Кассационная коллегия судей Верховного суда Абхазии оставила в силе решение Сухумского городского суда, который по иску администрации города Сухума отменил решение Сухумского городского собрания о запрете капитального строительства в историческом центре столицы высотностью более 16 метров. По словам адвокатов городского собрания, решение о запрете строительства было единственным правовым актом, который регулировал застройку центра столицы и защищал от разрушения ее исторический облик.

В Верховном суде Республики Абхазия рассматривается кассационная жалоба Сухумского городского собрания на решение Сухумского городского суда по административному делу от 29 июня 2023 года. Судья Астамур Тванба удовлетворил требование администрации города к Сухумскому городскому собранию и признал недействительным решение собрания о приостановке капитального строительства высотностью более 16 метров в центральной части города до разработки и принятия Генерального плана развития города. Администрация города считает, что данное решение собрания нарушает ее право на выдачу разрешений на строительство.



На судебное заседание не явился представитель прокуратуры, хотя, как сказала секретарь суда, был надлежащим образом извещен. Адвокаты городского собрания возражали против рассмотрения дела без прокурора, а представитель администрации города заявил, что присутствие прокурора необязательно и судебное заседание можно проводить без него. Кассационная коллегия решила продолжить заседание без прокурора.



Представитель Сухумского городского собрания, юрист Саид Гезердава обратил внимание суда на тот факт, что решение местного собрания, которое обжалуется истцом, восполняет серьезный пробел в нормативно-правовой базе, который касается застройки в городе. Отсутствуют градостроительный кодекс, генеральный план столицы, нет правил застройки. Очевидно, что должны существовать правовые барьеры, защищающие исторический облик Сухума, чтобы он не исчез вовсе. На это есть большой запрос со стороны общества, есть потребность в том, чтобы вопрос сохранения культурного наследия был урегулирован. Сухумский городской суд, решение которого оспаривает Сухумское городское собрание, аннулирует этот защитный механизм.

Администрация города, заявляя о том, что ее право на выдачу разрешений на строительство нарушено решением собрания, по словам Саида Гезердава, ссылается на постановление Совета народных комиссаров РСФСР «О мерах борьбы с самовольным строительством в городах, рабочих и дачных поселках» от 1940 года и на положение «О главном архитекторе города и района» от 1996 года, иных правовых оснований наличия у администрации города Сухума права на выдачу разрешений на строительство объектов недвижимости администрация города не приводит, такое обоснование юрист Гезердава считает недопустимым:

«Мы считаем, что административный истец ссылается на документы, которые не обладают юридической силой, в частности, это постановление Совета народных комиссаров, поскольку в связи с прекращением существования СССР на территории Республики Абхазия действуют законы и иные законодательные акты бывшего Союза СССР и Республики Грузия. Таким образом, нормативно-правовые акты РСФСР и иных бывших республик за исключением Грузинской ССР не подлежат применению на территории Республики Абхазия. В положении о главном архитекторе отсутствуют какие-либо полномочия местных администраций, включая полномочия по выдаче разрешений на строительство объектов недвижимости. Сфера действия данного положения – это определение правового статуса главного архитектора города, района, поэтому ссылки административного истца на указанные нормы являются необоснованными. Правовые нормы, определяющие полномочия главного архитектора в сфере планировки и застройки города, района, никоим образом не предоставляют местным администрациям право на выдачу разрешений на строительство».

Адвокаты городского собрания проинформировали суд о том, что рассмотрение дела в Сухумском городском суде завершилось в рекордные сроки за месяц, суд не исследовал доказательства ответчика, то есть городского собрания, а прения сторон прошли без представителей собрания. Саид Гезердава указал на ряд нарушений, которые допустил Сухумский городской суд при рассмотрении дела:

«Суд основывает свое решение на тех доказательствах, которые не были исследованы в судебном заседании. На наш взгляд, суд проявил недопустимую заинтересованность и инициативу в отношении использования неисследованных в судебном заседании доказательств. Тем самым он нарушил принцип равенства сторон перед судом, состязательности, объективности и беспристрастности. Суд первой инстанции никак не мотивировал, в связи с чем городское собрание должно было руководствоваться этим положением об администрации города Сухума. Так как это акт внутриорганизационный, он не может ограничивать полномочия органов местного самоуправления, так как, согласно статье 81 Конституции Республики Абхазия, органы государственной власти не могут ограничивать права органа местного самоуправления, установленные Конституцией и законами. Суд первой инстанции уклонился от исследования и оценки обстоятельств наличия у истца предполагаемого права, то есть права выдачи разрешений на строительство и, соответственно, факта его нарушения. В связи с этим следует признать, что в ходе судебного разбирательства не был установлен факт нарушения прав истца».

Сухумское городское собрание в своей кассационной жалобе просило отменить решение Сухумского городского суда как незаконное и направить дело на новое рассмотрение.

Представитель администрации города Сухума, юрист Аслан Дочия изложил позицию городской власти:

«Те доводы, на которые ссылается представитель Сухумского городского собрания, якобы о нарушениях, допущенных судом первой инстанции, которые повлияли на принятое решение суда, мы считаем необоснованными. Эти процессуальные нарушения не повлияли на законность и обоснованность решения суда первой инстанции и не могут служить основанием для отмены законного решения Сухумского городского суда. Что касается других доводов, то логика рассуждения представителей собрания нам неясна, а что касается нарушения прав администрации города Сухума, это видно из самого решения Сухумского городского собрания. В самом решении Сухумское городское собрание указывает: «Администрации города Сухума приостановить выдачу разрешений на строительство объектов недвижимости на определенной территории города Сухума». То есть это решение Сухумского городского собрания адресовано только администрации города Сухума. Если бы Сухумское городское собрание приняло решение, которое носит нормативно-правовой характер и касается неопределенного круга лиц, тогда, конечно же, заявитель-истец должен был доказывать нарушение своих прав. В данном случае нам не нужно доказывать нарушение своих прав, так как решением администрацию обязывают на осуществление или неосуществление каких-то действий».

На вопрос судьи Мимозы Цушба к юристу администрации города Аслану Дочия о том, считает ли он законным постановление Совета народных комиссаров РСФСР от 1940 года? Юрист ответил утвердительно.

Дочия просил коллегию судей оставить решение Сухумского городского суда в силе как обоснованное и законное.

Адвокаты Сухумского городского собрания призывали судей встать на защиту исторического облика Сухума и не принимать решение, которое послужит неминуемому разрушению культурного наследия. Их призывы судей не впечатлили и не тронули. Кассационная коллегия судей Верховного суда Абхазии под председательством Олеси Тарба при участии Екатерины Адлейба и Мимозы Цушба отказали городскому собранию и оставили в силе решение Сухумского городского суда. В вердикте суда, впрочем, записано особое мнение Мимозы Цушба, но каково оно, пока не известно.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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