Представители общественной организации «Аиааира» в ходе брифинга в Сухуме рассказали журналистам о судьбе референдума о доверии президенту Аслану Бжания, который они инициировали, и о своем отношении к таким актуальным проблемам, как ратификация соглашения о передаче в частные руки Сухумского аэропорта, приватизация энергетики и закон об апартаментах.

Власть своими инициативами раздражает общество

Инициативы президента Абхазии Аслана Бжания и кабмина во главе с премьер-министром Александром Анквабом всколыхнули все общество. Большая часть общественных организаций, интеллигенция, писатели и даже представители абхазской диаспоры в Турции выступили против закона об апартаментах, который общественность называет скрытой продажей недвижимости иностранным гражданам и угрозой национальной безопасности из-за перспективы негативного влияния на демографическую ситуацию.

Возмущение вызывает и ратифицированное этим летом в парламенте соглашение о передаче иностранному инвестору Сухумского международного аэропорта, а также настойчивое желание власти передать иностранному инвестору объекты энергетики вкупе с передачей ФСО обширной территории Пицундской госдачи с участком акватории.

О своем протесте против планов руководства общественные организации заявляют почти каждый день. И сегодня на брифинг позвали журналистов представители Союза ветеранов войны и граждан «Аиааира». О своей позиции рассказали: лидер союза Вианор Аршба и члены штаба Беслан Инапшба и Нарсоу Квициния.

Чем закончилась попытка провести референдум о доверии президенту

В начале лета инициативная группа «Аиааиры» взялась за организацию референдума о доверии президенту и проведении досрочных выборов. В вину Аслану Бжания ставят неисполнение предвыборных обещаний. В начале июля ЦИК зарегистрировал инициативную группу и выдал подписные листы, а недавно аннулировал регистрацию.

Для проведения референдума необходимо было собрать не менее 10 тысяч подписей граждан, инициативную группу обвинили в том, что они не смогли собрать нужное количество подписей.

Лидер «Аиааиры» Вианор Аршба рассказал, как проходил сбор подписей:

«Инициативная группа Союза ветеранов и граждан Абхазии «Аиааира» зарегистрировала проведение референдума – это перевыборы президента. Она была зарегистрирована ЦИКом, сбор подписей продолжался успешно. Целью референдума было узнать мнение народа. У нас достаточно подписей, я считаю, что народ высказал свое мнение. Мои боевые друзья в лице моего боевого брата, могу так его назвать, он был молодым парнем лет семнадцати, когда встал на защиту родины и отстаивал наши интересы и свободу Абхазии, мы знаем друг друга. Он мог бы прийти в наш штаб и поинтересоваться сбором подписей, а не высказываться публично о том, что мы не смогли собрать до 10 тысяч подписей. Я уверенно заявляю авторам, что они могут прийти в наш офис в любое время, мы предоставим списки референдума, которые подписали наши граждане. Но мы не можем их опубликовать в связи с безопасностью, мы не хотим, чтобы афишировали, а потом преследовали наших подписантов».

Аршба объяснил, почему они отказались от намерения провести референдум:

«Мы остановились после месяца сбора подписей, впереди у нас был еще месяц, но мы приостановили процесс сбора подписей в связи с тем, что президент и его команда начали в ускоренном темпе выдвигать все вопросы, которые стоят. Речь об апартаментах и других волнующих общество стратегических объектах. Если бы мы подали в ЦИК на рассмотрение, комиссия в течение месяца должна была анализировать списки, после истечения месяца президент мог до трех месяцев решать вопрос. Это заняло бы около четырех месяцев, в связи с этим мы приостановили проведение референдума».

