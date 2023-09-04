Президенты России и Турции провели переговоры в Сочи. Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывал убедить своего коллегу вернуться в зерновую сделку и повернуть процесс в русло мирных переговоров. Владимир Путин дал понять: от переговоров он не отказывается, но условия Москвы должны быть выполнены. Но, как отмечают наблюдатели, Эрдоган вряд ли бы отправился в Сочи, не рассчитывая на уступки со стороны Путина. Да и сдержанная реакция Киева тоже дает основания предполагать: настоящие итоги переговоров проявятся в ближайшее время.

Традиционная встреча на крыльце сочинской резиденции российского президента – Реджеп Тайип Эрдоган протянутую руку Владимира Путина принял, но, пока глава Кремля рассыпался в приветствиях, турецкий лидер предпочел смотреть на переводчицу. И отвечал тоже ей, не глядя на своего коллегу.

Главная тема переговоров, которые изначально должны были пройти в Турции, но в итоге были перенесены на российскую территорию, – война в Украине и зерновая сделка, из которой Россия вышла в середине июля. Едва успев усесться в кресло после протокольной фотосессии, Путин пообещал Эрдогану, что вопросы, ради которых последний и приехал к ставшему, по сути, невыездным российскому президенту, обязательно будут обсуждены:

«Нам также есть о чем поговорить с точки зрения обеспечения безопасности в регионе. Конечно, мы не оставим без внимания вопросы, связанные с украинским кризисом. Я знаю, что вы намерены поднять вопрос зерновой сделки. Мы открыты к переговорам по этому вопросу».

Последний раз Путин и Эрдоган встречались почти год назад – в октябре 2022-го в Астане. И нынешний визит – по сути, аванс Москве. На прошлой неделе глава турецкого МИДа Хакан Фидан в ходе визита в Россию заявил, что Анкара вместе с ООН подготовила новые предложения, которые могут лечь в основу возобновления зерновой сделки. И Эрдоган, по мнению аналитиков, вряд ли бы пошел навстречу Кремлю, в том числе и в переносе переговоров на российскую территорию, если бы не был уверен в сговорчивости Москвы. Во всяком случае, турецкий лидер сразу дал понять, чего он ждет от сочинской встречи:

«В контексте турецко-российских отношений во время этого визита все смотрят на проблему зернового коридора. Они ждут, что получится по зерновому коридору. Послание, которое будет дано миру во время пресс-конференции, после нашей встречи будет очень и очень важным, особенно это касается шагов для менее развитых африканских стран».

Впрочем, Владимир Путин поспешил заявить: Украиной и зерном разговор не ограничится. Москва пытается сохранить влияние и на Ближнем Востоке, и в международной политике. А также поправить дела на энергетическом поле.

«Мы продвинулись и, надеюсь, скоро завершим переговоры по созданию газового хаба в Турции, чтобы сделать энергетическую ситуацию в регионе более стабильной и сбалансированной. Думаю, это будет очень выгодно для всех… Как я уже сказал, мы добиваемся устойчивого прогресса в энергетической сфере. У нас есть соглашения с поставщиками и потребителями с обеих сторон. Я надеюсь, что так будет и дальше и что мы все станем свидетелями этого в ближайшем будущем. Продолжается строительство АЭС «Аккую». Теперь Турция стала полноправным членом международного клуба ядерных держав».

Поправить дела в энергетике Эрдоган тоже явно не против, как и войти в клуб ядерных держав. Но сегодня именно он может диктовать условия – турецкий лидер остался для российского президента чуть ли не единственным окном в большой мир. После выдачи Международным уголовным судом ордера на арест мало кто из мировых лидеров готов видеть Владимира Путина у себя в гостях. И Эрдоган, за исключением визита китайского председателя Си Цзиньпина, один из тех немногих, кто все еще готов говорить с главой Кремля. И фактически единственный, кто готов выступать в качестве посредника в урегулировании развязанного Путиным конфликта в Украине.

Несмотря на попытку российского президента выступить радушным хозяином, прежних прогулок с поеданием мороженого явно не предвиделось. Времена не те.

