Мощный взрыв в Московской области – сильно пострадал оптико-механический завод, занимавшийся, в том числе, выпуском продукции военного назначения. Российские власти отрицают версию атаки беспилотника, однако некоторые наблюдатели отмечают, что незадолго до инцидента мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о попытке дронов прорваться к российской столице. Тем временем дроны-камикадзе все более успешно атакуют российские корабли и инфраструктурные объекты.

Мощный взрыв прогремел на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде – городе в Московской области. Число пострадавших исчисляется десятками и продолжает расти. Ударной волной повреждены производственные помещения предприятия и здания в прилегающих районах. Согласно официальной информации, взрыв прогремел в расположенном на территории завода ангаре, где хранились пиротехнические изделия. Склад принадлежит компании «Пиро-Росс», которая занимается производством и организацией фейерверков, а также перевозкой опасных грузов. Основная версия следствия – нарушение правил промышленной безопасности. Информацию о том, что взрыв мог быть вызван ударом беспилотника, российские власти не подтверждают.

«Устанавливаются причины произошедшего, а также количество пострадавших, тем не менее мы к настоящему времени можем сообщить о том, что версия с атакой беспилотного летательного аппарата не нашла своего подтверждения», – заявила представитель Следственного комитета России.

Незадолго до инцидента мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на территории Московской области средствами ПВО были сбиты два боевых беспилотника, которые направлялись в сторону российской столицы:

«Была попытка пролета на город двух боевых беспилотников. Оба сбиты ПВО. Один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе. На данную минуту информации о пострадавших от падения обломков нет. Экстренные службы работают на месте».

Минобороны России, со своей стороны, отметило, что дроны пытались атаковать объекты в Московской области. К слову, к ее жителям постепенно приходит осознание того, что испытывают украинцы практически ежедневно на протяжении последних полутора лет:

«Я почему-то подумала, что в наш дом попало что-то. Я поняла, что это что-то серьезное, ужасное. Это ужасно, это страшно… Не дай бог, не дай бог, чтобы это повторялось еще. Ни у кого. Ни на той стороне – ни на украинской, ни на нашей. Этого не должно быть. В нашем XXI веке этого не должно быть», – говорит жительница Сергиева Посада.

О том, что взрыв в Московской области подозрительно совпал с атакой беспилотников, пишут некоторые провоенные телеграм-каналы. Причем отмечается, что на пострадавшем предприятии, помимо прочего, могли собирать российские дроны-камикадзе, о необходимости увеличения производства которых на днях заявлял президент России Владимир Путин:

«И «Куб», и «Ланцет» очень эффективно себя показали. Мне производители обещали, что они увеличат количество производства. Они справляются с этим обещанием, но нужно увеличить еще».

В последнее время российская территория все чаще подвергается атакам беспилотников. Причем дроны регулярно долетают до Москвы. И, несмотря на утверждения Минобороны об эффективной работе ПВО, таранят здания, в которых находятся федеральные ведомства.

При этом ставка украинского руководства на беспилотные устройства начинает себя оправдывать. Если налеты на российскую столицу несут в большей степени психологический эффект, то действия на море – вполне материальный. В частности, разведка Минобороны Великобритании, анализируя операции Киева, отмечает высокую эффективность морских дронов в акватории Черного моря. Так, 4 августа в районе Керченского пролива подвергся атаке и был выведен из строя российский торговый танкер «Сиг». А днем ранее удар в борт катером-камикадзе получил Большой десантный корабль «Оленегорский горняк». Оба корабля выведены из строя по меньшей мере на несколько месяцев. И, судя по словам президента Украины Владимира Зеленского, ареал действия и количество украинских морских дронов будет расти.

«Если Россия продолжит доминировать в Черном море, на чужой территории, снова блокируя нас или обстреливая нас, запуская ракеты по нашим портам, Украина будет делать то же самое. Это справедливая защита наших возможностей, любого коридора».

В пользу того, что это не единичные акции, говорят и успешный удар по Крымскому мосту, и предыдущие попытки атаковать корабли Черноморского флота России. Причем, по мнению аналитиков, удар по танкеру «Сиг», а также недавняя атака на конвой, сопровождавший торговое судно «Спарта IV», говорят о четком плане украинского командования. Несмотря на то, что и «Сиг», и «Спарта IV» ходят под гражданским флагом, оба судна зафрахтованы для перевозки топлива и военных грузов между Россией и Сирией.

Учитывая то, что с 28 февраля прошлого года российские военные суда лишены возможности проходить через Босфор в связи с тем, что Турция заблокировала проливы, группировка российских войск в Сирии и Средиземноморье чрезвычайно зависит от «Сига», «Спарты IV», а также еще нескольких подобных гражданских судов. И атаки именно на эти корабли демонстрируют, что в Киеве намерены обрубить эту логистическую цепочку, серьезно ослабив позиции Москвы на Ближнем Востоке, что для Кремля, и так испытывающего дефицит в союзниках, станет серьезной дипломатической и геополитической проблемой.

Решить же проблему украинских морских дронов у Москвы пока не получается. Буквально за несколько дней до успешных атак на десантный корабль и танкер министр обороны России Сергей Шойгу рапортовал о принятых мерах, которые нивелируют угрозу:

«Учитывая сложившуюся ситуацию, мы предприняли дополнительные меры по совершенствованию защиты от ударов с воздуха и моря. Интенсивность ударов по украинским военным объектам, в том числе по тем, которые использовались для проведения данных терактов, многократно увеличена».

Не помогло. Более того, атаки на самые слабые звенья российских морских путей снабжения и черноморские порты могут преследовать и еще одну цель – создать проблемы экспорту энергоносителей. Новороссийск – один из главных узлов экспорта нефти, а международные страховые компании и так уже отказываются обслуживать суда, следующие в российские порты, или сильно повышают тарифы. А если поставки нефти и нефтепродуктов через Черное море остановятся, то у России хоть и останется возможность перенаправить сырую нефть на Балтику в порт Усть-Луга, но это приведет к ее значительному подорожанию, так как после ввода в действие в феврале 2023 года европейского эмбарго на импорт российских нефтепродуктов основным рынком для России стали страны Средиземноморья и Африки, кратчайший путь к которым лежит через Черное море.

Причем атака на танкеры не ноу-хау Украины. В 1980-е годы в Персидском заливе во время ирано-иракской войны обе стороны активно обстреливали танкеры, направлявшиеся к вражеским портам, причем даже под флагами нейтральных стран. И, судя по словам Владимира Зеленского, в Киеве твердо намерены лишить Россию преимущества на море:

«Они должны четко понимать, что к концу войны у них будет ноль кораблей, ноль, если они не перестанут убивать гражданское население Украины».

Проблема морских беспилотников и вытекающие из нее последствия касаются и экспорта российского зерна. Судовладельцы, которые еще готовы работать с российскими черноморскими портами, тоже резко подняли расценки на свои услуги: по имеющейся информации они просят за перевозку российских грузов на 10 тысяч долларов в день больше, чем за аналогичные грузы из портов Болгарии и Румынии. Все это приводит к удорожанию российского зерна на мировом рынке. Российский Минсельхоз уже прогнозирует снижение экспорта на 8% в нынешнем году по сравнению с прошлым. Правда, причины пессимизма в министерстве не называют.

Аналитики считают, что для экспорта зерна, как ранее нефти и нефтепродуктов, Россия вынуждена все больше полагаться на «теневой флот», состоящий преимущественно из более старых зерновозов, зачастую принадлежащих судовладельцам в Турции или Китае.

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