Налет беспилотников на псковский аэропорт, в результате которого были уничтожены и повреждены военно-транспортные самолеты Ил-76, – новая глава в российско-украинском противостоянии. Удар по месту дислокации военной авиации в глубоком российском тылу, по сути, доказал: с одной стороны, вся европейская часть России отныне является досягаемой для ВСУ, а с другой – система ПВО не в состоянии прикрыть все стратегические объекты на территории России. И еще – российское командование так и не выучило урок после атаки на аэродром в Сольцах, где были уничтожены стратегические бомбардировщики Ту-22М.

От двух до четырех тяжелых военно-транспортных самолета Ил-76, по разным данным, уничтожены, еще несколько серьезно повреждены – это результат ночного налета дронов на аэропорт российского Пскова, который использовался, в том числе, и военными. Всего в ночь на 30 августа атаке, параллельно ракетному обстрелу территории Украины, подверглись шесть российских регионов и аннексированный Севастополь. При этом, несмотря на дежурный рапорт Минобороны об успешной работе ПВО, потеря как минимум двух военных транспортников ставит под вопрос «успешность» действий подопечных Сергея Шойгу.

Впрочем, российский МИД в лице своего представителя Марии Захаровой поспешил назвать взрывы в различных российских регионах, в том числе весьма отдаленных от зоны боевых действий, «агонией киевского режима»:

«Налеты украинских БПЛА на мирные гражданские объекты еще раз подтверждают террористическую сущность киевского режима. Понятно и то, что пролететь такое расстояние без тщательно проработанного маршрута с учетом информации с западных спутников украинские беспилотники не могли... Действия украинского режима не останутся безнаказанными. Российские правоохранительные структуры расследуют и тщательно документируют все факты обстрелов украинскими боевиками российских регионов, а также их иной преступной деятельности».

Одно в заявлении госпожи Захаровой бесспорно: расстояние от псковского аэропорта до границы с Украиной – более 700 км по прямой. Причем важно и то, что ранее Псков не числился среди регионов, которые находятся под угрозой. Теперь, судя по всему, вся европейская часть России в зоне досягаемости ВСУ.

Изначально выдвигались версии, что атака могла быть осуществлена как с территории России, так и из соседних Беларуси или стран Балтии. Однако, учитывая тип участвовавших в налете беспилотников, «российский вариант», по мнению экспертов, вряд ли возможен. Для запуска подобных дронов самолетного типа нужна либо какая-никакая взлетно-посадочная полоса, либо довольно громоздкая катапульта. Организовать все это, не говоря уже о переброске на российскую территорию довольно немаленьких беспилотников, задача не из легких.

Под сомнением и версия с участием балтийских стран – НАТО всячески избегает любых возможностей прямого участия альянса в конфликте. «Белорусская версия», судя по комментариям российского МИДа, также всерьез не рассматривается. Остается одна: десятку дронов удалось преодолеть сотни километров, оставшись незамеченными для российской ПВО, что говорит о серьезных проблемах в системе безопасности страны. А слова госпожи Захаровой о «западном следе» лишь подтверждают, что техническое превосходство явно не на стороне России. Москве остается лишь обвинять союзников Украины в том, что неудавшаяся «маленькая победоносная война» Владимира Путина – на их совести.

«Страны НАТО, поощряя еще более дикие преступления своих киевских подопечных, продолжают накачивать их смертоносным оружием. В дополнение к уже ведущимся поставкам вооружений в последнее время не прекращаются дискуссии вокруг возможного направления со стороны ряда европейских стран истребителей для Киева. Решительно осуждаем такие действия. Они направлены на дальнейшую эскалацию конфликта. Для нас нет никакой разницы, будь это F-16 или какие-либо другие типы самолетов. Вывод один – Запад все больше втягивается в конфликт вокруг Украины. Теряют смысл слова о том, что они не находятся в «прямом» противостоянии с нашей страной. Все это подтверждает геополитический характер нынешнего этапа агрессии со стороны «коллективного Запада» в отношении России», – заявила Мария Захарова.

Сама по себе потеря двух самолетов и выход из строя еще нескольких не слишком сильно отразятся на военных возможностях Москвы. Согласно справочнику World Air Forces 2023 журнала Flight International, на вооружении военно-транспортной авиации России было 119 единиц Ил-76. Но сам факт того, что Украина с каждым днем наращивает возможности поражать объекты в глубоком тылу России, говорит об утрате Москвой эксклюзивности на безнаказанное поражение украинских городов и инфраструктуры. А учитывая размеры России, вряд ли удастся полностью прикрыть все объекты критической инфраструктуры.

Да и урок из недавней атаки на военный аэродром в Сольцах, когда были уничтожены и повреждены стратегические бомбардировщики Ту-22М, российское военное командование явно не извлекло.

Впрочем, в Минобороны, видимо, так не считают. Для главы ведомства Сергея Шойгу приоритетом является не столько безопасность российской территории, сколько ситуация на передовой. Причем, судя по его словам, контрбатарейная борьба, об успешности которой постоянно отчитываются его подчиненные и так любит повторять президент Путин, далеко не так успешна:

«Как известно, важнейшую роль в ходе специальной военной операции на Украине играет контрбатарейный огонь. Для борьбы с ним нашим войскам необходимы все необходимые средства. Это РЛС артиллерийской разведки в сочетании с адекватным вооружением и боеприпасами, которые нам нужны сейчас для проведения эффективных операций по противодействию».

О том, что противодействие не столь эффективно, как пытаются убедить в Кремле, говорят и сводки боевых действий. В частности, украинские силы продолжают продвижениев районе села Работино, об установлении контроля над которым раннее сообщили в Киеве. Многие российские провоенные телеграм-каналы сообщают о мощной атаке украинской армии на село Вербовое – один из узлов российской линии обороны.

При этом британская разведка отмечает явные проблемы с моральным состоянием российских войск. Военные аналитики Его Величества отмечают участившиеся случаи приговоров за отказ исполнять приказы. Еженедельные показатели подобных случаев уже приближаются к сотне. Высокий процент привлекаемых к ответственности, по словам экспертов, демонстрирует откровенно плохое состояние морального духа в российской армии. Отказы также говорят о недостаточном обучении, мотивации и повышенном стрессе, в котором российские войска пребывают на всем протяжении линии фронта, полагает британская разведка.

При этом аналитики отмечают: хотя часть военнослужащих отказывается воевать, а процент выбывающих за счет боевых потерь также остается высоким, Россия с высокой вероятностью компенсирует это тем, что направляет на передовую массу плохо обученных солдат. Со времени частичной мобилизации в сентябре 2022 года Россия адаптировала подход к ведению войны путем задействования большого количества людей как для наступательных действий, так и для оборонительных.

Что же до атак на российские регионы, то, как ранее и с Черноморским флотом, в Киеве поняли, что «в эту игру можно играть вдвоем». И ВСУ, судя по тому, как украинские удары по российским объектам становятся все более массированными, этот вызов приняли.

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