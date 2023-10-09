«Грузинская мечта» отменила принцип тайного голосования в парламенте, заменив его на открытое. Инициатива совпала по времени с ожидаемым вердиктом Конституционного суда по импичменту президента Саломе Зурабишвили. Через неделю КС направит в парламент ответ на вопрос, нарушала или нет президент Конституцию, совершив зарубежные визиты без согласия правительства. Оппозиция назвала эту инициативу попыткой властей проконтролировать депутатов во время голосования.

Проявлением тотального недоверия к однопартийцам и попыткой установить жесткий контроль над депутатами считают оппоненты власти планируемые изменения в регламенте. На сегодняшнем заседании парламентского бюро по инициативе спикера Шалвы Папуашвили был зарегистрирован пакет поправок к правилам голосования по избранию и освобождению должностных лиц и другим нормам. После принятия поправок в парламенте все голосования будут открытыми. Принцип тайного голосования сохранится лишь в случае избрания председателя парламента, поскольку эта норма прописана в Конституции. По этим же поправкам депутату, в случае выдворения его с пленарного заседания за поведение, грозит штраф в размере 5% оклада.

В оппозиции планируемые изменения назвали подготовкой к голосованию по импичменту президента Саломе Зурабишвили. Ответ от Конституционного суда ожидается через неделю. Запрос об установлении факта нарушения Конституции со стороны президента Зурабишвили в ходе ее европейских визитов без согласия правительства в КС направили 84 депутата парламентского большинства. В случае положительного ответа КС, в течение двух недель в парламенте должно состояться голосование по импичменту. Для отстранения Саломе Зурабишвили «за» должны проголосовать 100 депутатов. Такого количества голосов у правящей силы нет.

«У них нет уверенности, что все 84 депутата из большинства проголосуют "за"», – убежден лидер «Стратегии Агмашенебели», депутат Георгий Вашадзе. Этим же он объясняет попытку изменить принцип голосования, чтобы не терять время на выявление несогласных «мечтателей» для их дальнейшего «наказания», как это было в марте во время принятия закона «Об иноагентах», когда «против» проголосовали, в том числе, и четверо депутатов «Грузинской мечты», говорит Георгий Вашадзе:

«В «Грузинской мечте» начался процесс распада. И там не все поддерживают процесс импичмента президенту, поэтому Кобахидзе (председатель «Грузинской мечты») не доверяет своим соратникам и меняет правило, чтобы проследить за каждым. Кто проголосует «против», их накажут так же, как тех депутатов, которые не проголосовали «за» принятие российского закона (об ионогенах), и их выгнали из парламента. Вместо несогласных введут в парламент людей с рабским подчинением «Грузинской мечте». И вообще весь этот процесс импичмента – фарс, антигрузинский и антигосударственный».

Инициатор изменений в регламенте, в том числе – сделать тайное голосование открытым, спикер парламента Шалва Папуашвили объясняет эти поправки стремлением сделать процессы в законодательном органе прозрачными и упорядоченными. Он опроверг предположение о расколе в рядах «Грузинской мечты» и предложил в этом ключе обратить внимание на «Нацдвижение», чья фракция не намерена находиться в зале заседания в день голосования по импичменту президента. А этот день обязательно настанет, уверен спикер Папуашвили:

«Наша позиция правильная, и позиция грузинского народа о желании жить в парламентской республике – правильная, как и наше ожидание, что с этим согласится Конституционный суд. Кто не доверяет члену своей команды, мы видим. Они настолько не доверяют друг другу, что решили и в зал не идти в день голосования, чтобы случайно пальцем на пульт не нажать. Наоборот, именно их пугает прозрачность, потому что тот распад, который у них в команде, станет явным именно при таком голосовании».

Папуашвили напомнил обществу, что, несмотря на публичный отказ «Нацдвижения», в свое время несколько депутатов из бывшей партии власти обеспечили кворум правящей силе, когда утверждали кандидатуры на должности Высшего совета юстиции.

Папуашвили заявил, что у оппозиции проблемы «не только с компетенцией, но и с чтением» – процесс импичмента завершится в октябре. А зарегистрированные сегодня изменения в регламенте будут рассматриваться не в ускоренном режиме, значит, вступят в силу через месяц в ноябре.

«Грузинской мечте» ничего не стоит отказаться от своих слов, считают оппоненты власти. За 11 лет правления в политике правящей силы было не раз, когда власть отказывалась от своих слов и заявлений в зависимости от узкопартийных интересов. За последним таким наглядным случаем именно в эти дни и наблюдает грузинское общество. В 2018 году правящая сила агитировала избирателей проголосовать за Саломе Зурабишвили, называя ее «достойным выбором». А после того, как президент стала публично критиковать исполнительную власть, «Грузинская мечта» запустила процесс импичмента и утверждает, что Зурабишвили «недостойна президентства».

С учетом всего это, бывший замглавы Совбеза, внефракционный депутат Теона Акубардия изменение регламента в парламенте объясняет страхом правящей силы потерять контроль и власть:

«Во время голосования по импичменту каждый депутат должен руководствоваться своим, а не партийным решением. А отмена принципа тайности голосования указывает на страх «Грузинской мечты», что мнение парламентского большинства не будет единым. Потому правящая сила предпринимает все меры, чтобы не было ни единого просвета с проявлением отличающегося от партии независимого мнения».

Теоретически КС может и не установить факт нарушения Конституции со стороны президента, однако такую вероятность исключают в парламенте. «Грузинская мечта» утверждает, что действует по Конституции, значит, и решение КС подтвердит ее правоту. В оппозиции же, особенно после трехдневных слушаний по данному вопросу в КС и с учетом проявленных на них позиций и вопросов судей, укрепились во мнении о предвзятости и аффилированности большей части судейского состава КС с «Грузинской мечтой».

Для вынесения решения суд удалился в совещательную комнату 5 октября. По закону окончательную оценку суда парламент должен получить 14-15 октября. Это совпадет с выходными. С учетом стремления «Грузинской мечты» как можно быстрее довести до конца процедуру импичмента президента Зурабишвили, появилось предположение, что решение КС, возможно, станет известно уже в пятницу, 13 октября.

Подписывайтесь на нас в соцсетях