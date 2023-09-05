Пресс-служба абхазского МИДа опровергла информацию об отставке Ардзинба

Пресс-служба министерства иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия опровергла информацию об отставке главы ведомства – Инала Ардзинба.

«Распространяемые сообщения о якобы отставке министра иностранных дел Республики Абхазия Инала Ардзинба не соответствуют действительности. Работа МИД Абхазии продолжается в штатном режиме», – сказано в заявлении.

Ранее об отставке Ардзинба сообщили практически все абхазские информационные ресурсы и российское государственное агентство ТАСС со ссылкой на сотрудника ведомства. Сообщалось, якобы Ардзинба уже объявил своему коллективу, что покидает пост министра и возвращается в Россию.

Отметим, что сегодня, 5 сентября стало известно об отставке вице-премьера Сергея Пустовалова, который занимал данный пост с 2020 года. Кроме того, в пресс-службе абхазского лидера подтвердили информацию об освобождении Джансуха Нанба от должности руководителя администрации президента. Согласно указу, решение принято в связи с переводом Нанба на другую работу. Новым руководителем администрации назначен предприниматель и член Общественной палаты Абесалом Кварчия.