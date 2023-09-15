К концу нынешней недели Аслан Бжания вспомнил, что на смену курортному сезону пришел учебный и провел «совещание, посвященное подготовке образовательных учреждений к началу нового учебного года». На совещании были оглашены всем давно известные из СМИ цифры о численности учащихся и выпускниках, поступивших в вузы Абхазии и России. Предметом особой гордости стало 600 школьных форм, выделенных детям из малоимущих семей.

Вместо реформ было оглашено поручение президента равномерно распределить учащихся в школах и классах и обсуждалось предложение столичного отдела образования отправлять детей в садик с двух лет, а в школу – с семи. Никакими финансовыми расчетами идея, конечно, не сопровождалась. Этими грандиозными проектами реформаторские идеи были исчерпаны.

В необозначенных временными рамками планах – установить камеры видеонаблюдения в школах и купить автобусы для сельских школьников. Президент в очередной раз пожаловался на отсутствие финансов, на которые он бы мог отремонтировать школы, оснастить классы, купить школьные автобусы, улучшить качество сельских дорог и даже повысить зарплату учителям. Но финансов на все это не хватает – все доходы бюджета сжирает содержание чиновников и силовиков. «Воспитание детей и здоровье нации – самые важные задачи, стоящие перед нашим государством», – подытожил совещание избитыми фразами Аслан Бжания.

Тем временем как президент наставлял отделы образования, министр иностранных дел Инал Ардзинба замещал его в поездках по стране. После того как президент не выпустил его за пределы Абхазии, чиновник образумился и теперь выступает на встречах с активами, транслируя президентскую позицию, в частности, по апартаментам. Прикрываясь фамилией первого президента, Инал Ардзинба щедро сыпал оскорблениями в адрес несогласных с проектом. Общество назвал незрелым, одного политического деятеля и ветерана войны – идиотом, второго – манипулятором, журналиста, задавшего «неправильный» вопрос, обвинил в необъективности, члена собрания – в глупости, а писателей – в том, что они ничего не понимают в экономике (самое время молодому чиновнику ретироваться из страны). Про ученных и депутатов местных органов власти, которые тоже высказались против этого проекта, тактично умолчал.

На оды министра ответили общественные деятели и СМИ. Ахра Бжания (не путать с президентом Асланом Бжания) напомнил министру, что сегодня Абхазия – «суверенное, международно признанное государство», и обязанность министра не разъезжать по «городам и весям», а работать «над расширением этого статуса и наполнением его новым содержанием».

Ахра Бжания спрашивает министра, чье поручение он выполняет и почему президент сам не обратится к народу с заявлением об отказе от независимости. Он предлагает президенту разобраться «как-нибудь там у себя в команде, кто за суверенитет, а кто за суррогат под названием «союзное государство», и выражает надежду, что «общественность отреагирует на это антиконституционное безобразие».

Телеканал «Абаза», корреспондент которого вместо ответа на вопрос получила отповедь министра, также выступил с заявлением в защиту гласности и свободы слова. «Абаза-ТВ» обращает внимание МИД на некорректность подачи информации, «которая сама по себе в корне нарушает те самые принципы объективной журналистики, о которых говорит министр иностранных дел Инал Ардзинба».

Представители молодежного движения «Наша столица» и партии ФНЕА провели брифинг, на котором дали оценку заявлениям министра иностранных дел, звучащим на собраниях с активами районов. По мнению спикеров, почву для антироссийских настроений в Абхазии создают министр иностранных дел и президент.

Тем временем как Инал Ардзинба пытается «взять огонь на себя», общественные активисты продолжают сбор подписей против проекта закона об апартаментах в городах и районах. Свое негативное отношение к данному проекту, а также к передаче в собственность иностранному собственнику единственного абхазского аэропорта выразили хоть и бывшие, но весьма авторитетные чиновники – экс-министр по налогам и сборам Даур Курмазия и бывший директор «Черноморэнерго» Аслан Басария. Они называют проект закона об апартаментах угрозой национальной безопасности и считают, что такой проект направлен на легализацию серых схем по продаже недвижимости иностранцам и уничтожение абхазского туристического бизнеса. Спикеры выражают надежду, что депутаты парламента не позволят себе запустить переселенческий механизм, как это сделали полвека назад Сталин и Берия, заселившие Абхазию переселенцами из Грузии.

В городе Гудауте по инициативе молодежных организаций прошло собрание общественности. Общественность Гудаутского района вслед за депутатами муниципального собрания заявила, что проект закона депутаты парламента должны вернуть президенту без рассмотрения.

К другим новостям.

Цены на хлеб и бензин поднимаются ежедневно. К концу недели цена на 92-й бензин поднялась до 70 рублей, на 100-й до 100 рублей. Одновременно подорожали товары первой необходимости и услуги. Пенсии и зарплаты остались на прежнем уровне. Никаких мер по преодолению топливного кризиса или по компенсации населению расходов правительство не предлагает.

Контрольная палата на этой неделе отказалась предоставить Абхазскому народному движению заключение по проверке закупки товаров на восстановление ВЛ «Ачгуара», сославшись на то, что заключению присвоен гриф «Для служебного пользования». Рыбаки в приграничном с Грузией районе выловили из моря труп. На выезде из Абхазии в Россию образовалась пробка из автомобилей. Во второй сухумской школе 14 сентября были приостановлены занятия из-за звонка анонима (информация о взрывном устройстве не подтвердилась). Союз экскурсоводов призвал Министерство по туризму заняться вопросами, связанными с незаконной деятельностью нелегальных гидов. Сборная Абхазии примет участие в чемпионате мира по футболу по версии ConIFA-2024 в Иракском Курдистане.

В остальном все по-прежнему – аварии, отключения света и воды, успехи спортсменов, концерты и фестивали.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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