Гаглоев поздравил с избранием нового лидера Нагорного Карабаха

Лидер самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев поздравил Самвела Шахраманяна с избранием на должность президента Нагорного Карабаха. Об этом сообщила пресс-служба югоосетинского лидера.

Гаглоев отметил, что итоги состоявшегося голосования «свидетельствуют о широкой народной поддержке кандидатуры Шахраманяна».

«В непростой для Арцаха (Нагорный Карабах – ред.) период ваши патриотизм, высокий авторитет и кредит народного доверия, помноженные на опыт государственной деятельности, целеустремленность и веру в свою миссию призваны принести результат, содействовать решению насущных проблем и оправдать ожидания нации», – говорится в поздравлении.

Алан Гаглоев пожелал лидеру непризнанной Нагорно-Карабахской республики и всему народу Карабаха крепкого здоровья, добра и «мирного неба над головой».

Ранее министерство иностранных дел Грузии заявило, что поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджанской Республики. В заявлении, размещенном на сайте грузинского внешнеполитического ведомства, указано, что «Грузия не признаёт т.н. президентские выборы, проведенные в Карабахе 9 сентября 2023 года».

Парламент Нагорного Карабаха избрал новым главой самопровозглашенной республики Самвела Шахраманяна на заседании в субботу. 1 сентября заявление о своей отставке представил в парламент прежний глава Карабаха Араик Арутюнян, возглавлявший республику с марта 2020 года.