Россия не прекращает ракетные атаки по Украине. После удара по селу Гроза, где погибли более 50 мирных жителей, ракеты прилетели в Харьков. И снова есть жертвы. Пока миссия ООН проводит расследование, в Москве не исключают возможность отказа от запрета на ядерные испытания и вновь грозят миру оружием массового уничтожения. Владимир Путин, очевидно, решил пойти навстречу пожеланиям Маргариты Симоньян. И если пока о планах устроить ядерный взрыв над Сибирью президент России не говорит, то законодательную базу под это подвести уже готов.

«Лучше бы я умер», – это слова одного из выживших при ударе по украинскому селу Гроза в Харьковской области. Ракета попала прямо в местное кафе, где в тот момент проходили поминки по бойцу ВСУ, погибшему еще в начале российского вторжения, и останки которого его сын решил перезахоронить в родном селе. В итоге – более 50 погибших.

«Было бы лучше, если бы я умер. Я бы хотел умереть. Здесь были все мои самые дорогие люди. Наше село было очень дружное, у меня 17 близких друзей. У меня теперь остались только внуки, что мне теперь делать? Близкий друг, двоюродные братья – все погибли. Здесь будут похоронены мои самые дорогие люди: моя дочь, зять и его отец. Мы выросли вместе с его отцом, были соседями, а потом наши дети поженились», – говорит житель села Валерий Козырь, не присутствовавший на поминках из-за работы.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека направило в село специальную группу, чтобы собрать информацию о ракетном ударе. По словам представителя УВКПЧ Элизабет Тросел, у специалистов есть основания полагать, что удар был нанесен российскими войсками:

«Ужасающие сцены из села Гроза в Харьковской области Украины еще раз подчеркивают ту ужасную цену, которую платят мирные жители спустя 20 месяцев со дня российского вторжения. По данным местных властей, 52 человека погибли, когда, судя по всему, российская ракета попала в деревенское кафе, где люди собрались на поминки. На данный момент наши коллеги из Мониторинговой миссии по правам человека в Украине установили имена 35 убитых человек. Это 19 женщин, 15 мужчин и 8-летний мальчик. Они также установили имена пяти женщин и одного мужчины, которые получили ранения. На данном этапе, очевидно, очень сложно установить с абсолютной уверенностью, что произошло, но, учитывая совокупность факторов, есть основания полагать, что это была именно российская ракета. Однако я должна подчеркнуть, что этот вопрос требует дальнейшего расследования. Но совершенно ясно то, что произошла ужасная трагедия – гибель людей, и, конечно, об этом следует сожалеть при любых обстоятельствах».

В Киеве при этом не сомневаются, что ракета была именно российской. Президент Украины Владимир Зеленский назвал произошедшее проявлением «абсолютного зла»:

«Российские террористы нанесли удар, который даже зверским не назовешь. Потому что это будет оскорблением для зверей. Сознательный ракетный удар по селу на Харьковщине, по обычному продуктовому магазину и кафе. Российские военные не могли не знать, куда бьют. И это не был удар вслепую. Люди собрались там на поминальный обед. Христианский поминальный обед. Кто мог запустить ракету по ним? Кто? Только абсолютное зло».

В Кремле между тем, несмотря на многочисленные свидетельства обратного, продолжают настаивать, что российские военные не наносят ударов по гражданским целям.

«Мы по-прежнему повторяем: российские военные не наносят удары по гражданским целям. Удары наносятся по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и военного руководства», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом буквально на следующий день – 6 октября очередной ракетный удар пришелся на Харьков. В результате погибли пожилая женщина и ребенок. Общее число пострадавших в результате атаки составило 28 человек. Работы по разбору завалов продолжаются.

А президент России Владимир Путин продолжает грозить международному сообществу ядерным апокалипсисом. В ходе выступления в дискуссионном клубе «Валдай» глава Кремля вернулся к любимой теме – сотнях ядерных ракет, направленных в разные стороны света:

«Хочу заверить всех, что на сегодняшний день ответ является абсолютно неприемлемым для любого потенциального агрессора, потому что с момента обнаружения старта ракет, откуда бы это ни исходило, из любой точки мирового океана либо с какой бы то ни было территории, в ответ на встречный удар в воздухе появляется такое количество, столько сотен – сотен – наших ракет, что шансов на выживание ни у одного противника не останется, причем сразу на нескольких направлениях».

И тут же предложил отозвать ратификацию договора о запрете ядерных испытаний:

«Например, я слышу уже призывы, допустим, начать испытания ядерного оружия, вернуться к испытаниям. Здесь вот что бы сказал. Соединенные Штаты подписали соответствующий международный акт, документ, договор о запрете на испытания ядерного оружия, и Россия его подписала. Россия подписала и ратифицировала, а Соединенные Штаты подписали, но не ратифицировали… Я сейчас не готов сказать, нужно нам действительно или не нужно проводить испытания. Но повести себя зеркально в отношениях с Соединенными Штатами, повторю еще раз, когда Соединенные Штаты подписали, но не ратифицировали, а мы подписали и ратифицировали, – в принципе, зеркально повести себя с теми же Соединенными Штатами можно. Но это вопрос депутатов Государственной Думы. Теоретически можно отозвать эту ратификацию. Если мы это сделаем, этого будет вполне достаточно».

Под призывами Владимир Путин, возможно, имел в виду недавнее скандальное заявление главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян, которая предложила взорвать термоядерный заряд где-нибудь над Сибирью, чтобы вывести из строя американские спутники. И, по мнению специалистов, заодно саму Сибирь.

«Если произвести в сотнях километрах, над нашей же территорией, где-нибудь над Сибирью, термоядерный взрыв, например, ядерный взрыв, то ничего не будет на земле, ничего такого страшного. Ни ядерной зимы, которую все боятся, ни чудовищной радиации, которая убьет всех вокруг, а кого не убьет, те умрут в течение 10 лет от онкологий… этого ничего не будет. А что будет? Так будет выведена из строя вся радиоэлектроника. Вся цифра. Все спутники. Вот эта камера, на которую меня сейчас снимают. Вот этот телефон, который рядом со мной сейчас лежит. Все. Мы вернемся с вами в год эдак какой-нибудь 93-й, проводные телефоны. Я вам скажу: чудесно же жили».

И, судя по тому, что спикер Госдумы Вячеслав Володин уже выразил готовность чуть ли ни немедленно выполнить пожелание Владимира Путина, ностальгию по «чудесной жизни» испытывает не только Маргарита Симоньян, но и высшее российское руководство.

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