Ежегодный доклад ЕС по правам человека и демократии о ситуации в Грузии по-разному прочитан «Грузинской мечтой» и оппозицией. Представители власти обращают внимание на ту часть документа, в которой позитивно оценивается законодательство в области прав человека. Однако их оппоненты больше обращают внимание на то, что сказано в докладе о необходимости усиления работы по исполнению этого законодательства, о реформировании судебной системы и борьбе с коррупцией. Перечисленные проблемы ставят под угрозу предоставление Грузии статуса кандидата в ЕС, заявляют представители оппозиции и гражданского сектора.

В ежегодном докладе внешнеполитического ведомства ЕС по правам человека и демократии за 2022 год грузинская власть обратила внимание на позитивные оценки, которые звучат так: «В целом в Грузии создана надежная система защиты прав человека, включая законодательные акты и политику, соответствующие международным и европейским стандартам». Но следующий пассаж партию власти явно не заинтересовал: «Однако в ряде аспектов необходимо усилить работу по их реализации».

Так же отнеслись в «Мечте» и к другой части доклада, в которой отмечается, что «в 2022 году был достигнут прогресс в реформировании избирательной системы, государственного управления, укрепления гендерного равенства, прав детей и лиц с ограниченными возможностями». Однако представителей оппозиции привлекла вторая часть этого абзаца: «По-прежнему необходимы дальнейшие усилия в области реформирования судебной системы, борьбы с коррупцией, укрепления независимости государственных институтов. Ситуация с правами человека в отколовшихся от Грузии регионах – Абхазии и Южной Осетии – остается тревожной».

Все обозначенные в докладе проблемы были отражены и в 12 рекомендациях Брюсселя, от выполнения которых зависит предоставление Тбилиси статуса кандидата в ЕС, напоминают представители оппозиции, критикуя власть за нежелание следовать этим рекомендациям и, значит, рисковать евроинтеграцией.

За месяц до нынешнего доклада Брюссель представил промежуточную оценку выполнения рекомендаций. Из 12 пунктов зачет был поставлен лишь по трем. И пункта о реформировании судебной системы среди них не было, отметили в оппозиции, напомнив о введенных США в апреле санкциях против трех действующих и одного бывшего судей. Среди них Леван Мурусидзе и Михаил Чинчаладзе, фамилии которых для оппозиции и гражданского сектора стали нарицательными, превратившись в собирательный образ «судебного клана».

Депутат Бека Лилуашвили не видит повода для радости и в позитивной оценке система защиты прав человека:

«Из доклада следует, что у нас хорошие законы, но их некому выполнять. По обвинению в коррупции четверо грузинских судей попали под санкции. А власти вместо того, чтобы усилить борьбу с коррупцией, создали бутафорское Антикоррупционное агентство, в функции которого не входит расследование (фактов коррупции). За этот год «Мечта» еще больше подчинила себе ЦИК».

Лидер «Гирчи», депутат Яго Хвичия также скептически относится к оценке ЕС о защите прав человека:

«Я в этой стране живу и точно знаю, в каком состоянии здесь защита прав человека. Что бы ни писали в докладах, я точно знаю, что в этой стране защиту прав человека опекает суд Мурусидзе-Чинчаладзе».

О том, что Мурусидзе и Чинчаладзе были опорой судебной системы и при «Нацдвижении», и сейчас, напомнила бывший представитель этой партии, теперь депутат политической группы «Еврооптимисты» Хатия Деканоидзе:

«При прежней власти суд был в катастрофическом положении. А «Грузинская мечта» эту судебную систему переняла полностью и даже усилила влияние судей Мурусидзе-Чинчаладзе. Истинную реформу судебной системы не смогут осуществить ни нынешние, ни бывшие лидеры страны. Для этого нужен другой подход, политическая воля, фильтрация системы и верховенство закона. Пока у нас эта власть, реформы судебной системы не будет».

Борьба с коррупцией, совершенствование судебной системы - это проблемы, над решением которых можно работать систематически, считает вице-спикер Гия Вольский, который предпочел обратить внимание на «недоброжелательность» оппозиции:

«В целом оценка очень позитивная, и, думаю, эта позитивная оценка, особенно в части защиты прав человека и многих других вопросов, вызвала довольно серьезную истерику оппонентов».

Более жестко отреагировал на критику другой депутат «Грузинской мечты» Алуда Гудушаури:

«Большие усилия прилагают группы радикальной оппозиции, чтобы сорвать процесс. Они даже не признают то, что, по оценкам Еврокомиссии, нами выполнены три рекомендации ЕС. Они не могут признавать позитивное, эти неудачники, представители радикальной оппозиции. Мы никому не позволим спекулировать на тему того, что якобы страна что-то не сделала для получения статуса кандидата».

В «Грузинской мечте» продолжают настаивать: в Ассоциированном трио Грузия - лидер по реформам, и теперь Брюссель должен восстановить справедливость – предоставить в конце года статус кандидата.

Довольствоваться формальными достижениями, приспосабливать реформы лишь под усиление собственной власти, размывание границы между госинститутами и правящей партией – все это настораживает и представителей гражданского сектора. Десяток профильных НПО регулярно следят за ходом выполнения 12 рекомендаций. Публикация очередного, пятого по счету «Статусметра» совпала по времени с докладом ЕС. Грузинские правозащитники пришли к тем же оценкам, но в более в развернутом виде.

После промежуточной оценки ЕС в исполнении рекомендаций прогресса не наблюдалось, констатируют правозащитники. Они отмечают, что деполяризация, деолигархизация, реформы судебной и избирательной систем по-прежнему не выполнены. Положительным моментом можно считать в вопросе о свободе СМИ помилование президентом Саломе Зурабишвили медиаменеджера Ники Гварамия. Но этот позитивный факт был практически сведен на нет нападками представителей «Грузинской мечты» на журналистов, гражданских активистов и правозащитников. Градус антизападной риторики лишь усиливается, равно как лояльность властей к России, а теперь и к Китаю. Все это отдаляет внешнеполитический вектор Грузии от ЕС, отмечает глава НПО «Сапари» Бая Патарая:

«По нашим подсчетам внешняя политика Грузии соответствует внешней политике ЕС лишь на 28%. Если власть в этом направлении не исправит ситуацию, возможно, мы в технической части получим положительную оценку, но в политической части, которая главнее, – нет. Я больше надеюсь на то, что несмотря ни на что ЕС все-таки «подарит» нам этот статус кандидата», – пыталась сохранить оптимизм Бая Патарая во время презентации «Статусметра».

До очередной оценки Еврокомиссии остается два месяца, отмечают представители профильных НПО, и при соответствующей политической воле этого времени достаточно для выполнения оставшихся девяти пунктов или хотя бы снижения градуса антизападной риторики и прекращения нападок на всех тех, кто не думает так, как «Грузинская мечта».

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