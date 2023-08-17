Неотъемлемой частью грузинской политической культуры является полная и абсолютная демонизация противника. Сотрудничество между различными политическими силами, стремление достичь консенсуса по ключевым вопросам, поиски компромисса – это не про Грузию.

Частью этой в высшей степени деструктивной культуры является полное отрицание любых достижений противника – у пособников дьявола не может быть ничего хорошего, и все, что они делают и предлагают, – есть чистое, без примесей зло.

Признание достоинств противника, поддержка правильных идей того, кого ты терпеть не можешь, – это высшее проявление политической культуры, до которой ни политический класс, ни общественность Грузии пока не доросли и вряд ли дорастут в ближайшее время.

Я часто слышу обвинения в свой адрес по поводу того, что придерживаясь оппозиционных взглядов в отношении нынешней власти, не замечаю ничего хорошего и занимаюсь очернением существующих реалий. Что ж, попытаюсь доказать, что это мнение ошибочное, и расскажу о том, в чем поддерживаю нынешнюю власть и категорически не разделяю мнения оппозиции.

Первое – строительство крупных ГЭС. Это жизненно важное стратегическое направление, в противодействии которому причудливым образом воедино слились православные совки и их кровные враги – прозападная либеральная оппозиция. Первые выступают против строительства гидроэлектростанций из принципа «здесь грузинская птичка летает и грузинскую водичку пьет». Память предков, какие-то третьеразрядные церкви, кладбища и антинаучные страшилки типа «если плотина рухнет, то Кутаиси накроет волна высотой 50 метров».

Оппозиция солидарна с протестом понятно почему. «Мечтатели» – абсолютное зло, и поддерживать что-либо, начатое ими, означает сотрудничество с темными силами. Кстати, когда развернулось активное движение против строительства гидроэлектростанций, активисты главной оппозиционной партии – «Национального движения» – молчали в тряпочку, раздираемые противоречием. Ведь главным инициатором идеи строительства гигантских ГЭС в Грузии был Михаил Саакашвили.

На выручку им поспешил тогда еще находящийся на свободе Миша, сформулировавший идейную основу для критики его же идеи строительства гигантских ГЭС – «да, я строил ГЭС, но тогда у нас была слабая экономика, так что нужны были новые энергообъекты, а сейчас она настолько выросла и укрепилась, что нужды в новых ГЭС нет».

Казалось бы ерунда на постном масле, кто может в нее поверить? Но нет, этот тезис стал палочкой-выручалочкой в моральной дилемме: теперь можно критиковать свою же инициативу и обосновывать это тем, что «новые энергообъекты уже не нужны».

Стратегия строительства ГЭС чрезвычайно важна для Грузии не только с точки зрения обеспечения энергонезависимости, но и создания касты высококвалифицированных инженеров и специалистов в технических областях. Впрочем, мудрый грузинский народ под руководством истинных патриотов и попов все же выстрелил себе в ногу – «ГМ» не посмела пойти против своего избирателя, и практически все проекты строительства ГЭС были свернуты.

Второй вопрос, пожалуй, самый болезненный для либеральной прозападной оппозиции, к каковой причисляю и себя, – это отношение к российским релокантам. Мой подход прост: по сумме факторов российская иммиграция в Грузию в нынешнем количестве не несет никаких угроз и вполне соответствует интересам воюющей Украины.

Релоканты завтра не попадут под мобилизацию, и их не погонят на фронт убивать украинцев, отъезд квалифицированных специалистов уже создал в России острый дефицит кадров: все идеи «импортозамещения» или «технологического суверенитета» можно успешно опустить в унитаз – их просто некому осуществлять. Те, кто мог этому подсобить, сейчас в эмиграции, в том числе и в Грузии.

Отъезд молодых представителей среднего класса – это утечка мозгов, и Грузия является одной из их бенефициаров. Россия теряет мозги, а мы их приобретаем – прекрасный обмен, если меня спросить.

Эмиграция также приводит к утечке капитала: два миллиарда долларов, вывезенных из России в Грузию только в 2022 году, – это не инвестиции и не денежные переводы от грузин, живущих в Москве и Питере. Это бегство капиталов, которое можно только приветствовать.

Не считаю разумным выступать против всего этого из-за каких-то фобий типа «Путин их использует для вторжения» или «Они полностью захватят Грузию» – и по этому вопросу у меня непреодолимое противоречие со своими же коллегами-оппозиционерами.

Наконец, третье – стратегическое партнерство Грузии с Китаем, о котором в последнее время говорят все чаще и чаще.

Непонятно почему, но оппозиция ставит знак равенства между Китаем и Россией, хотя это реальность 50-х годов, когда Мао преклонялся перед Сталиными, а китайцы считали себя младшими братьями русских. Времена эти уже давно ушли, и сегодня Россия не более чем удобная дойная корова для Пекина в получении дешевых энергоносителей.

Китай – не Россия, Китай – это Китай, и все, что он строит, он строит для себя, а не по заказу Путина, на которого ему плевать с 100-го этажа. Китай рационален и защищает свои интересы, но это реальные интересы. Пекин не интересуется, собираетесь ли вы вступать в НАТО или ЕС, с кем вы дружите и кто ваш союзник – достаточно гарантировать неприкосновенность китайских инвестиций, остальное ваше дело.

Китай – единственная страна, которая может превратить ручеек транзита через территорию Грузии в полноводную реку, единственная страна, которая может построить порт Анаклия, за который не берутся ни западные частные инвесторы, ни полугосударственные фонды.

Сотрудничество с Китаем – крайне выгодная, а главное, с политической точки зрения совершенно безопасная вещь, и протестовать против нее, рассказывая, что на самом деле это Россия руками Пекина пролезает в грузинские стратегические проекты, означает либо непонимание политических процессов в мире, либо сознательный саботаж.

Вот в общих чертах три идеи «ГМ», которые необходимо поддерживать, при этом понимая и не отрицая, что в целом – это вредная политическая организация, запятнавшая себя сотрудничеством с криминалом и коллаборационизмом.

Однако время от времени даже она бывает права.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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