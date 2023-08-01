Стало известно о задержании еще одного гражданина Украины на акции в Батуми

31 июля на акции против прибытия круизного лайнера Astoria Grande с туристами из России в Батуми были задержаны двое граждан Украины.

Ранее сообщалось о задержании гражданки Украины Марины Чобанян. Её перевезли в Озургети, она до сих пор находится в изоляторе временного содержания.

Сегодня, 1 августа стало известно, что среди задержанных был еще один гражданин Украины – Дмитрий Закревский. Об этом грузинской службе Радио Свобода сообщила глава аджарского филиала Ассоциации молодых юристов Грузии Тако Цулукидзе. При этом для НПО, которая защищает интересы Закревского, его местонахождение пока неизвестно.

Всем задержанным на акции в Батуми вменяется в вину мелкое хулиганство и неподчинении полиции, сообщили в МВД Грузии.

Корабль Astoria Grande 31 июля во второй раз за неделю прибыл в Батуми. Лайнер совершает круиз по маршруту Сочи – Трабзон – Батуми – Амасра – Стамбул – Сочи. Он уже заходил в порт Батуми 27 июля.