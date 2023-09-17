Пикет Тамары Меаракишвили у дома правительства и канализационные стоки в реку – как они связаны? Ответ на этот вопрос и другие итоги югоосетинской недели

Информационную неделю открыла одиночная акция протеста гражданской активистки Тамары Меаракишвили в Цхинвале. Она вышла на одиночный пикет у Дома правительства с плакатом «Stop коррупция». До этого она девять дней проводила голодовку на дому, требуя провести прокурорскую проверку в районном отделе образования по фактам нарушений, выявленных аудиторами федерального казначейства. В этом деле, не скрывала Тамара, у нее есть личная заинтересованность – она на протяжении нескольких месяцев добивается трудоустройства на одну из вакансий в подведомственном районо Доме детского творчества.

За девять дней голодовки Тамара пришла к выводу, что мучается впустую. Властей такими методами не прошибешь. Тогда она решила прибегнуть к более чувствительной для чиновников форме протеста – публичной акции. Об этом Тамара рассказала журналистам, навестившим ее во время пикетирования:

«Я не планировала объявить голодовку. Это случилось спонтанно после того, как чиновники не сдержали многих обещаний о наведении порядка в бюджетных организациях там, где я искала работу в течение года – в учреждениях отдела образования. Мне отказывали в трудоустройстве под предлогом того, что эти вопросы якобы решает только министр или директор конкретной организации. Потом говорили, что все решает КГБ… В общем, нескончаемый бардак у нас в бюджетных организациях. Я очень ждала исполнения ежегодного послания президента. Он тогда жестко потребовал от глав районов и министерств, чтобы навели порядок. Президент обещал, что у нас больше не будет граждан, которые получают зарплату в двух и более местах. С тех пор ничего в нашем районе не изменилось. Абсолютно. Оказалось, что у людей, которые занимают по две-три ставки, есть хорошие «крыши», как говорят в Цхинвале. У одних «крыша» министр, у других спикер парламента или депутаты. В общем, не видно этому конца».

В самом деле, это довольно странная история – российские аудиторы находят нарушения на десятки уголовных дел, но документ как бы уходит в никуда. На него сначала накладывает гриф секретности президент Бибилов, как на едва ли ни главную государственную тайну. Президент Гаглоев секретность снимает, но никаких мер к устроению нарушений не предпринимает. Правда, на прошлой неделе генпрокурор Собаев объявил, что надзорное ведомство начинает проверки в организациях по фактам, изложенным в акте.

Но, по словам сотрудников ведомства, к ним с тех пор никаких указаний по этому поводу не поступало. Местные наблюдатели склоняются к мнению, что это было не более чем показательное выступление перед Москвой, мол, мы не сидим сложа руки, наводим порядок.

Вернемся к Тамаре.

Это первый случай, когда гражданин, – подчеркиваю, не партия, борющаяся за власть, а просто житель республики, – проводит собственное расследование, находит доказательства тому, что чиновники присваивают себе должности, предает злоупотребления гласности – с именами, совмещаемыми ставками и … требует освободить место и дать ему работу. Это такой югоосетинский «стоп-хам».

Практика «мертвых душ» и совместительства должностей – самый распространенный и безопасный способ воровства, доступный чиновникам на всех этажах югоосетинской власти. Безопасный, потому что это просто фамилии в карточках кадрового учета, в зарплатной ведомости.

Вы просто оформляете свою бабушку тренером по теннису в одном районе, хореографом в другом, а в третьем – бухгалтером или врачом рентгенологом. Это если вы сидите в цхинвальской «восьмиэтажке», но, если вы чиновник районного масштаба, придется трудоустраивать всех в одном муниципалитете. Тогда это заметно и сопряжено со скандалами, как в истории с Тамарой.

Если «трудоустроить» таким образом всю семью, можно получать весьма недурной доход, даже по меркам москвичей, при этом ведя абсолютно расслабленный образ жизни. В Южной Осетии далеко не редкость семьи, получающие таким образом доход от трехсот тысяч рублей в месяц.

Благолепие пейзажа смущает лишь одно обстоятельство – ставку невозможно взять из воздуха, ее необходимо у кого-то отобрать. Конечно, до какого-то объема штаты можно раздувать, но не бесконечно. В конечном счете приходится отбирать и вступать в конфликт с общественным интересом. Например, у Тамары отжали должность директора Детского дома творчества (ДДТ). Кстати, абсолютно по понятиям – не жила сама и не давала жить другим. Организацию подмял экс-прокурор района Давид Гурциев. Теперь там кормится его многочисленная родня. Штаты раздули в три раза, детей разогнали (кому они нужны). Оцените размах инженерной мысли – под ДДТ, размещенный в семи комнатушках, списывают на электроэнергию по четверть миллиона в месяц! Бюджет все покроет.

Американская мечта нервно мнется в сторонке, потому как этот успех не предполагает никакой работы над собой, никаких бессонных ночей, даже среднее образование необязательно… Просто немного наглости.

Побочный эффект этой системы – она не предполагает жизни. Странное сочетание – доход есть, а жизни нет. Потому что разрушается все, что необходимо для ее поддержания в отдельно взятой республике, – образование, здравоохранение, гражданские права, наконец, какой-то разумный созидательный процесс, где могли бы проявлять свои таланты молодые люди.

