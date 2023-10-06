Правительство Южной Осетии представило парламенту отчет об исполнении бюджета за первое полугодие и поправки к нему, предполагающие повышение окладов бюджетникам. В ходе обсуждения в комитетах обнаружилось, что у депутатов есть вопросы к исполнительной власти.

На прошлой неделе правительство Южной Осетии представило парламенту отчет об исполнении бюджета за первое полугодие и поправки к нему, где среди прочего речь идет о повышении зарплат бюджетникам до северокавказского уровня и стимулирующих надбавок к окладам, предусмотренных российско-югоосетинским «Соглашением о содействии реализации Государственной программы социально-экономического развития Республики Южная Осетия на 2022-2025 годы».

Накануне поправки в бюджет обсуждались на парламентском комитете по бюджету и налогам. С законопроектом депутатов ознакомился министр финансов Казбек Царикаев. В ходе заседания председатель комитета, член фракции «Единая Осетия» Елена Джиоева выразила сомнения в том, что правительство располагает средствами для выполнения предлагаемых поправок:

«Дефицит бюджета составляет 818 млн рублей, то есть боле 9% собственных доходов, что является существенным превышением установленной законом нормы 5%. Из них для 488 млн рублей есть источник финансирования - остатки средств на счетах в начале года. А для оставшихся 329 млн рублей источников финансирования нет».

Казбек Царикаев на это ответил, что правительство уже решило проблему недостатка средств:

«26 сентября комиссия под председательством заместителя председателя правительства РФ Александра Новака протокольно занесла поручение министра финансов РФ подготовить распоряжение правительства России о выделении Южной Осетии 284 млн рублей. Буквально на днях вопрос будет уже решен».

Елену Джиоеву такие объяснения не удовлетворили. Депутат пояснила, что пока официального подтверждения нет и это серьезное нарушение, поскольку ранее уже два раза поправки были приняты в таком виде.

«Хотелось бы, чтобы у нас в руках было какое-то подтверждение – или постановление правительства, или протокол, в котором это будет определено. Надо быть уверенным, что эти деньги до нас дойдут», – цитирует Елену Джиоеву информагентство «Рес».

В замечаниях Джиоевой плохо скрываемое недоверие к оптимистичным заявлениям министра финансов. Такое отношение оправданно, считает депутат югоосетинского парламента Давид Санакоев. Правительство в последнее время творит странные вещи, оно скрывает истинное положение вещей. Эксперты говорят о надвигающемся бюджетном коллапсе, в то время как кабмин излучает оптимизм, рапортует о едва ли не профицитном бюджете. Говорит Давид Санакоев:

«Согласно отчету правительства по исполнению бюджета за первое полугодие, профицит составил более 422 млн рублей. Но это никакой не профицит! Невыполненные обязательства по заработной плате за июнь Минфин решил показать нам как профицит бюджета. А в июле зарплату выплатили, и во втором полугодии снова возник дефицит.

– Выходит, Минфин пытался ввести депутатов в заблуждение?

– Именно так я это и понимаю. А как иначе? Они нам пытаются показать профицитный бюджет, когда на самом деле дела обстоят совершенно иначе. При этом они не могут нам показать, за счет каких источников собираются закрывать дыру в бюджете. Проблема в том, что мы не знаем подлинного положения вещей. Нам говорят, деньги будут, мы уже договорились, нам твердо пообещали… Дай бог им всем здоровья, но как быть нам в этой ситуации? Выходит, мы должны принимать закон, основываясь на честном слове министра? Это нонсенс! Если в вопросах, касающихся гуманитарной или правовой сферы, мы опираемся на экспертные заключения, нормы права, на наш личный опыт, наконец, то в конкретных финансовых вопросах, когда речь идет о цифрах, нам необходимы конкретные документы. Мы не можем принимать поправки в бюджет, основываясь на обещании местного чиновника, будто он где-то там договорился и т.п. В конце концов, мы представляем в парламенте не себя, а своих избирателей, мы не можем перепоручать третьим лицам их доверие».

