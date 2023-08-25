Главной темой недели стало высказывание заместителя секретаря российского Совбеза Дмитрия Медведева, который по сложившейся традиции решил объединить Абхазию и Южную Осетию, заявив, что в обеих республиках идея присоединения к России по-прежнему популярна и вполне может быть реализована. Данное заявление мало того что идет вразрез с Конституцией и законами республики Абхазия, но еще и не соответствует действительности. Возможно, Медведев вспомнил о референдуме о сохранении Советского Союза, на котором граждане Абхазии отдали свои голоса за СССР. Никакой другой информации, свидетельствующей о желании граждан Абхазии изменить статус республики, не существует. Более того, данный вопрос входит в число запрещенных к рассмотрению на референдуме.

Понятно, что жители Абхазии ожидали какой-то реакции от первых лиц республики – прежде всего, президента, спикера парламента, главы МИД. Но чиновники и депутаты впали в ступор и категорически отказывались отвечать на вопросы журналистов. Понятно, что «залегли на матрасы» пропрезидентские общественно-политические движения. Первыми пробили брешь в стене молчания представители общественности и журналисты. Затем председатель абхазского Совбеза Сергей Шамба обратил внимание российского СМИ «Аргументы и Факты» на законы Абхазии. Не обошлось и без реверансов: Сергей Шамба заметил, что при этом Абхазия выступает «за союзнические отношения с РФ, и республика готова рассматривать разные формы взаимоотношений».

В защиту суверенитета Абхазии выступили оппозиционные общественно-политические силы. Они выразили свое отношение в совместном заявлении, в котором говорилось, что абхазской общественности неизвестна «ни одна группа людей, среди которых популярны антиконституционные идеи о ликвидации суверенитета Республики Абхазии», и возмутились тем, что на данное заявление российского чиновника никак не прореагировал глава государства Аслан Бжания, который находится в очередной бессрочной командировке в РФ. Они отметили, что поведение Бжания еще раз подтверждает неадекватность и некомпетентность действующего президента и отсутствие у него понимания ответственности за судьбу абхазского народа и независимого государства. Вердикт оппозиции: «человек, который четвертый год продвигает только интересы иностранных олигархов, готов делиться суверенитетом, вести многоуровневые переговоры с Грузией, не способен достойно представлять и защищать народ Абхазии».

Представители общественности, не представляющие никакие политические силы, провели брифинг, на котором выразили свое отношение не столько к Медведеву, сколько к нежеланию официальной власти реагировать на выпады против независимости государства. Так, известный в Абхазии художник Батал Джопуа возмущен поведением руководства страны, которое провоцирует заявления подобного рода в адрес Абхазии, а заторможенность президента и его окружения объясняет очень доходчивым словом – «мандраж». По мнению Джопуа, в поведении абхазских чиновников кроется главная причина отношения к Абхазии. Он предлагает собрать психологов и дипломатов и дать оценку поведению президента и его чиновников.

Ветеран войны Лаша Зухба считает, что изменить статус Абхазии, не уничтожив абхазский народ, невозможно. «Даже если в Абхазии не будет абхазов, камни и деревья будут сражаться за нашу землю», – так он выразил свои эмоции. «Наличие гражданства другой страны у первых лиц государства не укладывается в международно-правовую систему», – отметил еще один участник пресс-конференции Ираклий Бжанава. Он подчеркнул, что «война шла за независимость не только от Грузии – от всех государств. В том числе и от России». С ним солидарен и общественный деятель Тенгиз Джопуа, который заявил, что вопрос независимости Абхазии уже решен теми, кто отдал свои жизни, защищая нашу страну от грузинской агрессии. Его также возмутило отсутствие какой-либо реакции на слова Медведева со стороны Аслана Бжания. Это «говорит о том, что вопросы суверенитета находятся у нашей власти не на первом месте. Очень плохо, что промолчали и провластные партии».

Тем временем, как Абхазия бурлит и ее жители выражают недовольство властью, в интернет-пространстве появилось видео того, как проводит время в «рабочей командировке» в Москве президент Абхазии – на видео Бжания и Илюмжинов играют в шахматы. За все время своего отсутствия в стране с 5 августа президент страны провел в Москве одну встречу – с руководителем налоговой службы России Даниилом Егоровым. По информации пресс-службы, стороны обсудили возможность применения российских технологий в налоговом администрировании Абхазии, сообщила пресс-служба главы государства.

Общественность недоумевает: зачем президенту обсуждать вопросы, в которых уровень его компетенции невысок, и приходит к выводу, что подобные сообщения делаются для того, чтобы хоть как-то обосновать длительное отсутствие главы государства в стране.

И только в пятницу, 25 августа, в Москве прошла встреча заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева с президентами Южной Осетии и Абхазии Аланом Гаглоевым и Асланом Бжания. Судя по всему, Бжания не решился донести до бывшего президента России, 15 лет назад подписавшего указ о признании независимости Абхазии, истинное отношение ее граждан к вопросам независимости и, тем более, указать на несоответствие заявлений российского чиновника законам нашей страны.

К другим новостям. Экспертный фонд «Аамта» 25 августа ответил правительству. Поводом для ответа, как считает «Аамта», стал оскорбительный для народа тон, в котором правительство осудило недовольство общественности поднятием цен на бензин и, следовательно, на товары первой необходимости. «Аамта» обвиняет правительство в полном бездействии. В отсутствии прогнозирования, планирования и реформ, в разбазаривании государственной собственности (разрушена Очамчырская нефтебаза, намеренно банкротится и готовится к приватизации Гудаутская нефтебаза, РУП «АбхазТоп). Вывод экспертного фонда – хорошим государством управляет плохое правительство. Требование к правительству – ознакомить общественность с планом настоящих реформ, а не с распродажей гособъектов.

Вопрос апартаментов не сходит с повестки дня. Гудаутское районное собрание провело заседание, на котором рассматривался только один вопрос – отношение к проекту закона об апартаментах, который президент направил в парламент два месяца назад. Все депутаты собрания единогласно проголосовали за решение: не рекомендовать парламенту даже рассмотрение этого проекта. Данное решение закреплено в протоколе заседания Гудаутского собрания от 22 августа. На собрании присутствовало 23 депутата из 29. Ранее такие же решения были приняты Пицундским и Гулрыпшским районными собраниями.

Памятник советским воинам, павшим в Битве за Кавказ в 1942-1943 годах, открыли на перевале Пыв.

В Юпшарском каньоне, в котором несколько недель назад министр туризма запретил останавливать машины из-за камнепадов, камень упал на проезжающий автомобиль. Видимо, правительству все же пора прислушаться к мнению общественности и раскошелиться на более значимые меры против камнепадов, а не ограничиваться запретами на остановку. Профсоюз экскурсоводов выражает надежду, что руководство страны озадачится проведением работ по обеспечению безопасности на этом участке дороги на озеро Рица.

А с субботы Абхазия уходит на длительные выходные – четыре дня подряд, с 26 по 29 августа. Так как День признания независимости Абхазии Россией выпал на субботу, правительство перенесло выходной день на вторник. А в понедельник, 28 августа, в стране отмечают Успение Богородицы.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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