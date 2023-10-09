Бжания: «Из великих государств мы признаны только Российской Федерацией»

Отношения с Россией «развиваются поступательно», заявил президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания в интервью телеканалу «Россия 1».

«Я, как руководитель, хочу, чтобы эти отношения имели ещё большую динамику. Из великих государств мы признаны только Российской Федерацией. Конечно же, интересы Российской Федерации – по всему миру. А у нас ситуация совершенно другая. У нас главный партнёр, союзник – это Россия, и все наши внешнеполитические усилия направлены на то, чтобы придать дополнительные импульс нашим союзническим отношениям. У нас есть, что вместе развивать», – сказал он.

Ряд вопросов, по словам Бжания, все еще не удалось решить. Он указал, в частности, на режим работы пункта пропуска по реке Псоу.

«Я неоднократно этот вопрос поднимал, но есть объективные причины… Это не совсем симпатично, когда (существуют) такие пробки – для тех, кто из России выезжает, въезжает в Абхазию, и наоборот. Если человек отдохнул и возвращается из Абхазии, и должен несколько часов стоять на этой границе, я думаю это может немного «смазать» всё приятное, что было связано с отдыхом. Эти вопросы необходимо решать, а руководство Российской Федерации нам в этом помогает. Мы конечно же хотим, чтобы это было быстрее», – добавил Бжания.

Ранее абхазский лидер встретился в Сочи с главой МИД России Сергеем Лавровым, президентом России Владимиром Путиным. 7 октября пресс-служба Бжания сообщила, что он отбыл с рабочим визитом в Москву.