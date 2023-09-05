«Грузинская мечта» уже на следующей неделе направит дело об импичменте президента Саломе Зурабишвили в Конституционный суд, – об этом сообщил председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе в ходе первого дня осенней сессии парламента. Кроме вопроса импичмента острую полемику между депутатами партии власти и оппозиции вызвала еще одна тема – создание парламентской комиссии по расследованию трагедии в Шови.

Государственным гимном, как полагается, была открыта осенняя сессия грузинского парламента. Как только замолкли последние аккорды, спикер Шалва Папуашвили напомнил о трагедии в Шови, унесшей жизни более 30 человек, в том числе и детей, и предложил присутствовавшим 116 депутатам почтить их память минутой молчания. Предпосылки к тому, что это молчание будет затишьем перед потоком громких взаимных политических обвинений между депутатами «Грузинской мечты» и оппозиции, были до начала заседания. С подачи председателя правящей партии Ираклия Кобахидзе, который у дверей сессионного зала сообщил журналистам, что скоро завершится сбор необходимых подписей и уже в понедельник дело об импичменте президента Саломе Зурабишвили будет направлено в Конституционный суд. Не сомневаясь в том, что суд установит нарушение президентом Конституции Грузии, Кобахидзе напомнил, что «Нацдвижение» и президент Зурабишвили управляются «одним хозяином – глобальной партией войны», и действуют против получения страной статуса кандидата для вхождения в ЕС. А уже с парламентской трибуны, как первый выступающий, он «открыл огонь» против «Нацдвижения» и всех тех партий, которые требовали включить в повестку дня создание комиссии по расследованию трагедии в Шови, где 3 августа сошла лавина и погибли люди. Оппозиция, напомним, обвиняет власти в отсутствии должного и своевременного реагирования в первые часы после трагедии. Кобахидзе, отметив, что из 12 рекомендаций для получения статуса первой значится деполяризация, сказал:

«На этом фоне мы видим, что наши политические оппоненты даже трагедии используют для разжигания поляризации. Непонятно, как в Грузии должна быть осуществлена так называемая деполяризация, когда радикальная часть оппозиции старается записать политические очки себе даже за счет природных катастроф».

В том же духе и другие депутаты «Грузинской мечты» стали обвинять оппозицию в попытке сорвать процесс предоставления стране статуса кандидата и критиковать за то, что она не гнушается использовать в узкопартийных интересах трагедию, которую невозможно было избежать. Сказав, что из-за трагедии Шови лето было тяжелейшим, а перед этим обвинив оппозицию в деструкции в вопросе европейских перспектив страны, глава парламентского комитета по вопросам евроинтеграции Мака Бочоришвили заключила:

«Хочу выразить соболезнования семьям и близким погибших. Очень трудно в таких случаях найти слова, еще труднее видеть, как трагедия используется в политических целях».

К Маке Бочоришвили и обратилась с вопросом глава фракции «Нацдвижение» Тина Бокучава:

«Это ваша партия с ложным импичментом против президента ведет саботаж процесса евроинтеграции. Поэтому спрошу у госпожи Бочоришвили: выступая тут в роли флагмана ЕС, назовите мне хотя бы одну страну в Европе, где один президент (Михаил Саакашвили) – политический узник, а второму объявлен импичмент. В этой грязной игре «Национальное движение» участия принимать не будет. Все видят, что страну нужно спасать от российского режима Иванишвили».

Там же Бокучава обвинила депутата «Грузинской мечты» Ираклия Кадагишвили в том, что в то время, когда она требовала создания комиссии по расследованию трагедии в Шови, он выкрикивал нецензурные слова. Кадагишвили так вышел из себя, что требовал от Бокучава в микрофон повторить те бранные слова, которые он якобы произнес в ее адрес.

