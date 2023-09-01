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Общество

Судные дни, или Как провожали лето. Итоги абхазской недели

Иллюстративное фото

Гвоздем уходящей недели (без сомнения) стала бывшая заведующая Галским детским садом Лонда Думава. Ее наконец-то со второй попытки уволили, и Лонда Думава рассказала журналистам о беззакониях, которые происходят в отделе образования района при попустительстве главы администрации Константина Пилия, – необоснованные увольнения, махинации с зарплатами учителей, финансовые нарушения, связанные с поставками продуктов питания в школьные и дошкольные учреждения, угрозы в адрес сотрудников и т.д. Она без обиняков обвинила в происходящем главу отдела образования Екатерину Габелия, которая, не имея никаких оснований, уволила ее с работы. «Меня обвинили в финансовых нарушениях, но зря они это сделали: я не занимаюсь финансами, этим занимается отдел образования», – сказала Лонда Думава. Она намерена подавать жалобы в Генеральную прокуратуру и суд и требовать от Контрольной палаты проверки финансовой деятельности отдела образования Галского района.

Надо сказать, что детский садик «Свирель», заведующей которого была Лонда Думава, считался образцово-показательным, а сама Лонда Думава из года в год получала грамоты как лучший работник дошкольного учреждения.

Журналисты пригласили главу отдела образования Галского района Екатерину Габелия на ответную пресс-конференцию, но она не отозвалась на приглашение.

Другой темой недели стал суд – Генеральная прокуратура еще раз проиграла оппозиции, теперь в Верховном суде. Поводом для иска в апреле 2023 года стало игнорирование требования оппозиции провести расследования по факту завышения цен при ремонте высоковольтной линии «Ачгуара» (ноябрь 2022 года). Оппозиция обвинила генерального прокурора Адгура Агрба в бездействии, в затягивании следствия и в неэффективной работе. Сухумский городской суд согласился и рекомендовал генпрокурору выполнить свои обязанности. Нынешний этап – кассационная жалоба Генеральной прокуратуры в Верховный суд на решение суда первой инстанции – закончился тем, что судьи подтвердили решение суда первой инстанции о неэффективности следствия и генерального прокурора Адгура Агрба. Теперь интрига недели: продолжит прокуратура тяжбу с лидером оппозиции или все же займется расследованием, на которое, кстати, в ноябре прошлого года, действующий президент Бжания отвел 15 дней?

Проект закона об апартаментах, принятие которого лоббирует Аслан Бжания, не сходил с повестки недели ни на один день. Критику этого проекта, опасения общественности высказывали общественные и политические деятели, ученые, писатели, художники, артисты требовали от депутатов парламента отказаться от рассмотрения этого проекта и вернуть его президенту. 30 августа было опубликовано обращение представителей общественности, заслуженных художников и артистов Абхазии и иных деятелей культуры к депутатам парламента, на следующий день на круглом столе в Абхазском институте гуманитарных исследований с таким же требованием к парламенту обратились ученые – историки и этнографы, представители абхазской диаспоры, сотрудники неправительственных организаций и журналисты. Более того, участники круглого стола призывают депутатов при принятии решений руководствоваться не интересами олигархов, а интересами страны.

Представители общественных организаций в интервью и беседах также выражали надежду, что депутаты парламента отвергнут этот антинародный проект закона, противоречащий интересам страны и народа.

Напомню, что ранее к парламенту с призывом вернуть закон президенту без рассмотрения обратились депутаты муниципалитетов – Гудаутского, Пицундского и Гулрыпшского районных собраний.

Президентская неделя выглядела так: Аслан Бжания поздравил с днем рождения (слово «днем» пресс-служба в этом случае написала с большой буквы, видимо, проявляя уважение) главу Белоруссии Александра Лукашенко и губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева (и опять с большой буквы), далее глава государства поехал в село Аракич, чтобы посмотреть, как представители армянской общины и депутат Резо Зантария отремонтировали сельскую школу после пожара; съездил на ИнгурГЭС и предупредил общественность, что «осенью мы столкнемся с тем, что воды не будет хватать, и поэтому нужно будет обращаться к руководству России с тем, чтобы обеспечить переток», и назначил своего шурина Тимура Ахиба главой Службы государственной безопасности. Для этого два месяца назад Аслан Бжания перевел в МВД председателя СГБ Роберта Киут и назначил на его должность временно исполняющим полковника Тимура Ахиба. Спустя два месяца президент завершил начатое дело, утвердив своего родственника в должности председателя СГБ.

К другим событиям. 30 августа в Абхазии отметили День пропавших без вести – в парке Славы почтили память без вести пропавших в грузино-абхазской войне (президента, премьера, спикера на возложении не было), в музее Боевой Славы открылась фотовыставка, организованная общественным движением матерей погибших, а вечером на театральной площади Сухума свечи в память о пропавших без вести в грузино-абхазской войне сложились в слово «Помним».

Гагрская прокуратура возбудила уголовное дело в отношении гражданина Абхазии Нукри Гаделия, которого «подозревают в неопасном для жизни насилии в отношении представителя власти». Нукри Гаделия ударил сотрудника ГАИ кулаком в лицо. Напомним, что днем ранее в том же Гагрском районе житель села Лдзаа Михаил Барциц прострелил ногу начальнику ГАИ города Хаджарату Бганба.

В столице на этой неделе произошел взрыв, в результате которого погибло два человека. По неофициальной информации, речь идет о взрыве тротила, который находился в частном доме.

31 августа произошло очередное подорожание бензина, цена на который поднялась еще на 3-5 рублей. Но жители Абхазии так привыкли к подорожанию на все и вся, что просто не обращают на эти мелочи внимание.

1 сентября в Сухуме проходит фестиваль кино «Аиаҵәа». Фестиваль открылся ярмаркой экологической продукции – мыло, шампунь, кремы, текстиль, керамика, украшения из морского стекла, натуральная косметика и свечи ручной работы. Здесь же развернута небольшая книжная ярмарка «Купи книгу – накорми животных». Работает мастер-класс по изготовлению бумаги из бумажных отходов. А вечером участникам фестиваля будут представлены фильмы, снятые молодыми абхазскими режиссерами на экологическую тематику.

Абхазские энергетики встретили и первый день осени традиционным отключением света. Одновременно закончились каникулы у школьников, студентов и депутатов. Надо полагать, что на таком замечательном фоне общественно-политическая жизнь в стране, может быть, все-таки оживится.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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    Изида Чаниа

    В 1978 году окончила сухумскую среднюю школу №2, в 1983 году – биохимический факультет Абхазского госуниверситета. 

    Работала в газетах «Абхазский государственный университет», «Советская Абхазия», «Аидгылара», на Абхазском ТВ, в газетах «Экспресс-хроника», «КоммерсантЪ», внештатным корреспондентом в российских информационных агентствах «Постфактум», «Интерфакс». С 1998 года по 2016 год – редактор газеты «Нужная газета», с 2016 года – редактор газеты «Мырзаканаа».

    Член Союза журналистов Абхазии, председатель Ассоциации журналистов и работников СМИ Абхазии.

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