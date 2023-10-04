В грузинском Конституционном суде второй день продолжается обсуждение вопроса об импичменте президента Саломе Зурабишвили. Скандальное заявление одного из инициаторов запуска процесса, главы «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, вызвало недовольство оппонентов власти. По словам Кобахидзе, каким бы ни было решение КС, «Грузинская мечта» считает, что Зурабишвили недостойна быть президентом и должна уйти с поста. Опасения у наблюдателей вызывали сегодня и вопросы судей.

«Что на самом деле движет «Грузинской мечтой», начавшей процедуру импичмента, – месть президенту из-за того, что она не согласна с правительством, или в действительности есть цель установить границы компетенции президента и правительства в соответствии с Конституцией?» Это тот вопрос, который во второй день слушаний возник у нескольких судей Конституционного суда. И он оказался первым, адресованным председателю правящей партии Ираклию Кобахидзе. На первом месте все-таки политическая причина, следует из ответа Кобахидзе. Он вновь напомнил, что президент и в прошлом году игнорировала отказы правительства, осуществляя визиты, и «нарушения Конституции со стороны президента приняли невыносимо систематический характер»:

«Когда возбуждаешь импичмент, с нашей точки зрения это означает, что мы президента больше не считаем достойным президентства. Госпожу Саломе Зурабишвили мы больше не считаем достойной президентства. У нас обоснованное предположение, что госпожа Саломе Зурабишвили при поддержке оппозиции нарушала Конституцию Грузии. Мы не можем надеяться (и об этом и ранее сделали политическое заявление), что в парламенте соберутся необходимые для импичмента 100 голосов, но наша цель, исходная точка, заключается в том, что президент должна уйти со своего поста».

Ираклий Кобахидзе только после этого отметил, что немаловажна правовая оценка КС, которая, если окажется отрицательной, «перевернет с ног на голову всю систему парламентского правления».

Отвечая на вопросы, Кобахидзе не раз повторил, что Зурабишвили недостойна быть президентом, что она ведет саботаж, и несколько раз даже извинился перед судьями за то, что отнимает у них время, отвечая на элементарный вопрос для первокурсников юрфака.

Неожиданным оказался для многих оппонирующий вопрос судьи Мананы Кобахидзе, однофамилицы и бывшего однопартийца, назначенного в КС от парламентского большинства «Грузинской мечты». Она попросила больше существенных аргументов от автора обращения к КС по установлению факта нарушения Конституции со стороны президента. Манана Кобахидзе обратила внимание на то, что у президента и в прошлом году были «самоволки», но тогда обращения к КС не было, а последовало оно лишь после того, как президент стала критиковать правительство публично:

«Если все ее политические заявления, ее каждый шаг шел в унисон (с правительством), критики бы не было? Ей и на этот раз был бы прощен такой отъезд? У меня ощущение, что в суде должно звучать больше доказательств, если речь действительно идет о нарушениях».

На что лидер «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе ответил:

«Президент может быть Робин Гудом – отнимать у богатых, отдавать бедным. Может быть, у нее благородные цели, но не это же выясняет Конституционный суд? Вы обсуждайте то, содержат ли признаки преступления действия президента».

«Мы здесь не говорим о преступлениях», – поправила судья Манана Кобахидзе конституционалиста Ираклия Кобахидзе, который ответил, что он просто провел такие параллели.

Но эти аргументы и параллели не убедили и судью Ирину Имерлишвили. С учетом прений, которые прошли накануне, выяснилось, что «Грузинская мечта» не против, чтобы президент запрашивала согласия и по каждому случаю внутри страны, когда Грузию посещают международные делегации и лидеры стран.

В первый день заседания представители президента заявили, что идет попытка полной изоляции Саломе Зурабишвили, а в доказательство привели, в том числе, и отказ правительства на отъезд президента 16 сентября в швейцарский Базель, где открылась выставка работ Нико Пиросмани. Судья Имерлишвили пояснила, почему она обращает внимание на этот случай:

«Возможно ли, что этот механизм выдачи согласия правительства превратился в какой-то карательный механизм? Потому что в этом случае речь ведь не идет о том, что она едет на встречу с лидерами, президентами или председателями парламента других государств?»

Кобахидзе пояснил, что «из-за нарушения президентом Конституции», а потом с началом процесса импичмента ей отказано во всех визитах, и что она «недостойна президентства», а от КС требуют подтверждения факта нарушения Конституции. Судья Ирина Имерлишвили, выслушав ответ, задала другой вопрос: что будет если импичмент не состоится, что, к слову, возможно и в случае соответствующего заключения КС:

«Не попадет ли государство в определенный тупик, если в парламенте процедура импичмента не дойдет до конца? Президент останется на посту еще один год на фоне того, что парламентское большинство объявляет ей полное недоверие и считает, что ей требуется согласие правительства даже для встреч с послами, которые приехали в Грузию? Видится ли вам какой-то политический, конституционный выход из такой ситуации?»

«В таком определенном тупике мы уже находимся давно. У нас нет ожидания, что этот импичмент может завершиться успешно. Мы глубоко убеждены, что президент надеялась на оппозицию, когда нарушала Конституцию. Поэтому даже если КС не установит факт нарушения Конституции, мы уже зафиксировали свою позицию о том, что госпожа Саломе Зурабишвили недостойна президентства».

Кобахидзе, почти три часа отвечая на вопросы судей, несколько раз повторил унижающие достоинство и честь президента заявления. Возмущение у представителей Саломе Зурабишвили вызвали и слова Кобахидзе о том, что в 2018 году «Грузинская мечта», выдвигая кандидатуру Зурабишвили, руководствовалась лишь ее гендерной принадлежностью и тем, что она была эмигранткой, потомком известных политических и общественных деятелей времен Первой Республики Грузии.

