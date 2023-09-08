Тема апартаментов продолжает набирать обороты. Общественные деятели выражают свою позицию в данном вопросе в негосударственных СМИ.

Государственные и российские информационные ресурсы, как и власть, игнорируют данную тему, несмотря на то что на этой неделе на сухумской набережной общественные активисты начали очередную протестную акцию против рассмотрения президентского проекта закона об апартаментах. Активисты собирают подписи людей, которые разделяют их позицию. Акция проводится у памятной доски абхазской поэтессе Саиде Делба, погибшей во время грузино-абхазской войны. Лозунгами к акции стали стихи Делба и цитаты первого президента Владислава Ардзинба. К активистам периодически присоединяются туристы, гости столицы, россияне, которые поддерживают абхазский протест против застройки страны многоэтажками и апартаментами.

8 сентября депутаты районного Собрания Нового Афона обратились к спикеру с предложением вернуть законопроект «автору» без рассмотрения. Таким образом, на сегодняшний день к парламенту официально с предложением не рассматривать законопроект обратились муниципальные собрания – Гудауты, Гулрыпши, Пицунды и Нового Афона. Напомню, что против рассмотрения законопроекта об апартаментах в парламенте высказались общественные, политические и неправительственные организации. 7 сентября общественная организация «Наша столица» потребовала от депутатов Сухумского городского Собрания высказать свою позицию в данном вопросе. Одновременно организация выступила против хаотичной застройки исторической части столицы и выразила солидарность с депутатами собрания, которые требуют прекратить незаконную застройку города.

Министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния на совещании у президента тоже дал понять главе государства, что стихийные бедствия минувшего лета – это результат застройки. Он назвал этот процесс «бурной, зачастую хаотичной застройкой прибрежных территорий».

Ни президент, ни депутаты парламента не дают ответной реакции. Первого сентября закончились парламентские каникулы – рабочая восьмидневка парламента состоит из трех поздравлений, опубликованных на их ресурсе.

А президент на этой неделе продолжил кадровые рокировки – он менял своих сторонников местами. Так, глава администрации президента Джансух Нанба освободил свою должность не особо удачливому бизнесмену Абесалому Кварчия, известному в последнее время поддержкой любых президентских инициатив. По всей видимости, Нанба заготовлено кресло одного из вице-премьеров, так как на этой неделе два вице-премьера подали в отставку, конечно же, по собственному желанию, – Сергей Пустовалов и Беслан Джопуа (об этом сообщают неофициальные источники). Отставка Пустовалова принята.

Еще одна отставка министра иностранных дел Инала Ардзинба превратилась в фарс. По сообщению наших источников, о своей отставке министр иностранных дел Инал Ардзинба сообщил коллективу, но, когда эта новость стала достоянием общественности, МИД официально опроверг ее. Вместо нее появилась другая, опять же неофициальная новость – что отставка министра отложена до 30 сентября, когда в Абхазии будут отмечать День победы в грузино-абхазской войне. Последняя (до этой новости) активность Инала Ардзинба заключалась в его поездке по Абхазии – министр иностранных дел пару недель назад встречался с общественностью в восточной части страны. Возможно, президент Бжания воспринял вояж молодого министра как вторжение на его электоральную территорию… А сегодня, 8 сентября, министр иностранных дел продолжил свои визиты в районы – в Гулрыпшском районе он встретился «с активом» и заявил, что позиция общественности в вопросе продажи пицундской дачи «нанесла ущерб абхазо-российскому диалогу». Какой ущерб и на какую сумму, не уточнил.

Напомню, что неделей ранее президент передвигал должностные фигуры в СГБ Абхазии. Смысл данных перетасовок известен только Аслану Бжания, но общественность предполагает, что президент начал подготовку к очередной президентской кампании (до нее осталось меньше двух лет) со сбора самых преданных «оруженосцев».

Тем более что премьер-министр Александр Анкваб на том же совещании у президента вернулся к вопросу, который был заблокирован парламентом при принятии бюджета на 2023 год. Анкваб снова намерен обратиться к парламенту с предложение увеличить Резервный фонд президента «как минимум на 100-150 млн руб.». И это тоже похоже на подготовку к новому выборному сезону.

Тем временем жители поселка Агудзера не оставляют своих намерений отстоять парк Смецкого у коммерсантов, которым администрация района передала парковую зону поселка под бизнес-проекты. На этой неделе они в очередной раз требовали предоставить им для ознакомления материалы проверки, которую прокуратура должна была провести по заявлению жителей поселка Агудзера от 21 августа 2022 г.

А лидер оппозиционного движения АНД Адгур Ардзинба обратился к председателю Контрольной палаты Абхазии Кахе Пертая. Он тоже требует предоставить материалы проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств при приобретении материалов для капитального ремонта ВЛ «Ачгуара». Ответной реакции, как и в случае с обращением общественности в прокуратуру, нет.

На этой недели Министерство экономики России объявило о приеме заявок по проекту строительства аэропорта в Абхазии от российских юридических лиц. Заявки принимаются до 15 сентября. Но не только ограниченный срок подачи проектов указывает на фиктивность данного мероприятия, но и то, что в аэропорту уже два месяца как идут строительные работы. Кстати, начались они до подписания соглашения по аэропорту.

Депутаты парламента шестого созыва Алхас Джинджолия и Астамур Логуа призвали власти к большей активности на внешнеполитическом периметре. Депутаты уверены, что в нынешней геополитической ситуации президент и парламент должны возобновить переговоры с ближайшими соседями – Турцией, Северным Кипром и Грузией – о признании Абхазии. Они считают, что такая политика соответствует не только интересам Абхазии, но и России, и всех остальных стран, так как открывает широкие возможности для транзита товаров.

Ситуация на дорогах по-прежнему остается напряженной, несмотря на то, что туристический сезон пошел на спад. В двух крупных авариях в Гудаутском и Очамчырском районах погибли три человека. Никаких действий по снижению аварийности на дорогах государственные органы не предпринимают. Как и предполагалось, увеличение штрафов за вождение в нетрезвом состоянии и другие нарушения ПДД на аварийность никак не повлияли, а никакого другого сколько-либо серьезного плана у руководства так и не появилось.

Тревожные и, я бы сказала, неприличные новости поступают из Гудауты: в отеле «Россия» приглашенная сотрудница увольняет и оскорбляет местных жителей, вводит запреты, граничащие с нарушением законов Абхазии, а руководство российской военной базы вмешивается в учебный процесс и диктует свои условия в школах, в которых учатся дети российских военнослужащих. Администрация района игнорирует поступающие жалобы и просьбы жителей района, родителей и учителей. Уполномоченный по правам человека Анас Кишмария безмолвствует. Роль регулятора конфликта в отеле «Россия» доверена государственной службе охраны (ГСО), которая почему-то охраняет частный курортный объект.

8 сентября ЦИК аннулировал регистрацию инициативной группы по проведению референдума. Как сообщалось ранее, инициативная группа, собравшая необходимое число подписей, отказалась от проведения референдума о недоверии президенту Бжания, так как считает, что существующий закон о референдуме – пустая оттяжка времени, которая работает на президента.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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