Мшвилдадзе. Многие критики связывают нападение на него и факт кражи собственности Нодара Меладзе, поскольку считают, что оба случая связаны с их профессиональной деятельностью.

Я считаю, что разобраться во всем входит в интересы всех нас. Есть подозрения, субъективные и объективные

– В первую очередь я бы хотел выразить возмущение в связи с этим фактом, поскольку насилие в отношении журналистов абсолютно неприемлемо. Но это лишь одна часть вопроса. Вторая – эти подозрительные ситуации. Нам показали видеокадры, в которых видны представители спецслужб (перед нападением на Мишу Мшвилдадзе). Соответственно следственный орган должен дать исчерпывающий и правдоподобный ответ на вопрос: участвовали ли эти люди в этом процессе? Я считаю, что разобраться во всем входит в интересы всех нас. Есть подозрения, субъективные и объективные, и потому я с нетерпением жду того, что в итоге скажет следствие.

– Дело о нападении на Мишу Мшвилдадзе было передано из МВД Специальной следственной службе и сам телеведущий и его защитники называют этот факт подтверждением того, что к инциденту причастны Служба госбезопасности.

– Могу сказать, что этот шаг повышает вероятность того, что будет сказана правда, что следствие действительно ответит на вопрос, что произошло в реальности? То, что дело было передано в этот орган, означает, что к нему отнеслись серьезно. Это произошло исходя из известности журналиста и из того, какое мнение сформировала ситуация у общественности и какой интерес вообще вызвала у людей. Этот шаг понятен, и важен еще и потому, что мы увидим, сможет ли установить правду следствие, получим ли мы от него аргументированный ответ. И решение должно быть вынесено как можно скорее.

– Оппоненты властей утверждают, что эти последние случаи – часть масштабной практики по запугиванию и контролю представителей критических СМИ, одним из компонентов которой является и незаконная слежка за журналистами.

Подобное происходило и 9 лет назад, и раньше, и мы всегда во всеуслышание говорили, что эти факты происходили и при прежних властях. У нас были серьезные подозрения, что и нынешние продолжают эту практику

– Я был включен в процессы, касающиеся незаконных прослушек (журналистов). Подобное происходило и 9 лет назад, и раньше, и мы всегда во всеуслышание говорили, что эти факты происходили и при прежних властях. У нас были серьезные подозрения, что и нынешние продолжают эту практику. Политики, неправительственный сектор пытались изменить ситуацию, проходили акции, писались законопроекты, какие-то подвижки были, но в худшую или лучшую сторону – это риторический вопрос. Мне кажется, что мы не достигли большого прогресса в этом направлении. Все это требует серьезного общественного внимания. Все прекрасно понимают, что контролировать спецслужбы очень сложно, то насколько они выходят за рамки легальной деятельности. Следят ли они за конкретными людьми или мы имеем дело с тотальной слежкой – это очень сложно доказать, но подозрения абсолютно обоснованы. Я думаю, этот вопрос никогда не будет полностью решен, каким бы демократичным не было государство. В любой демократии существуют подобные вызовы, которые носят системный характер, поскольку дело касается спецслужб. Но, конечно, при большей демократии контроль подобных систем более сильный. Я считаю, что эта проблема у нас существует и согласен с тем, что нужно уделить серьезное внимание этой теме. Когда возникают новые случаи, система становится более опасной для критически настроенных людей.

– Представители власти часто заявляют, что нападения на журналистов, ограбления – это единичные случаи. Более того, они не просто скупятся на осуждение подобных действий, но и заявляют, что пострадавшие сами вызвали гнев злоумышленников…

Влиятельные люди, и в первую очередь представители правящей силы, используют такие выражения, которые, по моему мнению, служат неким «триггером», поощряют эти процессы

– Я считаю, что отношение власти к критическим СМИ – некорректное. В частых случаях они дают повод радикальным группам к тому, чтобы у тех возникло желание применить насилие в отношении представителей этой профессии и даже не только журналистов, но и представителей гражданского общества. Подобная тенденция в нашей стране действительно существует – влиятельные люди, и в первую очередь представители правящей силы, используют такие выражения, которые, по моему мнению, служат неким «триггером», поощряют эти процессы. Поэтому необходимо сокращать использование языка ненависти в стране, не зря все говорят, что поляризация в Грузии на высшем уровне. Частью этого политического процесса является и отношение (власти) к активной части населения, включая представителей СМИ. Важно развивать политическую культуру в государстве. Сегодня стали популярны консервативные идеи, которые особенно часто стали выражать представители власти о религии, национализме, попрекают остальную часть населения. На все это должно ответить общество.

– Оппозиция и неправительственный сектор так же уверены, что последние случаи нападения на журналистов будут отражены в итоговом документе Еврокомиссии. Вы тоже так считаете?

– Я бы сказал статус кандидата для Грузии – экзистенциальный вопрос, поэтому любой подобный случай нужно рассматривать как проблему для страны на этом пути. Именно поэтому все и всегда должны думать о последствиях. Присоединение к Евросоюзу поддерживает более 80% населения страны, соответственно все должны действовать, не отходя от этой линии и это, в первую очередь, касается власти. Они обязаны сделать выводы и впредь не допускать подобные случаи, контролировать свои выражения. Сейчас весь мир наблюдает под увеличительным стеклом, какие шаги делает Грузия, как ведет себя правительство, насколько демократична страна и защищены ли здесь права человека.

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