«Надеюсь, и нам будет предоставлена возможность в течение трех часов читать лекции и повторять одно и то же?» – поинтересовалась одна из представителей президента Тамар Чугошвили у председателя КС Мераба Турава, там же пообещав, что они не будут прибегать к демагогии, лекциям не по существу и телевизионным месседжам. Это вызвало крайнее недовольство Ираклия Кобахидзе, который перешел на личные оскорбления в адрес бывшей соратницы по партии, вместе с которой в свое время работал над поправками к Конституции. Сейчас он принялся учить ее, как читать главный закон страны.

«Это оскорбительно, и так нельзя. Если бы ты была политиком, еще простительно. Но ты и не политик, и ни что другое. Ты была секретарем Конституционной комиссии и не присутствовала ни на одной рабочей встрече. Стыдно, все это дело чести и достоинства!» – обратился Кобахидзе к Чугошвили.

«Да, ваше поведение – действительно, вопрос достоинства», – ответила Чугошвили, указав на его агрессивность и некорректность. Примечательно, что Саломе Зурабишвили еще вчера обратила внимание на выпады против нее и ее представителей во время судебного заседания. После завершения заседания Саломе Зурабишвили в социальной сети Facebook поблагодарила своих представителей – бывшего вице-спикера парламента Тамар Чугошвили и экс-судью КС Майю Копалеишвили:

«Спасибо моим представителям, которые на беспрецедентном судебном процессе выдержали всевозможное психологическое, моральное давление и оскорбления как в мой адрес, так и в свой, и в условиях абсурдных обвинений и несуществующих доказательств достойно защитили институт президента», – написала Саломе Зурабишвили.

Президент и сегодня не пришла в суд. Глава КС Мераб Турава еще накануне не исключил возможность вызвать ее в суд, но сегодня он отказался от этой идеи: «Чтобы не вызвать напряжение, которое и без того существует».

Судья Турава перед началом сегодняшнего заседания назвал необоснованными предположения, что он в ходе процесса проявляет подчеркнутую благосклонность к лидеру «Грузинской мечты» Ираклию Кобахидзе. Тем не менее такое отношение со стороны судей почувствовала сегодня и представитель президента Майя Копалеишвили.

Судьи Манана Кобахидзе и Ева Гоциридзе перебивали ее выступление о том, что визиты президента, даже без согласия правительства, оставались в рамках Конституции. По словам Копалеишвили, президент не заключала договоры, не делала заявлений, противоречащих объявленному правительством европейскому курсу, и двигали Зурабишвили лишь благие намерения – лоббировать процесс предоставления Грузии статуса кандидата в ЕС. Судей Кобахидзе и Гоциридзе интересовало, почему следует считать, что благие намерения президента дают президенту право не следовать 52-й статье о согласии правительства на представительский визит:

«Калбатоно Ева, дайте закончить предложение. Почему-то я не замечала, чтобы вы так перебивали авторов запроса об импичменте».

В спор вступила и Тамар Чугошвили:

«Мы такими суждениями можем дойти до того, что президенту, чтобы написать твит или пост в соцсети, нужно будет брать разрешение у правительства».

Чугошвили, напоминая, что решение КС по этому вопросу создадут прецедент и для последующих президентов, для наглядности привела пример, в котором многие прочли подтекст:

«То, о чем мы сейчас говорим вокруг Саломе Зурабишвили, мы говорим в ключе президентского института. Если завтра главой государства станет Ираклий Кобахидзе, на него тоже будут распространяться те дефиниции и определения, который суд сейчас примет. Вот, к примеру, Ираклий Кобахидзе, что если вам позвонит президент другой страны, вы не ответите ему, дождетесь согласия правительства на это и потом через две недели перезвоните ему? И вы думаете, так вы сможете эффективно осуществлять деятельность главы государства?», - обратилась Чугошвили к Кобахидзе.

И хотя последний пожал плечами с улыбкой, «при чем тут он», многие тем не менее в этом обращении представителя президента увидели отсылку к расхожему в эти дни предположению. Такую активность Кобахидзе многие объясняют тем, что Бидзина Иванишвили, возможно, в случае импичмента пообещал ему, что новым президентом на пять лет коллегия выборщиков выберет именно его, Ираклия Кобахидзе.

Такую версию сегодня не исключил лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе. Он, как и в партии «Нацдвижение», весь процесс импичмента считает игрой Иванишвили, в которой участвует и сама президент Зурабишвили.

Несмотря на то, что обе партии не собираются голосовать за импичмент президента в парламенте, в другой оппозиционной партии «За Грузию» не исключают, что «Мечта» может собрать необходимые 100 голосов. Вот что говорит депутат от этой партии Бека Лилуашвили:

«Процесс импичмента указывает на одно (и это было ясно и вчера в ходе прямой трансляции заседания): в репликах, в поведении судей прочитывается благосклонное отношение к «Грузинской мечте». Поэтому мы считаем этот процесс импичмента не против президента, а против Европы. Мы ожидаем, что суд установит факт нарушения Конституции со стороны президента, а «Грузинская мечта» в парламенте откроет политические торги. Подождем, кто вступит в эти торги».

Процесс импичмента, как заявляют в последние дни правозащитники и наблюдатели, может негативно отразиться на оценке Еврокомиссии в конце октября готовности Грузии к получению статуса кандидата на вступление в ЕС.

Именно с концом октября может совпасть и голосование в парламенте по импичменту в случае подтверждения в КС факта нарушения президентом главного закона страны. Свою оценку Конституционный суд должен направить в парламент 14 октября.

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