Украинские войска продвигаются под Бахмутом. В результате успешной операции к югу от города ВСУ сумели взять под контроль одно из ключевых сел на этом направлении – Андреевку, окружив и уничтожив российский гарнизон. При этом у российской армии, обороняющейся на этом участке, явные проблемы с логистикой – у бойцов заканчивается боекомплект, а контрбатарейная борьба складывается явно не в пользу России. Но в Москве продолжают уверять: ситуация находится под полным контролем.

Андреевка – село, расположенное к югу от Бахмута и являющееся ключевым для операции ВСУ по окружению города, – под контролем украинских войск. Информацию подтвердил Генштаб ВСУ. В утренней сводке украинского военного командования сказано:

«Силы обороны в ходе наступательных действий имели частичный успех в районе Клещеевки. В ходе штурмовых действий овладели Андреевкой Донецкой области, нанося врагу значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах».

По данным 3-й отдельной штурмовой бригады, участвовавшей в боях за Андреевку, в ходе наступления российский гарнизон населенного пункта был отрезан от основных сил и практически полностью уничтожен. Согласно информации ВСУ, российские войска в боях за село потеряли 72-ю бригаду. В российском Минобороны информацию о потере ключевого пункта обороны на этом направлении не комментируют.

Однако то, что Андреевка перешла под контроль ВСУ, признают многие т.н. военкоры. При этом пророссийские телеграм-каналы также утверждают, что судьбу Андреевки в ближайшее время повторит и соседняя Клещеевка, так как у обороняющих этот участок российских подразделений практически не осталось боеприпасов и многие подразделения уже отошли с позиций.

«Клещеевка и Андреевка – Все. Это флаг Бахмута если что. Также есть проблемы на других направлениях… Под Бахмутом звучит древняя народная тувинская песня под названием «Снарядов нет». К сожалению, и Евгения Викторовича теперь нет, и, когда всем нужно было его поддержать, кто-то называл его «предателем». За то в телевизоре все хорошо. Правда знаете в чем беда? В том, что у них есть куда улететь на своих «супер-джетах», а у вас всех нет. Лучше втягивайтесь все поскорее в процесс, иначе потом будет поздно, а это «потом» может наступить очень скоро», – пишет в своем телеграм-канале военкор Егор Гузенко, более известный как «Тринадцатый».

Андреевка наряду с Клещеевкой – один из ключевых населенных пунктов южнее Бахмута с точки зрения возможности для ВСУ перерезать логистические пути снабжения российского гарнизона в Бахмуте. Относительно безопасной для подвоза боеприпасов и подкреплений останется только одна дорога – на Попасную. Но дальнейшее продвижение на юге может угрожать и этому населенному пункту. При таком развитии событий российскому командованию придется в срочном порядке выводить войска из Бахмута, чтобы не попасть в полное окружение. А это, в свою очередь, сделает бессмысленными огромные потери, которые российские подразделения во главе с ЧВК «Вагнер» понесли в многомесячных штурмах города. Не говоря уже о репутационных потерях для Кремля, который за минувший год не смог добиться успеха ни на одном из направлений, за исключением взятия Бахмута. И настроения среди бойцов российской армии, которых цитируют провоенные телеграм-каналы, далеко не радостные:

«Меня просто умиляет тот факт, что, ты же видишь, что за этот год ничего не произошло. Имеется в виду, с года мобилизации что мы приобрели? Да, «Вагнер» взял Артемовск, его фланги, которые сейчас сдаются, не могут никак удержаться. Все. Мы же нигде не продвинулись. За год войны! Войны за год! Я не понимаю этого. Нет у нас таких ресурсов и мощностей или никто не может ими грамотно воспользоваться? Давить, наступать, что-то решать… контрбатарейная борьба – ничего этого нет. Меня вот это удивляет просто».

При этом в Москве продолжают утверждать, что ситуация на фронте под полным контролем. Президент России Владимир Путин считает, что российская армия не испытывает проблем ни с количеством личного состава, задействованного в боевых действиях, ни с вооружениями. Причем, по словам главы Кремля, все российские подразделения практически полностью обеспечены новейшим оружием:

«У нас нет такой необходимости – приглашать для боевых действий людей со стороны. Тем более, хочу это еще раз подчеркнуть, 300 тысяч человек подписали контракты и пришли в качестве добровольцев. И более того: формируемые подразделения укомплектовываются современными образцами вооружения и техники, некоторые укомплектованы уже на 85-90 процентов».

Все прекрасно, по версии Москвы, и на море. Так, министр обороны Сергей Шойгу пообещал, что российский флот в этом году получит дополнительно 12 новейших боевых кораблей, что существенно повысит боевые возможности ВМФ:

«За последние десять лет флот пополнился более чем 50 кораблями. В этом году уже введены в строй два корабля, а до конца года прибудут еще 12. Среди них - фрегат «Адмирал Головко», ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Император Александр III» и атомный подводный крейсер «Красноярск». Сегодня мы активно работаем над многоцелевыми атомными подводными лодками, роботизированными комплексами и беспилотными подводными аппаратами. Совершенствование военно-морского флота позволяет защищать геополитические интересы страны и адекватно реагировать на новые вызовы и угрозы».

При этом министр ни словом не обмолвился о недавней атаке на Севастопольский судоремонтный завод, в результате которой Черноморский флот лишился по меньшей мере двух боевых судов. В британской разведке утверждают, что в Москве, говоря о повреждениях кораблей, пытаются преуменьшить ущерб. По данным военных аналитиков Его Величества, Большой десантный корабль «Минск» почти наверняка функционально разрушен, а подводная лодка «Ростова-на-Дону», вероятно, получила катастрофические повреждения. И обещание вернуть подлодку в строй обойдется российскому бюджету в сотни миллионов долларов и несколько лет работы.

А учитывая то, что российский Черноморский флот в условиях войны оказался заперт в акватории, так как Турция заблокировала Босфорский пролив для прохода военных кораблей, любые потери для него фактически являются безвозвратными. По словам специалистов, сколько бы Шойгу ни обещал кораблей, на баланс сил в Черном море они никак не повлияют. А разрушение сухих доков Севморзавода создало серьезную проблему в поддержании технического обслуживания тех судов, которые еще остаются в строю.

Подписывайтесь на нас в соцсетях