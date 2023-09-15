ПРАГА---О санкциях, которые США ввели в отношении бывшего

генпрокурора Грузии Отара Парцхаладзе, о том, как это связано с

процессами внутри Грузии и за ее пределами, говорим с аналитиком

из Тбилиси Гией Хухашвили.

– Батоно Гия, о чем говорит новый скандал, на этот раз с бывшим генпрокурором Отаром Парцхаладзе? Это случайность или это часть своеобразной войны компроматов? Разве не прослеживается цепочка: сначала инициатива объявить импичмент Саломе Зурабишвили, потом попытка ответить импичментом Ираклия Гарибашвили, теперь санкции, уже с участием США, в отношении Парцхаладзе, который является приближенным к Бидзине Иванишвили лицом. Что это?

Это намек, в том числе Иванишвили, потому что круг сужается, как говорится, петля сужается

– Все взаимосвязано, конечно. Мы говорим о серьезных вещах. Идет глобальная война, мы понимаем, и, в принципе, коллективный Запад и, в первую очередь, США, конечно же, относятся очень серьезно к вопросам, которые связаны с прямой или косвенной помощью России в каких-то делах. И, исходя из того, что Грузию США считают своим партнером, и многое из того, что происходит в Грузии сейчас, им не нравится, они углубленно изучают, отчего все это происходит, и находят те фигуры, тех людей, которые действуют вразрез западной политике – партнерской политике, скажем так. Я думаю, что эти санкции – это не просто объявленные санкции, а там было указано, из-за чего все это происходит, и там обвинения довольно-таки серьезные и весомые. С одной стороны, да, Парцхаладзе они подвели под санкции, чем, в принципе, намекнули грузинским властям, что надо принимать меры насчет него. В этом плане я не думаю, что грузинские власти что-то сделают, но все-таки посмотрим. Это намек, в том числе Иванишвили, потому что круг сужается, как говорится, петля сужается. И как бы это такой посыл к Иванишвили, что, в принципе, если будет продолжаться то, что происходило до сегодняшнего дня, когда вместо партнерства, вместо того, чтобы дистанцироваться от России, мы проводим такой интенсивный интеграционный процесс с этой страной – с врагом Запада, прямо скажем, – то в итоге это может дойти до него. К тому же здесь возникает вопрос теневого влияния на общество.

– В сообщении Госдепа США было написано: «Парцхаладзе регулярно посещает Россию, а ФСБ использует его, чтобы влиять на грузинское общество и политику в интересах России». Батоно Гия, в чем проявляется влияние Парцхаладзе на грузинское общество? Мне казалось, что после последнего скандала, когда он избил аудитора Лашу Тордия в баре, да и до этого за ним целый шлейф скандалов тянулся, – о нем как-то подзабыли…

По некоторым данным, он и сегодня контролирует прокуратуру Грузии, и не только прокуратуру, но и имеет свое влияние на судебную власть

– Да, я понимаю, но у нас как раз одной из самых больших проблем считается теневое влияние. Понятно, что ушел с поста, скажем так, с легального поста, но его влияние же никуда не ушло, даже, можно сказать, за эти годы это влияние только возрастало – не снижалось. И по некоторым данным, он и сегодня контролирует прокуратуру Грузии, и не только прокуратуру, но и имеет свое влияние на судебную власть, и, что самое главное, имеет большие деньги, что опять же является рычагом давления, в первую очередь, на властные структуры, на системообразующие институты. Да, конечно же, в общественном плане, на общество, на людей он не влияет, но влияет на принятие решений в стране, т.е. на людей, которые задействованы в принятии решений в той или иной области.

– Там говорилось о его бизнесе…

– О деньгах идет речь, да! Понятно, что этот бизнес отчасти теневой, и он завязан опять же на России. И я думаю, что Госдеп намекает на то, что этот бизнес выстроен в обход санкций с Россией, или на какие-то завязки в решении тех проблем, которые возникают в России с дефицитом некоторых групп товаров. Так что, я думаю, что намеки здесь понятны – и в экономике, и в политике, все нити ведут к Москве, к России. Это один пакет. Но другой пакет – теневое влияние на общество, скажем так, мафиозное влияние – это же стало частью нашей политической жизни. Да, конечно же, его влияние не такое, как Иванишвили, но маленьким царьком он ощущается в Грузии.

– Батоно Гия, СГБ приступила к изучению вопроса о санкциях в отношении Парцхаладзе – это такой отвлекающий маневр, чтобы ослабить интерес к этому событию, чтобы снизить градус критики со стороны оппозиции, или можно рассчитывать на объективное расследование?

– Нет, это вряд ли, потому что Парцхаладзе очень многое знает, и, в принципе, его трогать, конечно же, система не может, потому что он может ответить. Но, с другой стороны, спецслужбы, конечно, не могут не отреагировать, и как бы имитируют сейчас какой-то процесс. Но это чистая имитация – реально, с большой вероятностью, реагирования никакого не будет.

– На что и как, в глобальном смысле, может повлиять это событие? Представитель Госдепа Мэтью Миллер подчеркнул, что на процесс евроинтеграции индивидуальные санкции не влияют.

Коллективный Запад заинтересован в Грузии, и им очень не нравится, когда политика Грузии идет вразрез с теми стандартами, которые сейчас установлены на Западе

– Это все – политические заявления, понимаете? Процесс идет, Европа и коллективный Запад заинтересован, конечно же, в Грузии, мы это знаем, и им очень не нравится, когда политика Грузии идет вразрез с теми стандартами, которые сейчас установлены на Западе. И, в принципе, эти санкции отчасти являются и неким рычагом давления на власть – предупреждением, и это намек на то, что нам надо синхронизироваться с той политикой, которую проводит Запад, и которая в наших интересах, в первую очередь. Когда этого синхрона нет, и наши власти, скажем так, в очень неприемлемом стиле отвечают на все эти рекомендации, конечно же, это вызывает на Западе некое раздражение. И, конечно же, Запад будет отвечать теми инструментами, которые у них имеются.

– Батоно Гия, а следующим шагом могут стать санкции в отношении Иванишвили? Вот, вы говорили, что петля затягивается…

– Все может быть. Уже дело зашло настолько далеко, что, в принципе, сейчас все может быть. Парцхаладзе – это максимальное приближение к Иванишвили, это всем понятно. Это, в первую очередь, очень хорошо понятно Иванишвили самому. Может быть, до него еще остались два-три человека, скажем так, чтобы до него добрались, но они подошли уже очень близко.

– Батоно Гия, может быть, это неправильные параллели, но все же спрошу: может ли эта история перейти в категорию фатального для «Мечты» скандала, каким когда-то стал «тюремный скандал» времен (Михаила) Саакашвили? Я имею в виду предстоящие выборы…

Сила Иванишвили не в том, что он крепко держится на троне, его сила – в слабости оппозиции

– Конечно. Понимаете, в чем дело: в итоге эти молодые люди плохо понимают, что такой тон, такое поведение с Западом – беспредельное, я бы сказал, – наказуемо. Иванишвили понимает, но вот эти ребята, которые как бы около его трона копошатся, не очень хорошо понимают. Так что, посмотрим. Я сейчас не хочу загадывать, но все идет по плохому сценарию. Если бы у нас была реальная оппозиция, это было бы уже давно закончено. К сожалению, это плюс для Иванишвили – его сила не в том, что он крепко держится на троне, его сила – в слабости оппозиции, и это его, конечно же, как-то укрепляет. Но все имеет свой предел.

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