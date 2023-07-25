Обзор грузинской прессы

Грузинский политолог Гия Хухашвили в разговоре с «Интерпрессньюс» поделился мнением по поводу так называемой «Платформы победы» – политического объединения «Единого национального движения» и «Стратегии Агмашенебели». Оно не сможет стать формулой победы, потому что выбор между главной оппозиционной силой – партией Саакашвили и «Грузинской мечтой» – это «выбор между прошлым и настоящим», а это для олигарха Бидзины Иванишвили – «подарок», говорит он.

«Для Бидзины, конечно, это подарок. У него было одно пугало – Миша (Саакашвили), который сегодня сидит в клетке. К нему добавились Мерабишвили и Кезерашвили (экс главы МВД и Минобороны при Саакашвили – ред.). Теперь у Бидзины все в шоколаде. Вашадзе заинтересован в том, чтобы провести двух человек в парламент, но это – не формула победы, это – формула игры Бидзины», – считает Хухашвили.

По словам аналитика, главной проблемой «Нацдвижения» является не партия власти, а остальные оппозиционные партии.

Проблема «Национального движения» сейчас не в «Грузинской мечте». Их проблема – остальная оппозиция, она ненавидят их

«Проблема «Национального движения» сейчас не в «Грузинской мечте». Их проблема – остальная оппозиция, она ненавидят их. Они борются против них. И вы увидите: они объявят крупную войну тем, кто останется за бортом их корабля. Сейчас они строят «Титаник», и хотят собрать всех на нем. Это только смешит Бидзину, и больше ничего», – заявил Хухашвили.

Отметим, что две оппозиционные партии – «Единое национальное движение» и «Стратегия Агмашенебели» – создали политическое объединение – «Платформу победы» для борьбы с «российским режимом Бидзины Иванишвили». Другие оппозиционные силы к объединению пока не присоединились.

Стоимость аренды жилья в Батуми по сравнению с прошлым годом, значительно снизились, но туристов это не привлекло, утверждают владельцы частных апартаментов и небольших гостиниц.

Один из них, Саба Доборджгинидзе, в интервью изданию «Батумелеби» рассказал, что в прошлом году в летний сезон сдавал квартиру, расположенную у моря, за 150 лари в сутки, но в 2023-м году немногие соглашаются платить за нее 90 лари.

«Поток туристов сильно сократился. К тому же они распространяют информацию о том, что море загрязнено, и все это сильно повлияло на количество туристов. Не хватает внутренних туристов, иностранцы более-менее есть», – сказал Доборджинидзе.

Летний сезон 2023-го – один из худших, утверждает Георгий Шаликадзе, который также сдает квартиру у моря:

Большой проблемой является то, что россияне купили слишком много квартир и теперь сами сдают их

«Если в прошлом году квартиру сдавали за 180 лари, то в этом году она стоит 119 лари, а отдыхающих до сих пор нет. Каждый месяц я анализирую, сколько у меня было отдыхающих, из какой страны, и 90 процентов были гражданами России, Беларуси и Украины. Вероятно, из-за войны в Украине количество туристов уменьшилось, поскольку война в Украине затрагивает и Россию, у людей, наверное, больше нет денег… Также большой проблемой является то, что россияне купили слишком много квартир и теперь сами сдают их», – говорит Георгий Шаликадзе.

О спаде туристического потока говорят и многие другие собеседники издания – владельцы хостелов и гостиниц.

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Грузинские СМИ следят за судьбой полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелия. Сообщается, что он включен в список игроков, с которыми «Наполи» подпишет новые контракты, о которых накануне нового сезона объявил президент клуба Аурелио ди Лаурентис, – пишет SOVA со ссылкой на итальянские СМИ.

На презентации команда представила новую форму сезона 2023/2024, на которой изображен третий скудетто. Чемпионы Италии устроили шествие по полю стадиона Димаро Фольгариды, окруженном болельщиками, которые восторженно встретили игроков.

«Мы продлили контракт с капитаном команды Джованни Ди Лоренцо до 2029 года. В ближайшие дни вы узнаете, с кем еще мы продлим контракт. Вместе с Руди Гарсией мы создаем конкурентоспособную команду, и после сбора в Кастель-ди-Сангро я расскажу вам, какую цель мы поставим перед собой в новом сезоне», – заявил де Лаурентис.

Напомним, 22-летний Кварацхелия перешел в «Наполи» из батумского «Динамо» в июле 2022 года. Ранее он выступал за российский «Рубин».

Первый сезон Кварацхелия в чемпионате Италии стал ошеломительным. Он помог «Наполи» выиграть первый чемпионский титул с 1990 года и был признан игроком сезона в серии А. Ранее сообщалось, что английский «Ньюкасл» готов предложить итальянскому «Наполи» почти 100 млн евро за 22-летнего грузинского полузащитника.

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