Парламент Грузии утвердил двух новых членов Совета Нацбанка

Парламент Грузии утвердил двух новых членов Совета Национального банка – Теймураза Хомерики и Нану Кеинишвили. Решение депутаты приняли несмотря на позицию президента Саломе Зурабишвили, заявившей, что считает нецелесообразным представлять парламенту кандидатуры Хомерики и Кеинишвили до тех пор, пока не будет отменен приказ и.о. президента Нацбанка Натии Турнава. Об этом сообщил парламентский секретарь президента Грузии Георгий Мсхиладзе.

«Как видно, указ от 19 сентября 2023 года был принят и.о. председателя Нацбанка единолично, и он не был согласован с членами Нацбанка. В этих условиях президент считает нецелесообразным представлять в парламент новых кандидатов до тех пор, пока не будет выяснен данный вопрос, и не будет отменен приказ и.о. президента Нацбанка, и не исправится ситуация вокруг Нацбанка», – заявил Мсхиладзе.

Хомерики и Кеинишвили не явились в парламент на обсуждение депутатами их кандидатур.

«Они не присутствовали на заседании комитета – это их личное решение. Не буду вдаваться в подробности, какие существуют механизмы отзыва, а что касается нарушения Конституции, если кто-то ее и нарушает, то это большинство, в частности, 68 статью Конституции, в которой прямо сказано, что Национальный банк независим в своей деятельности и любая форма вмешательства в его деятельность совершенно недопустима. Если кандидаты в члены Национального банка откажутся сами, то это автоматически будет означать, что они отозваны. Если они не откажутся, комитет полномочен принять решение, но пока такого согласия нет», — заявил Мсхиладзе.

Обсуждение кандидатур, ранее представленных президентом, проходило в комитетах по финансово-бюджетной и отраслевой политике парламента, однако парламентарии не поддержали их. По завершении заседания, председатель финансово-бюджетного комитета Паата Квижинадзе объяснил журналистам, что президент не имеет права отзывать кандидатуры.

«Ни в законе, ни в регламенте не говориться об отзыве кандидатов, представленных президентом, нет такого механизма. Потому мы провели обсуждение, однако невозможно представить, чтобы мы поддержали людей, которые нас даже не ценят и не пришли (на обсуждение их кандидатур)… Я надеюсь, что президенту понимает, что произойдет, если Совет не будет функционировать, поэтому надеюсь, что мы как-то договоримся и хотя бы раз она сделает шаг для консультации», — сказал Квижинадзе.

Сегодня же глава миссии Международного валютного фонда Джеймс Джон заявил СМИ, что в структуре встревожены решением Нацбанка Грузии об изменении своего подхода к санкциям:

«Как мы уже упоминали, в прошлом быстрые и адекватные действия Национального банка Грузии защитили финансовый сектор от влияния продолжающейся войны России в Украине. Национальный банк Грузии потребовал от коммерческих банков соблюдать соответствующие санкции. Мы обеспокоены недавним заявлением Нацбанка о том, что он меняет подход к санкциям. Мы собираемся подробно обсудить этот вопрос с Национальным банком и коммерческими банками, и после тщательного изучения сделаем точную оценку его влияния, в том числе на поддерживаемую МВФ программу для Грузии, о восстановлении которой ведутся переговоры», — заявил Джеймс Джон.

Ранее Зурабишвили призвала и.о. президента Национального банка Грузии Натию Турнава уйти в отставку. Три вице-президента Нацбанка уже объявили, что покидают должности. Согласно Органическому закону о Национальном банке, если число членов Совета Национального банка меньше пяти, Совет неправомочен выполнять свои функции. После отставки трех вице-президентов в Совете останутся четверо членов – Натия Турнава, Екатерина Микабадзе, Роберт Синглетар и Екатерина Галдава.

Ситуация связана с решением США ввели санкции в отношении бывшего главного прокурора Грузии Отара Парцхаладзе. По данным Госдепа, гражданин России и Грузии Парцхаладзе активно сотрудничал с ФСБ России в целях «оказания влияния на грузинское общество и политику в пользу России». Грузинский Нацбанк объявил, что режим санкций отныне будет распространяться на граждан Грузии, «если судом Грузии вынесен обвинительный приговор, имеющий обязательную юридическую силу, на основании примененных к нему санкций».