«Если бы вы были избранниками народа, а не назначенцами Бидзины Иванишвили, вы бы эту осеннюю сессию сами открыли с требованием отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили», – взяла слово депутат «Лело» Саломе Самадашвили. Поскольку премьер, по словам оппозиционера, намеренно провалил выполнение всех 12 рекомендаций, а для окончательного провала дела решил заключить президента под домашний арест, отказав ей во всех европейских визитах для лоббирования процесса предоставления статуса кандидата Грузии:

«Вы объявляете импичмент президенту потому, что она делает все, чтобы страна не потеряла исторический шанс получить статус кандидата. Вот потому вы и есть российская власть!»

Критика оппонента так вывела из себя депутата «Грузинской мечты» Ираклия Заркуа, что он стал просто-таки кричать на Самадашвили:

«Тут говорят, что нужно делать, чтобы получить статус кандидата. Я вам скажу: замолчите! Саломе, просто замолчи, и больше ничего! Замолчите, и ты, и та, вторая Саломе, потому мы и ограничили ей передвижение!»

Тем самым Заркуа косвенно подтвердил сказанное парламентским секретарем президента Георгием Мсхиладзе, который перед началом осенней сессии в парламенте заявил журналистам, что президент Саломе Зурабишвили действует исключительно в рамках закона и выполняет волю народа. Сославшись на 78 статью Конституции Грузии, Мсхиладзе заявил:

«Президент Грузии выполняет предвыборное обещание, краеугольным камнем которого была интеграция страны в ЕС и НАТО, а также конституционное обязательство принимать все меры для интеграции в ЕС и НАТО».

Что же касается импичмента, парламентский секретарь президента напомнил, что процедура растянута во времени, и предложил дождаться развития событий:

«Эти технические вопросы, которые затеяли парламентское большинство и «Грузинская мечта», могут служить одному – ограничению деятельности президента или ее политическому преследованию». Георгий Мсхиладзе не стал вдаваться в подробности, где сейчас находится президент и каковы ее дальнейшие планы.

Зато о своих дальнейших планах депутаты говорили на парламентском заседании до позднего вечера – оппозиция, кроме реакций на трагедию в Шови и запуска процедуры импичмента против президента, критиковала власти и за неудавшуюся пенсионную реформу, и за то, что страну ежегодно покидают в поисках лучшей жизни сотни семей, пока власть «создает тепличные условия» гражданам России.

В ответ «Грузинская мечта» обвиняла оппонентов в попытках устроить в стране революцию, напоминая о прошлых грехах правления «Нацдвижения» и Михаила Саакашвили и попутно не забывая о достижениях «Грузинской мечты». Понаблюдав за тем, с какой ненавистью оппоненты обрушиваются друг на друга, депутат «Гирчи» Вахтанг Мегрелишвили предложил сторонам глубже искать причины поляризации. По мнению депутата, во всем виновато тяжелое советское наследие - система единоличного правления, живым примером которого и являются лидеры двух крупных политических сил Грузии:

«Есть Бидзина Иванишвили и Михаил Саакашвили, а вы – группы каких-то приятелей вокруг этих людей, вот такая система и вызывает это противостояние. И пока мы не будем соблюдать принятые нами же правила, не будем уважать честь и достоинство друг друга, мы не сможем решить ни одну проблему в стране».

Вахтанг Мегрелишвили там же поделился своим наблюдением за летние каникулы, проведенные в Грузии:

«Уверяю вас, за пределами этого здания, размещенного на одном квадратном километре проспекта Руставели, никто, кроме нас, в этой стране не ссорится, никто не ругается и никто этого не хочет».

Оппозиционер напомнил коллегам, что им и без склок предстоит пережить критический год: страна ожидает предоставления статуса кандидата на вхождение в ЕС, а потом, в 2024 году, ей предстоит провести парламентские выборы. Но, судя по дальнейшим отзывам депутатов, все согласились с Мегрелишвили в одном – парламент ожидают трудные, шумные и полные непримиримости времена.

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