Молодежь, получив образование в российских вузах, домой не возвращается. Кто-то уезжает в Россию, а кто-то еще дальше… Без них республика стареет, она все больше превращается в живописный уголок с сухим теплым климатом, где хорошо бы встретить старость. Президент Гаглоев это понимает. Он говорил об этом в своем ежегодном обращении:

«Налицо опаснейший для нашего государства процесс оттока молодежи из республики. Даже те молодые люди, которые получили отличное образование в вузах России, затем не могут устроиться на работу в республике. Причина - в отсутствии вакансий. Молодые трудоспособные люди разочаровываются в республике и покидают ее навсегда. Этот процесс разрушительный для нашего государства, мы должны его остановить... Первой мерой будет наведение порядка на государственной службе и в бюджетной сфере. У нас больше не будет граждан, занимающих одновременно две и более должности. Начнем с высших органов власти. Правительству республики, администрации президента, аппарату парламента, Верховному суду в месячный срок отчитаться о выполнении моего указания. Остальным руководителям государственных органов и учреждений я ставлю задачу решить проблему незаконного совместительства до 1 сентября текущего года. Предупреждаю всех руководителей: при выявлении факта невыполнения данного указания вы будете нести персональную ответственность. Таким образом, мы высвободим порядка 1000 рабочих мест для нашей молодежи и безработных».

На оптимизации штатов, то есть на приведение их к хотя бы условному порядку, настаивает и Москва. Но это невозможно. Они не просто объедалы – они новое сословие. Дворянство на новом историческом витке, повторяющемся в виде фарса. Почти как чиновники в России, но не чиновники. Профессиональных чиновников там нет, и в этом еще одна серьезная проблема, на которую указывают наблюдатели. Их не было в прошлом руководстве, нет и в нынешнем. Предприниматели, силовики, кто угодно, только не управленцы. Нормально обмануть не могут, чтобы без скандала…

Поэтому нет ничего необычного в том, что там зреет недовольство в нижней части югоосетинской социальной пирамиды. Почти по Ильичу: низы раздражаются, верхам нечего предложить. Уже выходят на акции протеста медики, транспортники. Все указывает на то, что таких акций будет больше. Местный политический класс не знает, что с этим делать, просто не умеет с этим работать.

Они для начала решили задобрить самих себя. В середине года подняли силовикам зарплаты. Не имея на руках согласованного с Москвой бюджета, где эти расходы были бы предусмотрены. Наделали дыру в бюджете размером в 9%. Естественно, денег на всех не хватило. Или хватило, но не всем: водители общественного транспорта и работники ЖКХ не получают жалование по три месяца, начальство вроде не жалуется…

И снова возвращаемся к Тамаре, потому что ее история, как лакмусовая бумажка, проявляющая качество товарищей, принимающих вызовы, ими же созданные.

Одиночный пикет Тамары превратили в грандиозное политическое шоу. Под непосредственным командованием целого генерала, начальника милиции общественной безопасности, у нее вырвали из рук плакат, скомкали в мяч и выбросили в урну. Целый генерал, не иначе как по приказу высшего комсостава республики, принялся публично утверждать, будто одиночные пикеты запрещены законом. Что было после пикета, еще интереснее, говорит Тамара Меаракишвили:

«Как власти отреагировали на мой пикет? Работу, на которую я претендовала – руководитель кружка вышивки в ДДТ, передали одной госслужащей. Теперь это ее третья ставка. Моей дочери отказано в пропуске на пересечение границы. Она вышла замуж в Кахетии, и теперь ей, точнее нам отказывают в возможности увидеться. За четыре года мы виделись лишь однажды. В КГБ после пикета мне сказали, что теперь этот вопрос исключительно в компетенции администрации президента. Какое повышение в статусе! Еще мне передали из «восьмиэтажки», что я, оказывается, подрываю авторитет власти в глазах общества. Какой авторитет?! Послушали бы они, что о них говорят люди…»

Господа! Это что за метода? Тамара обжаловала поведение милиционеров в прокуратуру, тем самым обязав государственных мужей к дальнейшему саморазоблачению.

Продолжаем разговор.

На этой неделе правящая элита получила увесистую оплеуху от «зеленых».

«Зеленая Алания» направила в прокуратуру первый в истории Южной Осетии доклад комитета геологии, экологии и природопользования «О состоянии и об охране окружающей среды Южной Осетии в 2022 году». Ознакомившись с докладом, «зеленые» пришли к выводу, что комитет ничего не делает для защиты гибнущей природы и с этим надо срочно разбираться. Катализатором возмущений экологов стали анализы химического состава воды в реках и озерах республики, проведенные республиканской санэпидемстанцией, говорит руководитель «Зеленой Алании» Залина Габаева:

«По химическим показателям почти все соответствует, ничего страшного, но проблема упирается именно в фекальное загрязнение. Непригодны для купания ни река Лиахва, ни городское озеро. До сих пор мы продолжаем находить незарегистрированные канализационные стоки, которые стекают в реку, причем на совершенно разных уровнях. Буквально вчера на реке Чимасдон обнаружили канализационный сток в том месте, где люди купаются. Там выше по течению совсем малонаселенное село, поэтому до сих пор считалось, что река совершенно чистая. Сколько бы мы ни писали, никто на наши сигналы не реагирует. Сейчас идет активное строительство многоквартирных домов в поселках Дзау, Знаур. Построили там и очистные сооружения, но они не функционируют. Канализационные стоки попадают прямо в реку, причем в курортной зоне, и это уже государственное преступление. Раньше, когда это делали частники, с этим как-то можно было бороться, обращаясь за помощью в государственные инстанции. А сейчас мы понимаем, что это делает уже государство».

Это еще одна история про мотивацию. Без нее не понять, зачем было строить очистные сооружения, чтобы потом сливать нечистоты в реки. Дело в том, что строительство многоэтажек и очистных сооружений – это освоение программы соцэкономразвития, то есть прибыль. А эксплуатация очистных сооружений – это сплошные расходы без очевидных в понимании начальства смыслов.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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