Тогда, в 2019 году, Путин еще чувствовал себя хозяином положения и активно налаживал отношения с Эрдоганом в условиях усиления геополитического авторитета за счет укрепления позиций в Сирии. Правда, эти самые действия несколькими годами ранее чуть было не стоили Москве прямого столкновения с Анкарой. В 2015 году сбитый турками российский военный самолет и последовавшая волна антитурецких настроений в России с элементами торговой войны грозили разрушить хрупкий альянс. Эрдоган в тот момент не скрывал эмоций, и эмоции эти были далеки от дружеских:

«Да, она (Россия) играет с огнем, чтобы атаковать сирийскую оппозицию, имеющую международную легитимность, под предлогом борьбы с ИГИЛ. Весь мир признает, что Турция права в этом инциденте. Таким образом, она играет с огнем, чтобы использовать этот инцидент как оправдание, чтобы выдвинуть против нас неприемлемые обвинения и дойти до плохого обращения с нашими гражданами, которые приехали в Россию для участия в ярмарке».

Да и воинственные заявления Путина относительно возможной реакции тогда тоже воспринимались всерьез:

«Естественно, наши военные ведут героическую борьбу с терроризмом, жертвуя собой и своей жизнью. Сегодняшняя потеря для нас была подобна удару в спину, нанесенному пособниками террористов».

Но от «удара в спину» российский президент оправился довольно быстро. Эрдоган в качестве друга, пусть и крайне непредсказуемого и отказывающегося играть по российским правилам, для Владимира Путина оказался предпочтительнее, чем Эрдоган в качестве врага со всеми вытекающими последствиями. И Москва предпочла забыть инцидент с самолетом.

И сегодня прозорливость российского президента дает свои дивиденды – приезд Эрдогана в Сочи позволяет кремлевской пропаганде громко заявлять, что попытка изоляции России потерпела фиаско. И что Москва все еще может диктовать миру свои условия.

«Хотел бы вновь подтвердить нашу принципиальную позицию. Мы будем готовы вновь рассмотреть возможность реанимировать зерновую сделку. Я сегодня об этом еще раз сказал господину президенту. И сделаем это сразу же, сразу же, как только будут полностью выполнены все зафиксированные в ней договоренности о снятии ограничений на экспорт российской агропродукции», – заявил по итогам переговоров Владимир Путин.

Российский президент также попытался убедить собравшихся, что Украина не сможет добиться успехов на поле боя:

«Что касается пробуксовки контрнаступления, это не пробуксовка, это провал. Во всяком случае, на сегодняшний день это выглядит именно так. Посмотрим, что дальше будет. Надеюсь, что и дальше будет именно так».

Правда, тут же добавил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров.

Эрдоган же, со своей стороны, дал понять: для того, чтобы прийти к консенсусу, все стороны должны пойти на уступки:

«В этом контексте мы подготовили пакет, содержащий новые предложения, в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций. С помощью этого нового процесса можно добиться результатов. Как Турция, мы верим, что в короткие сроки достигнем решения, которое оправдает ожидания. Но всем, особенно Украине необходимо смягчить свой подход в отношении возможности предпринимать взаимные шаги с Россией».

Реакция Киева не заставила себя долго ждать. Судя по заявлению главы МИД Украины, озвученные Путиным и Эрдоганом позиции лишь подтверждают необходимость создания альтернативных маршрутов экспорта зерна. Но Кулеба заверил: Киев не будет жертвовать своими интересами:

«Если кто-то встречается без Украины – это не значит, что они говорят без Украины. Украина – это как тень отца Гамлета. Мы всегда присутствуем. Мы абсолютно понимаем общую логику обсуждения. Наша позиция очень проста: Черноморская зерновая инициатива должна быть восстановлена. Второе: она должна быть восстановлена не за счет выполнения прихотей и шантажа Российской Федерации. И третье: параллельно учитывая, что России верить нельзя, нужно развивать альтернативные морские коридоры к Черноморской зерновой инициативе. Я убежден, что по результатам разговора с Путиным состоятся контакты между президентами Эрдоганом и Зеленским, и они подробно обсудят, о чем шла речь и о чем договорились, если договорились, в Сочи».

Аналитики также уверены: какой будет настоящая цена для Москвы за «дружеский визит», пока остается за стенами сочинской резиденции Владимира Путина. Аналитики не исключают, что гостеприимный кремлевский лидер в скором времени порадует своего гостя новыми «жестами доброй воли».

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