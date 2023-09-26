Тысячи людей пытаются выехать из Нагорного Карабаха на территорию Армении. Единственная дорога заполнена автомобилями – карабахцы оставляют свои дома в попытке спасти жизнь – во всяком случае, так говорят сами беженцы, добравшиеся до приграничного армянского города Горис. Международные организации бьют тревогу и призывают Баку обеспечить доступ в регион гуманитарных организаций. Правительство Азербайджана в ответ настаивает, что способно самостоятельно обеспечить как безопасность, так и интеграцию армянского населения в азербайджанское общество.

Сотни автомобилей и автобусов, переполненных людьми и вещами, – так выглядит горная дорога, ведущая из Нагорного Карабаха в Армению. Волны беженцев захлестнули приграничный город Горис, где люди останавливаются для короткого отдыха, чтобы двинуться дальше, для многих – в неизвестность.

«Мы оттуда бежали, чтобы остаться в живых. У меня муж погиб в первую войну. Ему было 30 лет, мне 26. Моим детям было одному три годика, другому четыре. Это четвертая война, которую я переживаю. Вот наша поганая жизнь», – говорит беженка из Карабаха Нарине Шакарян.

В Ереване заявляют, что к утру 26 сентября на территорию Армении прибыли по меньшей мере 13,5 тысяч человек. Людей направляют на центральную площадь Гориса, где в местном театре организован пункт помощи. Здесь беженцы могут получить еду и питье. По распространенной информации, азербайджанские пограничники тщательно проверяют колонны беженцев в поисках, как отмечают в Баку, «подозреваемых в военных преступлениях».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркивает, что Азербайджан, несмотря на обещания президента Алиева, проводит в Карабахе этнические чистки:

«Сейчас идет этническая чистка армян в Нагорном Карабахе… это происходит прямо сейчас. И это очень прискорбный факт, потому что мы пытались обратить на это внимание международного сообщества».

Впрочем, сами беженцы обвиняют в сложившейся ситуации в первую очередь власти Армении. Многие из вынужденных покинуть свои дома людей уверены: истинным виновником их трагедии является Никол Пашинян и его нежелание и неспособность защитить карабахских армян:

«Если бы он историю знал, то никогда бы такого не сделал. Понятно?» – говорит беженка из Карабаха Гаянэ.

При этом наравне с властями Армении карабахцы винят в случившемся и Москву, чьи миротворцы, по мнению жителей Карабаха, не обеспечили безопасность мирного населения:

«Когда Путин сказал, что миротворцы будут пять лет нас охранять… Нас там сейчас нет. Кого они будут охранять? Кого? Азербайджанцев? Разве они пришли для того, чтобы охранять азербайджанцев? Чтобы нас убивали и потом миротворцы бы вывозили мертвых армян? Для этого они пришли?» – говорит беженка из Карабаха Флора.

Спешный и массовый исход карабахцев и сопровождающая его неразбериха привели к еще одной трагедии – в результате взрыва на топливном складе в Степанакерте погибли, по последним данным, 125 человек, несколько сотен получили ранения. Около 300 человек были доставлены в больницы с ожогами и другими травмами, причем десятки из них все еще находятся в критическом состоянии. Часть раненых была доставлена в госпиталь на территории военной базы российских миротворцев в Нагорном Карабахе, других везут в больницы в Армении. Но большинство пострадавших продолжают оставаться в больнице Степанакерта. Столь большое количество раненых объясняется тем, что в момент взрыва у топливохранилища скопилась очередь из людей, которые хотели заправить свои автомобили, чтобы выехать в Армению.

В приграничный район прибыла находящаяся с визитом в Армении глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр. Она призвала Баку обеспечить доступ в регион представителей гуманитарных организаций и независимых наблюдателей, которые смогли бы проследить за безопасностью и эвакуацией местных армян:

«Очень важно, чтобы независимые наблюдатели, а также гуманитарные организации получили доступ к людям в Нагорном Карабахе, которые все еще испытывают острую нужду. Мы знаем, что в Нагорном Карабахе есть раненые мирные жители, которых необходимо эвакуировать, и абсолютно необходимо, чтобы правительство Азербайджана способствовало эвакуации. Учитывая масштаб потребностей, с которыми сталкивается народ Нагорного Карабаха, сегодня я объявляю, что Соединенные Штаты предоставят 11,5 миллионов долларов гуманитарной помощи. Эта помощь будет использована для предоставления всего: от еды до психосоциальной поддержки, учитывая серьезные психологические раны, которые получили многие граждане. Нам необходимо обеспечить доступ международного сообщества в Нагорный Карабах. Там все еще остаются десятки тысяч этнических армян, живущих в очень уязвимых условиях».

Впрочем, президент Азербайджана Ильхам Алиев уверяет: Баку сделает все необходимое для успешной интеграции армян Карабаха в азербайджанское общество. И посредников ему для этого не нужно:

«Люди, проживающие в Карабахском регионе, являются гражданами Азербайджана независимо от их национальности. Их безопасность, защищенность и благополучие будут обеспечиваться азербайджанским государством. Я уверен, что процесс интеграции армянского населения, проживающего в Карабахе, в азербайджанское общество будет успешным».

Но местные армяне заверениям азербайджанского руководства не верят. Большинство жителей региона предпочитает неизвестность опасности этнических чисток, о которых говорят в Армении:

«Я никогда не вернусь туда, никогда в этой жизни. Они (азербайджанцы) даже мертвых не позволили забрать. Многие из них все еще там», – говорит беженец из Карабаха Ашот.

Пока карабахские армяне пытаются выехать на территорию Армении, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь призвал Ереван открыть т.н. Зангезурский коридор, который по плану Баку и Анкары должен связать Азербайджан с его эксклавом Нахичеванью через территорию Армении. В Ереване же не скрывают опасений, что с открытием такого коридора у Баку могут возникнуть к Армении территориальные претензии.

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