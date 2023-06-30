В Брюсселе заметили усилия Тбилиси

Евросоюз обещает продолжить тесное сотрудничество с Грузией в выполнении 12 рекомендаций для получения статуса кандидата на вхождение в европейское объединение. Об этом говорится в принятой сегодня резолюции специального саммита стран ЕС. Оппозиция и гражданский сектор в стране обеспокоены низкими темпами реформ, необходимых для получения статуса кандидата. А «Грузинская мечта» упорно заявляет, что все пункты, за исключением деполяризации, выполнены.

«Многое будет зависеть от Грузии. Ключевым будет выполнение рекомендаций», – еще накануне сообщил журналистам глава европейского совета Шарль Мишель, комментируя перспективы Грузии в получении статуса кандидата на вхождение в ЕС. И хотя специальный саммит стран ЕС был посвящен Украине, в принятой сегодня резолюции, осуждающей российскую агрессию в Украине, и в планах помощи Киеву говорится и о Грузии:

«Европейский совет принимает к сведению шаги, предпринятые недавно грузинскими властями. Европейский союз будет продолжать тесно сотрудничать с Грузией, чтобы поддержать ее в выполнении необходимых условий для продвижения по европейскому пути».

В Тбилиси предполагают, что под «принятыми к сведению шагами» подразумевается помилование президентом медиа-менеджера Ники Гварамия. Ранее Шарль Мишель, позитивно оценивая этот шаг, также приветствовал обещания премьер-министра Ираклия Гарибашвили, что власть не будет возвращаться к принятию закона «Об иноагентах», и то, что парламент приостановил утверждение негативно оцененного экспертами законопроекта «О деолигархизации».

В «Грузинской мечте» продолжают утверждать, что все пункты, за исключением первого – о деполяризации, выполнены, и что если есть недостатки – это вина радикально настроенных оппозиции и гражданского сектора. Спикер парламента Шалва Папуашвили обращает внимание общества на то, что после помилования Ники Гварамия «Нацдвижение», как и другая часть оппозиции, не сбавила негативную риторику в адрес власти. А поздно ночью, после отъезда спецпредставителей по вопросам санкций ЕС, США и Великобритании, Шалва Папуашвили потребовал извинений от зарубежных и местных оппонентов, которые критиковали власть за «несправедливое и негуманное отношение к бывшему президенту Михаилу Саакашвили в заключении» и за то, что грузинская власть якобы помогает России обойти санкции:

«Мы ждем извинений как внутри страны от оппозиционных партий и некоторых НПО, так и вне страны – от некоторых политиков, которые обвиняли Грузию в обходе санкций. Мы до сих пор не услышали извинений по поводу Саакашвили, теперь добавился и вопрос о санкциях. Мы требуем извинений дважды».

Там же Папуашвили отметил, что каждый день без статуса – это несправедливость со стороны ЕС по отношению к грузинскому народу.

Нетерпимость к оппонентам, антизападная риторика, гомофобные заявления и подстрекательство сторонников «Грузинской мечты» к насилию в адрес несогласных с властями – это всего лишь малая часть претензий, которые есть у оппозиционеров к правящей партии. Из-за этого от «Грузинской мечты» отвернулась и европейская политическая семья, отмечали сегодня критики, комментируя решение руководства Партии европейских социалистов. Из-за гомофобных заявлений и антизападной риторики премьер-министра Ираклия Гарибашвили и других лидеров правящей партии «Грузинскую мечту» лишили статуса наблюдателя ПЕС, партии, которая представлена в Европарламенте и в которую входит в числе других и политическая сила канцлера Германии Олафа Шольца.

«Деятельность и позиции «Грузинской мечты» отбрасывают ее далеко за пределы ценностей ПЕС. Исходя из этого, руководство ПЕС обратилось к президенту с просьбой одобрить решение о немедленном прекращении всех отношений с «Грузинской мечтой». Члены Президиума ПЕС единогласно ратифицировали это решение», – говорится в заявлении партии.

Решение европейских коллег сегодня в правящей силе не комментировали. Несколько дней назад, вслед за выражением недовольства партнерами участием премьер-министра Гарибашвили в ультраконсервативном форуме в Венгрии, в «Грузинской мечте» заявили, что сами намерены покинуть ПЕС.

В «Нацдвижении» обращают внимание на то, что власть защищает узкопартийные интересы, выгораживает основателя партии Бидзину Иванишвили, ради которого вступают с зарубежными партнерами в конфликт, а внутри страны притесняют оппонентов. Именно власти – авторы крайней поляризации, говорит лидер фракции «Нацдвижения» Тина Бокучава:

«А деполяризация – это фундаментальное требование, это рекомендация ЕС, ответственность за выполнение которой лежит на власти. Вместо этого мы видим, что они (власти) в ежедневном режиме, в том числе с парламентской трибуны, поощряют насилие. В таких условиях немыслимо говорить о деполяризации».

Согласно недавней промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия выполнила три рекомендации, семь – частично, а в одном пункте – о медиа-плюрализме, в Брюсселе не заметили никакого прогресса. Именно после этой оценки президент Саломе Зурабишвили помиловала медиа-менеджера Нику Гварамия, что, возможно, улучшит ее, но не сделает полностью удовлетворительной, говорит представитель НПО «Институт исследования демократии» Тамар Хидашели, оценивая процесс выполнения 12 пунктов:

«Особенно проблемной является ситуация с точки зрения независимости СМИ, власти недостаточно сотрудничают с гражданским сектором, кроме этого, правящая сила выставляет гражданский сектор врагом общества, страны. Проблемным является вопрос о деолигархизации. Хорошо, что власти приостановили утверждение законопроекта «О деолигархизации», но Еврокомиссия ожидает от грузинских властей системного подхода к этому вопросу, что позволило бы уменьшить влияние олигархов на все ветви власти».

Профильные НПО отмечают, что еще есть время, если будет на то политическая воля властей, чтобы до конца года выполнить все рекомендации для получения статуса кандидата на вхождение в ЕС.

Подписывайтесь на нас в соцсетях