Они не инвесторы, они покупатели нашего государства

Беслан Инапшба пояснил, какие проблемы их волнуют и почему. В первую очередь, сказал он, это соглашение по аэропорту и передача в частные руки энергетических объектов:

«Та квота, которую надо было предоставить аэропорту по энергетике, сегодня не предоставляется, потому что ее просто неоткуда взять. Завтра, наверное, наша власть встанет и скажет, что вот мы сделали соглашение по аэропорту, но не хватает энергетики, и своими средствами мы не можем энергетику привести в порядок, давайте мы ее отдадим в частные руки, чтобы аэропорт в свое время заработал бесперебойно. Это получается, что одно соглашение привязывается к другому, и для нашего народа эти соглашения антизаконные, мы думаем. Аэропорт нам нужен, но, к сожалению, не такой, какой он есть сегодня».

Беслан Инапшба уверен, что в Абхазию приходят не инвесторы, а покупатели ее активов:

«Нам говорят про инвесторов, каждое выступление, где бы наш глава государства не находился, мы слышим, что нам нужны инвесторы, инвесторы, только инвесторы. Спасение только в них. Но давайте мы такой вопрос поставим: «Инвесторы ли они или покупатели нашего государства?» Нам кажется, что это покупатели. Когда приходит инвестор, он вкладывается с государством вместе, а сегодня мы видим: что бы нам не предлагали под видом инвесторов, мы все отдаем в частные руки, только им. И никакой процентной доли государство за собой не оставляет. Это видно на примере аэропорта, который у нас двойного назначения, но соглашение касается почему-то только одного, гражданского назначения, военное назначение аэропорта вообще убрали из соглашения. Государство нам говорит, что оно за собой оставило только взлетно-посадочную полосу… И это одно из таких соглашений, а будет ряд таких соглашений в будущем, если мы будем отдавать все инвестору и будем надеяться только на то, что спасение нашего государства – это только инвестор. Спасение нашего государства – это мы, граждане Республики Абхазия, которые должны ее поднимать, а не распродавать, дарить, отдавать кому-то!»

Не надо нас пугать

Нарсоу Квициния критически отозвался о министре иностранных дел Инале Ардзинба, который недавно наделал много шума в ходе встречи с активом Сухумского района, высказываясь в адрес абхазской оппозиции. Он посоветовал ему «заниматься своими внешнеполитическими делами» и отреагировал на угрозы министра иностранных дел о том, что на Абхазию могут полететь дроны. Нарсоу Квициния вспомнил о том, как во время войны его семья пряталась от бомбежек:

«Во время войны мне было 12 лет, я знаю, что он (Инал Ардзинба) моложе меня и всех тягот войны не видел. И дай бог, чтобы никогда не увидел. Я всю войну провел на Восточном фронте. У нас было как спецзадание, я всегда знал, чем заниматься. Я свою сестру брал на шею, а наша мать брала наши вещи, и мы вечно бегали по лесу. Пугать нас этим не надо. И мы прекрасно понимаем, что наши так называемые соседи мирными путями не хотят с нами отношения выяснять. Они готовятся к войне. Мы без вас знаем, что в мире ситуация очень шаткая. Если вы хотите меня убедить, что, заселяя иностранных граждан, можно прекратить войну, я не уверен в этом. Война, в любом случае, если будет, готовы ли мы к этой войне? Но это уже другой вопрос, этим вопросом должны заниматься исполнительная власть и Министерство обороны. Они должны знать, насколько мы готовы к этой войне. Наши отцы сегодня лежат в земле, а вы хотите отнять у нас то, что они нам принесли! Для меня самое главное – это моя свобода. Мне сейчас невольно вспоминается четверостишье Александра Сергеевича Пушкина: «Пугая внешними врагами,/ Нас убивают изнутри,/ Но не меняется с годами девиз царей:/ Воруй и ври!»

Заявление представителя Абхазии в Турции Ибрагима Авидзба, который отмежевался от вчерашнего выступления представителей турецкой диаспоры против закона об апартаментах, вызвало у Нарсоу Квициния недоумение. Он сообщил, что во время беседы в офисе «Аиааиры» «представители абхазской диаспоры были против закона об апартаментах и распродажи абхазских земель».

Квициния считает «здоровыми те инвестиции, при которых национальные интересы надежно защищены». «Наша страна не на торгах на аукционе, распродавать ее мы не позволим», – сказал он.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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