По мнению экспертов, причиной бюджетного кризиса в республике стало популистское решение президента Гаглоева. В середине бюджетного года он вдруг решил повысить денежное довольствие силовикам и выделить на поддержку убыточных ГУПов значительные средства, непредусмотренные бюджетом.

Поправки принимали под некое устное обещание президенту со стороны федеральных чиновников раздобыть для республики дополнительные средства. Иными словами, президент увеличил расходную часть бюджета, не заручившись твердыми гарантиями, что Москва их компенсирует.

Кроме того, дыра в бюджете растет из-за того, что Цхинвал не выполнил обязательств, предусмотренных «Соглашением о содействии реализации Государственной программы социально-экономического развития Республики Южная Осетия на 2022-2025 годы». Оно предполагает софинансирование Москвой повышения зарплат бюджетников и выплаты стимулирующих надбавок к окладам при условии, что Цхинвал с 2022 до 2025 года поэтапно сократит непомерно раздутые штаты госучреждений до российских нормативов. В республике по факту сокращений не провели, в то время как Москва выделяет средства на содержание бюджетников с учетом оговоренной «оптимизации штатов».

Соответственно, разница между тем, что Цхинвал получает и тратит, увеличивает дефицит бюджета.

Последствия этого решения не заставили себя ждать. Правительство свернуло большую часть расходов, несвязанных с выплатами зарплат, – содержание материальных активов, благоустройство населенных пунктов и т.п. Но и эта мера не спасает – задержка с выплатами бюджетникам в три месяца стала нормой. Например, работники ЖКХ Ленингорского района не получают жалования уже шестой месяц.

Елена Джиоева в своей полемике с Казбеком Царикаевым указывает на дефицит бюджета в 818 миллионов. Эта цифра прозвучала 19 июня, когда парламент принимал поправки к главному финансовому документу. Местные инсайдеры считают ее слишком оптимистичной и предлагают считать вместе.

Россия действительно выделит 284 миллиона рублей, это подтверждают источники в югоосетинском правительстве. Итого от дефицита бюджета в 818 миллионов отнимаем 284 миллиона, которые скоро поступят в Южную Осетию, и еще 488 миллионов рублей остатка на счетах бюджета с прошлого года – получаем «остаточный» дефицит в 46 миллионов рублей.

Но к этому остатку, утверждают источники, необходимо прибавить еще возникшие в этом году обязательства, непредусмотренные бюджетом, – это от 70 до 90 миллионов. Всего получается порядка 130 миллионов.

Далее. Эксперты отмечают, что бюджет плохо сверстан. В нем была явно завышена доходна часть, которая не будет выполнена. Например, предполагалось, что доходы от Международного расчетного банка составят 200 миллионов, а не деле казна получила лишь 71 миллион. Банк закрывается, поэтому рассчитывать на дополнительные поступления от МРБ до конца года не приходится.

То есть еще минус 130 миллионов, получаем дыру в бюджете в 260 миллионов, и это только с учетом одной позиции, не считая других потерь доходной части бюджета и не считая финансовых потерь из-за невыполненных обязательств по соглашению. Загадка для экспертов в том, почему Минфин определил именно такой размер помощи – 284 миллиона? Откуда взялась эта цифра?

Скорее всего, считают эксперты, Царикаев во время общения с представителями российского Минфина в Москве просто не назвал реальные размеры дыры или преувеличил реальные возможности правительства в части собственных доходов. Иными словами, видимо, Москва просто не знала и не знает до сих пор реального положения вещей.

Дальше, считают эксперты, если Россия согласится на повышение окладов и стимулирующих надбавок бюджетникам, ситуация может сложиться еще хуже, потому что югоосетинские партнеры по факту никого не сократили, а зарплату собираются повышать.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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