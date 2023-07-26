«Грузинская мечта» продолжает травлю четвертого президента Георгия Маргвелашвили, обвиняя его в готовности присоединиться к «Нацдвижению». Правящая партия сегодня начала атаку еще на одного бывшего соратника, экс премьер-министра Георгия Гахария, ныне лидера оппозиционного «За Грузию». Возможная причина такой активности кроется в попытках оппозиции создать новые политические объединения для противостояния «Грузинской мечте» на предстоящих парламентских выборах.

Георгий Маргвелашвили о своих дальнейших политических планах пока ни с кем не делится. Тем не менее, на прошлой неделе заговорили о его присоединении к оппозиции после того, как «Нацдвижение» и «Стратегия Агмашенебели» заявили о создании совместной «Платформы победы» и пригласили все прозападные силы выступить единым фронтом на предстоящих в 2024-м парламентских выборах против «Грузинской мечты». Тогда Маргвелашвили ушел от прямого ответа на вопрос, в какой политической силе он видит свое будущее, отметив лишь, что где бы он ни был, будет «выступать против пророссийской власти».

Однако за Маргвелашвили уже все решили в «Грузинской мечте». Там уже обвинили четвертого президента в том, что он «продался Михаилу Саакашвили» и даже получил 11 500 долларов за участие в кампании за освобождение и помилование третьего президента. В партии власти так интерпретировали размещенную на сайте Минюста декларацию американской лоббистской компании, нанятой матерью Саакашвили Гиули Аласания для привлечения общественного внимания на Западе к теме освобождения Михаила Саакашвили. Она пояснила, что те пресловутые $11 500 ушли на переводы и рекламные статьи, посвященные заявлениям четвертого президента Маргвелашвили в поддержку своего предшественника на президентском посту. Маргвелашвили, некогда пришедший к власти как ярый критик «Нацдвижения», действительно обращался с призывом к нынешнему президенту Саломе Зурабишвили помиловать Саакашвили по гуманитарным и политическим соображениям – чтобы страна не оказалась перед фактом гибели еще одного антикремлевского грузинского президента (имелся в виду первый президент Звиад Гамсахурдия).

Тогда же стала расхожей шутка о том, как четвертый президент просит пятого президента помиловать третьего президента, чтобы тот не разделили судьбу первого президента из-за гонений со стороны второго президента.

Пропустив в списке глав государства первые две фамилии, сегодня депутат «Грузинской мечты» Бека Одишария сокрушался о том, как стране «не повезло» с последующими двумя, не забыв напомнить и о том, что Саакашвили отказался от гражданства Грузии в 2015-ом, чтобы стать главой областной государственной администрации в Одессе, – для Беки Одишария, провинции:

«Я про Маргвелашвили узнал более печальное известие. Он ведет переговоры с Хабеишвили, чтобы войти в его «Нацдвижение». Что за судьба у этой Грузии – один президент отказался от гражданства и стал губернатором провинции в Украине, а другой бывший президент пойдет в партию Хабеишвили. Все это печально и не прибавляет нам достоинства – как стране, так и в целом политическому истеблишменту и обществу».

Не исключили сегодня в «Грузинской мечте» и альянса на предстоящих выборах «Нацдвижения» и партии бывшего премьер-министра Георгия Гахария «За Грузию». Предпосылками к такому развитию событий в «Мечте» считают то, что Гахария подал в отставку с поста премьер-министра в феврале 2021-м в знак протеста против ареста тогдашнего главы «Нацдвижения» Ники Мелия, а после выборов в местные органы самоуправления партия Гахария в нескольких муниципалитетах обеспечила большинство «Нацдвижению».

«Нацдвижение» для нас – красная черта», – заявил в ответ депутат «За Грузию» Михаил Даушвили:

«На выборах для нас главная цель в том, чтобы «Мечта» и «Нацдвижение» вместе не смогли набрать более 50% голосов. Мы не планируем объединяться с кем-либо на выборах 2024 года. Наша партия открыта для сотрудничества с теми силами, у которых с нами есть общие ценности».

С «Нацдвижением» не намерены выступать вместе на выборах еще несколько оппозиционных партий, среди которых и «Лело». Эта партия намерена создать новый политический центр – с теми силами, которые не хотят ассоциироваться с бывшей партией власти.

Но вице-спикер Гия Вольский дал понять, что это не очистит их от клейма «радикальной оппозиции»:

«Для тех, кто говорит, что сотрудничество с «Нацдвижением» – это красная черта, главное не быть запачканными той кровью, с которой «Национальное движение» пришла к сегодняшнему дню. Но моралью, привычками, пафосом эти партии не отличаются от «Нацдвижения», а главное - отношением к Грузии».

Грузинские наблюдатели ожидают, что помимо «Платформы победы» у прозападных политических сил есть ресурс для создания еще 2-3 политических групп. К такому мнению склоняется и соучредитель грузинского Центра стратегического анализа, директор отдела европейских исследований Георгий Рухадзе:

«Принцип группирования партий, думаю, должен иметь тактический смысл, чтобы набралось максимальное число голосов. В этом случае на какое-то время придется отказаться от принципа общности идеологических ценностей. Решается вопрос о том, какая власть будет у страны – пророссийская или же демократическая и прозападная. Для этого оппозиции нужно много работать, в том числе для выявления новых лидеров. Если смотреть на рейтинги политиков, в первой пятерке нет оппозиционного лидера, – я не беру в счет Гахария, он не стал оппозиционным лидером, он на самом деле все еще остается бывшим премьер-министром».

По мнению Георгия Рухадзе, даже 5-процентный проходной барьер оппозиция может преодолеть, если ей удастся создать политические объединения из маленьких оппозиционных партий, тем более что в 2024 выборы пройдут полностью по пропорциональной системе, что увеличивает шансы оппозиции, в отличие от действовавшей до сих пор мажоритарно-пропорциональной системы.

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